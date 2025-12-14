Αγρότες: Ενισχύονται τα μπλόκα - «Επιμένω στην ανοιχτή πρόσκληση του διαλόγου» δηλώνει ο Τσιάρας - Real.gr

Με ένα ξεκάθαρο «όχι» στον διάλογο απάντησαν οι αγρότες στο κάλεσμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για συνάντηση αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αντ’ αυτού, στην απόφαση που ελήφθη κατά την πανελλαδική διάσκεψη στη Νίκαια, οι αγρότες έστειλαν στην κυβέρνηση λίστα συγκεκριμένων αιτημάτων, αναφέροντας ότι θα συζητήσουν με τον Πρωθυπουργό, εφόσον ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

«Επιμένω στην ανοιχτή πρόσκληση του διαλόγου σε αυτή την αν θέλετε απόφαση των αγροτών να μην προσέλθουν στον διάλογο. Προφανώς αναλαμβάνουν και την ευθύνη της δικής τους επιλογής. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό», τόνισε νωρίτερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας στο MEGA.

Μήνυμα προς τους αγρότες, μετά την αρνητική απάντησή τους προς την κυβέρνηση, στέλνει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, μέσω συνέντευξής του: «ο πρωθυπουργός έχει αφήσει εξ αρχής ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τους αγρότες. ‘Αλλωστε η πρόσκληση που απηύθυνε αυτό το νόημα είχε. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα διαλόγου, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού και πάντα σε συνάρτηση με τη σχετική συμφωνία με την ΕΕ. Η αποχή από το διάλογο και οι κινητοποιήσεις όμως, ειδικά οι πιο ακραίες, δεν λειτουργούν σε καμία περίπτωση παραγωγικά. Πιστεύω ότι λύσεις θα βρούμε μόνο όταν υπάρξει ουσιαστικός διάλογος σε υπαρκτά προβλήματα και ρεαλιστικά αιτήματα».

Αναφορικά με τις επιδοτήσεις, ο Θ. Κοντογεώργης διαβεβαιώνει ότι «μέσα από την αναδιοργάνωση του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων, οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι θα έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερες τελικές επιδοτήσεις. Φέτος οι πληρωμές προς τον αγροτικό τομέα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κρατικό προϋπολογισμό και τον ΕΛΓΑ αγγίζουν στα 3,8 δισ. ευρώ και θα είναι 600 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω από πέρσι».

Νέος αγρότης από τα Μάλγαρα, που δραστηριοποιείται στην καλλιέργεια ρυζιού, περιγράφει στην ΕΡΤ με μελανά χρώματα την κατάσταση που επικρατεί στον πρωτογενή τομέα, τονίζοντας πως αν συνεχιστούν οι ίδιες συνθήκες, πολλοί παραγωγοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα χωράφια τους.

Αναφορικά με τις κινητοποιήσεις, ο αγρότης σημειώνει ότι υπάρχει πλέον πανελλαδική ενότητα, καθώς τα διάσπαρτα μπλόκα έχουν ενοποιηθεί σε ένα κοινό μέτωπο. Από σήμερα, όπως αναφέρει, αυξάνονται οι ώρες αποκλεισμού στο δεύτερο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ μέσα στην εβδομάδα σχεδιάζεται πλήρης αποκλεισμός επ’ αόριστον, με στόχο να δοθεί λύση στα βασικά αιτήματα των αγροτών.

Τα βασικά αιτήματα των αγροτών παραμένουν σταθερά από την πρώτη στιγμή και αποτελούν τη βάση για οποιαδήποτε συζήτηση. Συγκεκριμένα, ζητούν αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, θέσπιση κατώτερων εγγυημένων τιμών λόγω της χαμηλής τιμής πώλησης των προϊόντων, αφορολόγητο πετρέλαιο απευθείας στην αντλία ώστε να αποφεύγονται προβλήματα και κατηγορίες για λαθρεμπόριο, καθώς και μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Παράλληλα, υπάρχουν και επιμέρους αιτήματα που διαφοροποιούνται ανά περιοχή και είδος καλλιέργειας, όμως τα παραπάνω χαρακτηρίζονται κοινά για όλους όσοι δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα.

Κλιμάκωση κινητοποιήσεων αγροτών και φορέων σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα

Σε περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα, στο πλαίσιο των πανελλαδικών διεκδικήσεων για τον πρωτογενή τομέα.

Στη Θεσπρωτία προχωρούν σε καθημερινό δίωρο κλείσιμο του λιμανιού τις βραδινές ώρες, ενώ τη Δευτέρα (13/12) το πρωί θα πραγματοποιηθεί συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας στα τοπικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Αντιπεριφέρεια Θεσπρωτίας. Την Τρίτη το απόγευμα ακολουθεί πορεία συμπαράστασης μέχρι το λιμάνι, από το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης.

Την ίδια ημέρα, αγρότες και κτηνοτρόφοι του Νομού Ιωαννίνων αναμένεται να βρεθούν στην κεντρική πλατεία της πόλης με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, μεταφέροντας την κινητοποίηση από το μπλόκο στο Καλπάκι.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι ο κλάδος οδηγείται σε αδιέξοδο και ζητούν άμεσα συγκεκριμένα και ουσιαστικά μέτρα στήριξης.