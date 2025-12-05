Αγρότες: Κλειστός για τα φορτηγά ο κόμβος Ορμενίου - Ουρά χιλιομέτρων στο Τελωνείο των Κήπων - Real.gr

Quantcast
Αγρότες: Κλειστός για τα φορτηγά ο κόμβος Ορμενίου – Ουρά χιλιομέτρων στο Τελωνείο των Κήπων

15:23, 05/12/2025
Αγρότες: Κλειστός για τα φορτηγά ο κόμβος Ορμενίου – Ουρά χιλιομέτρων στο Τελωνείο των Κήπων

Στη διακοπή της κυκλοφορίας των φορτηγών στο ύψος του κόμβου του Ορμενίου προχώρησαν σήμερα το μεσημέρι οι Αγροτικοί Σύλλογοι του βορείου Έβρου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Ηλία Αγγελακούδη, τα περίπου 200 τρακτέρ που έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο επιτρέπουν τη διέλευση μόνο των Ι.Χ. Ε. αυτοκινήτων διακόπτοντας περίπου από τις 13.00 την κυκλοφορία των φορτηγών. Ο ίδιος σημείωσε πως η διάρκεια της κινητοποίησης θα αποφασιστεί κατά την απογευματινή συνέλευση των αγροτών, δηλώνοντας πως ο αριθμός των τρακτέρ θα διπλασιαστεί την Κυριακή, ημέρα κατά την οποία έχει αποφασιστεί και το κλείσιμο του συνοριακού σταθμού του Ορμενίου.

Αυξάνεται ο αριθμός των σταθμευμένων φορτηγών στο Τελωνείο των Κήπων- Περίπου 500 οχήματα στην ελληνική πλευρά και 800 στην τουρκική

Με τον αριθμό των αποκλεισμένων φορτηγών στο Τελωνείο των Κήπων να αυξάνεται καθημερινά άρχισε, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Κώστα Αλεξανδρή, -με τη συνδρομή και της τροχαίας- η απομάκρυνση προς την Εγνατία Οδό των φορτηγών διεθνών μεταφορών από την Επαρχιακή Οδό των Φερών όπου παρέμεναν μέχρι χθες σχηματίζοντας ουρά χιλιομέτρων. Ο ίδιος, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, σημείωσε ότι επί της ελληνικής πλευράς υπάρχουν περίπου 500 οχήματα και επί της τουρκικής 800. Πρόσθεσε, άλλωστε, ότι δεδομένης της συνέχισης της κινητοποίησης και της αύξησης του αριθμού των σταθμευμένων φορτηγών, υπήρχε σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος εάν παρέμεναν στην Επαρχιακή Οδό η οποία διαθέτει μόνο δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Ταυτόχρονα και για την αποσυμφόρηση της κατάστασης συνεχίζεται καθημερινά το προσωρινό άνοιγμα της κυκλοφορίας για τα φορτηγά – κατά τη διάρκεια της νύχτας – ώστε περίπου 50 με 70 οχήματα να περνάνε τα σύνορα προς την Τουρκία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

