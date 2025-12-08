Αγρότες: Η εικόνα στα μπλόκα των παραγωγών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας - Πού κλείνουν και ποιες ώρες - Real.gr

Στον Τρίλοφο η καθοριστική σύσκεψη για τη Β. Ελλάδα

Σταθερά στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα που έχουν στήσει παραμένουν οι παραγωγοί της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, προχωρώντας κανονικά, και σε συντονισμό μεταξύ τους, στο πρόγραμμα των αποκλεισμών στα κομβικά σημεία όπου έχουν εγκατασταθεί. Οι συνεχείς συνελεύσεις στα κατά τόπους μπλόκα διαμορφώνουν τον ρυθμό της κλιμάκωσης, ενώ το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί, στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, συνάντηση εκπροσώπων από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, με στόχο, στο πλαίσιο της έντασης των κινητοποιήσεων, να συζητήσουν νέες προτάσεις και τα επόμενα βήματά τους.

Τα αγροτικά μπλόκα σε «Πράσινα Φανάρια- Δερβένι- Μάλγαρα και Χαλκηδόνα

Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Λίγα μέτρα πιο μπροστά, στη θέση τους βρίσκονται αστυνομικά οχήματα οριζόντια επί τους οδοστρώματος, βάζοντας φρένο έτσι στους παραγωγούς να μεταβούν στον κόμβο του αεροδρομίου, όπου επιχειρούν να στήσουν δεύτερο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο. «Εμείς δεν αποκλείουμε τον δρόμο, ούτε και έχουμε πρόθεση να δημιουργήσουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα και συμπληρώνει: «το να στήσουμε και το δεύτερο μπλόκο στον κόμβο του αεροδρομίου είναι θέμα συμβολισμού και δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθειά μας».

Στο μεταξύ, σήμερα αντιπροσωπεία τους θα μεταβεί στον χώρο όπου διεξάγεται από τις 11 το πρωί η έκτακτη γενική συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), με στόχο να επιδώσουν το ψήφισμα διαμαρτυρίας και θέσεών τους, ενώ το ίδιο θα πράξουν και στις 18.00, οπότε στο κτίριο του υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης θα πραγματοποιηθεί συνέλευση των εκπροσώπων των εργατικών σωματείων της πόλης. Υπενθυμίζεται ότι στο μπλόκο βρίσκονται παραγωγοί από Επανομή, Τρίλοφο, Βασιλικά και από διάφορες περιοχές του νομού Χαλκιδικής. Στις 16:00, σήμερα, στο σημείο αναμένονται διανομείς με τα μηχανάκια τους, οι οποίοι χθες το βράδυ ανακοίνωσαν μοτοπορεία συμπαράστασης προς τους αγρότες, ξεκινώντας από τη συμβολή Καραμανλή με Μπότσαρη και καταλήγοντας στα «Πράσινα Φανάρια».

Σε συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας -από τη μία μετά το μεσημέρι, θα προχωρήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι του δήμου Λαγκαδά, που έστησαν το μπλόκο τους στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς.

Σταθερά στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, παραμένουν αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής και από την 1η Δεκεμβρίου διατηρούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Για σήμερα, η γενική τους συνέλευση αποφάσισε το κλείσιμο του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, από τις 18.00 και για ένα δίωρο, ενώ δεν αποκλείεται η κινητοποίησή τους να διευρυνθεί.

Σε αποκλεισμό δύο ωρών θα προχωρήσουν οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, από τη μία μετά το μεσημέρι -και στα δύο ρεύματα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας. Σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής, το σημείο έχει ενισχυθεί από συναδέλφους τους από διάφορες περιοχές της Πέλλας.

Η εικόνα σε Ημαθία – Πέλλα και Πιερία

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό βρίσκεται από τις 3/12 το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο έσπευσαν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρύα Βρύση νομού Πέλλας. Αγροτικό μπλόκο έχει στηθεί (2/12) και στον κόμβο Κουλούρας, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους στο σημείο να μην έχουν προχωρήσει ακόμη σε αποκλεισμούς.

Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα έχουν στηθεί, επίσης, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Μεταξύ των αιτημάτων τους συμπεριλαμβάνονται η άμεση καταβολή όλων των χρωστούμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων -παλαιότερων και νεότερων, κατώτατες εγγυημένες τιμές, που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, μείωση κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτά/Kwh στο αγροτικό ρεύμα και ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει στο 100% παραγωγή και κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους. Ειδικά για την περιοχή της Βεγορίτιδας, οι αγρότες διεκδικούν αποζημίωση μέσω ΕΛΓΑ για τον παγετό που έπληξε τα ροδάκινα και άμεση προκαταβολή και επικαιροποίηση πληρωμών για τις ζημιές σε μήλα και κεράσια.

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν και οι παραγωγοί της Σκύδρας, οι οποίοι, σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνας, δεν αποκλείεται να μεταβούν και σήμερα για συμβολικό κλείσιμο του τελωνείου.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει το δικό τους μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης και προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης.

Ο χάρτης των αγροτικών μπλόκων σε Δυτική Μακεδονία

Σε πολύωρο αποκλεισμό, προχωρούν από τις 12 το μεσημέρι, αγρότες και κτηνοτρόφοι στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, όπου συμμετέχουν και μελισσοκόμοι. «Δεν αποκλείεται η κινητοποίησή μας να διαρκέσει μέχρι και το βράδυ», επισημαίνει μέλος της συντονιστικής τους επιτροπής.

Παραμένουν με τα τρακτέρ τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας επί της Εγνατίας οδού. Η κίνηση των επιβατικών οχημάτων και φορτηγών γίνεται μέσο παράκαμψης από την παλαιά Εθνική οδό Κοζάνης-Καστοριάς. Για σήμερα έχουν προγραμματίσει, επίσης, τον συμβολικό αποκλεισμό των γραφείων Δυτικής Μακεδονίας του ΕΛΓΑ και θα απευθύνουν κάλεσμα στους φορείς για κοινή σύσκεψη στον χώρο του μπλόκου ώστε να αποφασιστεί γενική απεργία και να οριστεί η μέρα.

Στο μεταξύ, συνεχίζει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού Κερδύλλια -Σέρρες (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.

Σε τετράωρο αποκλεισμό, από τη μία μετά το μεσημέρι, προχωρούν αγρότες, οι οποίοι έχουν στήσει το μπλόκο τους στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας.