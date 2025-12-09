Aγρότες: Κλείνουν και τους παραδρόμους στον κόμβο του Μπράλου - Real.gr

Σε ολικό αποκλεισμό της εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας προχωρούν και πάλι οι αγρότες στον κόμβο του Μπράλου.

Για μία ώρα από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα θα κλείσουν και τους παραδρόμους κάνοντας ακόμη πιο δύσκολη την μετακίνηση των οχημάτων από και προς την Αθήνα, που θα γίνει από παρακαμπτήριους, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με το STAR Κεντρικής Ελλάδας, oι αγρότες είναι αποφασισμένοι να μείνουν στο δρόμο και να κάνουν ακόμη πιο σκληρή τη στάση τους. Άλλωστε με τις παρούσες συνθήκες, όπως λένε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Μάλιστα ο αποκλεισμός και των παραδρόμων θα γίνεται καθημερινά στις 4 με 5 το απόγευμα μέχρι και την Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε η συντονιστική επιτροπή των αγροτών, που απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους συλλόγους και τους καλεί να κατέβουν στο μπλόκο και να στηρίξουν τον αγώνα.

Τη ίδια ώρα οι αγρότες του μπλόκου της Αταλάντης παραμένουν στο μπλόκο τους δίνοντας από εκεί τον αγώνα τους. Περιμένουν όμως το σύνθημα της κλιμάκωσης για να μετακινήσουν τις δυνάμεις βορειότερα, στον κόμβο του Μπράλου. Η εθνική οδός παραμένει κλειστή και η κυκλοφορία γίνεται από τους παραδρόμους.

Μπλόκο Αταλάντης

145,325 χ/θ αυτ/μου Α.Θ.Ε (Α/Κ Σκάλα Αταλάντης).

Διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής, από την 149,555 χ/θ (Α/Κ Λιβανατών) έως την 137,475 χ/θ (Α/Κ Τραγάνας) του αυτ/μου Α.Θ.Ε. και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στο μπλόκο του Δομοκού, που έχει στηθεί στην διασταύρωση της Ομβριακής, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά εκτός από τις ώρες που οι αγρότες κλιμακώνουν τον αγώνα τους.

Μπλόκο Δομοκού

32η χ/θ Π.Ε.Ο. Λαμίας – Λάρισας

(διασταύρωση Ομβριακής)

Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά