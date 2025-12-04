Αγρότες έκλεισαν την παλαιά εθνική Θεσσαλονίκης-Έδεσσας και στα δύο ρεύματα - Real.gr

Quantcast
13:24, 04/12/2025
Αγρότες έκλεισαν την παλαιά εθνική Θεσσαλονίκης-Έδεσσας και στα δύο ρεύματα

Κλειστός παραμένει από τις 12.55 το μεσημέρι ο δρόμος και στα δύο ρεύματα στην είσοδο της Χαλκηδόνας, επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, από τους αγρότες που έστησαν το μπλόκο τους στο σημείο την 1η Δεκεμβρίου.

«Δεν γνωρίζουμε πότε θα ανοίξουμε τον δρόμο», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση θα ληφθεί συλλογικά από τους συμμετέχοντες σε νέα γενική συνέλευση.

Οι αγρότες που συμμετέχουν στο μπλόκο τονίζουν ότι στόχος τους είναι η ανάδειξη ζητημάτων, όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής, η καθυστέρηση στην καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων και η ανάγκη για μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα. Παράλληλα, όπως λένε, η παρουσία τους στο σημείο αποτελεί μήνυμα προς την κοινωνία και τις τοπικές αρχές για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος και την επίδρασή τους στην τοπική οικονομία.

