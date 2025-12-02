Αγρότες: Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις - Ενισχύονται διαρκώς τα μπλόκα στις εθνικές οδούς - Real.gr

Αμετακίνητοι στις κινητοποιήσεις τους παραμένουν οι αγρότες, ενισχύοντας μάλιστα διαρκώς τα μπλόκα με περισσότερα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα.

Οι βασικές οδικές αρτηρίες βορά – νότου, η εθνική οδός και ο Ε-65 είναι κλειστοί για τρίτη μέρα, ενώ αγρότες απέκλεισαν νωρίτερα και τα τελωνεία των Ευζώνων και των Κήπων στον Έβρο.

Ως ένδειξη διαμαρτυρίας οι κτηνοτρόφοι μπροστά από το δικαστικό μέγαρο Λάρισας έριξαν γάλα, αλλά και μπάρας με άχυρο και ζωοτροφές, δείχνοντας την αγανάκτηση αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Ενισχύονται τα μπλόκα των αγροτών

Την ίδια στιγμή, τα μπλόκα των αγροτών ενισχύονται σε δρόμους και τελωνεία. Πάνω από 1.000 τρακτέρ είναι παραταγμένα στην Εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, κλείνοντας και τα δύο ρεύματα στον νευραλγικό οδικό άξονα.

Νέα τρακτέρ αναμένονται στο μπλόκο της Θεσσαλίας από διάφορα μέρη της Λάρισας με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να δοθούν λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Παράλληλα, στο μπλόκο των Μαλγάρων έχουν παραταχθεί πάνω από 200 τρακτέρ.

Στον Ε65 Καλαμπάκας- Αθηνών, έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 1.500 τρακτέρ. Και τα δύο ρεύματα παραμένουν κλειστά, με την κυκλοφορία να γίνεται από παρακαμπτήριες οδούς.

Οι αγρότες δίνουν ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα στο Παγκρήτιο Στάδιο στις 11:30 ώστε από εκεί να προχωρήσουν σε κλείσιμο αεροδρομίων και λιμανιών με βάση την απόφαση που ελήφθη σήμερα από την Παγκρήτια Συντονιστική Επιτροπή.

Διόδια Μαλγάρων: Έκλεισαν και τα δύο ρεύματα οι αγρότες

Σε καθολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας της ΠΑΘΕ στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων προχώρησαν οι αγρότες.

Από χθες είχαν αποκλείσει το ρεύμα προς την Αθήνα ενώ γύρω στις 18:30 της Τρίτης (2/12) προχώρησαν στον αποκλεισμό και του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, πριν από τα διόδια των Μαλγάρων.

Πρόθεση των αγροτών είναι να κρατήσουν κλειστό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για δύο ώρες και στη συνέχεια να απελευθερώσουν ξανά την κυκλοφορία.

Αναμένονται και άλλα τρακτέρ στον κόμβο Νίκαιας

Στη Νίκαια Λάρισας έχουν ήδη έρθει άλλα 300 τρακτέρ, καθώς και 150 μηχανήματα κτηνοτρόφων. Στην Εθνική οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης βρίσκονται συνολικά γύρω στα 1.500 τρακτέρ. Ο κόσμος έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται ενόψει της νέας συνέλευσης προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους. Την Πέμπτη αναμένεται να δικαστούν στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας οι δύο αγρότες που είχαν συλληφθεί.

Έληξε ο αποκλεισμός του τελωνείου των Ευζώνων

Έληξε στις 17.00 η σημερινή κινητοποίηση των αγροτών στο τελωνείο των Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 12 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής των Ευζώνων προχώρησαν σε πλήρη αποκλεισμό, διακόπτοντας την κυκλοφορία τόσο προς την Ελλάδα όσο και προς τη Βόρεια Μακεδονία.

Εξάλλου, στις 3.30 το μεσημέρι έληξε ο αποκλεισμός στον οποίο είχαν προχωρήσει αγρότες στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης Έδεσσας, στο ύψος της Χαλκηδόνας.

Αγρότες της ευρύτερης περιοχής της Χαλκηδόνας απόκλεισαν το σημείο από τη 1 το μεσημέρι και σύμφωνα με μέλη της συντονιστικής επιτροπής, το μπλόκο ενισχύεται συνεχώς και δεν αποκλείεται οι κινητοποιήσεις να συνεχιστούν και τα επόμενα 24ωρα.