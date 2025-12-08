Αγρότες: Επεισόδια με πετροπόλεμο και χημικά στην Κρήτη - Κλειστά τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά - BINTEO - Real.gr

Στους δρόμους παραμένει ο αγροτικός κόσμος της χώρας, με το κύμα των κινητοποιήσεων να εντείνεται και τα μπλόκα να πολλαπλασιάζονται.

Η ένταση κορυφώνεται στην Κρήτη, καθώς οι αγρότες στο Ηράκλειο, έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και εισέβαλαν στην πίστα του αεροδρομίου, το οποίο έκλεισε.

Δείτε βίντεο από την κατάληψη του αεροδρομίου:

Οι αγρότες αποφάσισαν να παραμείνουν τουλάχιστον μέχρι τις 17:00 στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης», ενώ από νωρίς το πρωί, πραγματοποιούν και στο Ηράκλειο κινητοποιήσεις. Θα αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους αργότερα το απόγευμα.

Επεισόδια σημειώθηκαν και στα Χανιά, όπου οι διαμαρτυρόμενοι προχώρησαν επίσης σε αποκλεισμό του αεροδρομίου και αναποδογύρισαν περιπολικό, με τις δυνάμεις ασφαλείας να βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή.

Αρχικά οι αγρότες κατευθύνθηκαν στην πύλη του αεροδρομίου για να διαμαρτυρηθούν, ωστόσο η αστυνομία δεν τους επέτρεψε, με αποτέλεσμα να πυροδοτηθεί ένταση.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών, με τους αγρότες να «απαντούν» με πέτρες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε, ενώ η κατάσταση στο σημείο παραμένει έκρυθμη.