Αγρότες: Τι αποφάσισαν στο μπλόκο της Νίκαιας - Οι δρόμοι που είναι κλειστοί και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Real.gr

Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες, καθώς με συνελεύσεις στα μπλόκα, ενόψει και της πανελλαδικής διάσκεψης,

καθορίζουν τις επόμενες κινήσεις τους, στέλνοντας μήνυμα ότι θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους έως ότου υπάρξει λύση στα προβλήματά τους.

Σε εξέλιξη παραμένουν οι κινητοποιήσεις των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας, μετά τη σημερινή συνεδρίαση του συντονιστικού τους οργάνου, κατά την οποία αποφασίστηκε η συνέχιση και κλιμάκωση των δράσεων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από τη 13:00 το μεσημέρι κλείνει η αερογέφυρα στο μπλόκο της Νίκαιας, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο. Το μέτρο αναμένεται να ισχύσει έως και την Τρίτη το μεσημέρι, οπότε και η κυκλοφορία θα δοθεί εκ νέου, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων των ημερών.

Παράλληλα, για αύριο έχει προγραμματιστεί άνοιγμα των μπαρών στα διόδια Μακρυχωρίου, ενώ τη Δευτέρα οι αγρότες σχεδιάζουν παρεμβάσεις στους παρακαμπτήριους δρόμους της περιοχής.

Όπως επισημαίνουν, οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια άσκησης πίεσης προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των βασικών αιτημάτων τους και την παροχή συγκεκριμένων δεσμεύσεων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ανακοίνωση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων εξέδωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας.

Όπως αναφέρεται, τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, στο ύψος του Α/Κ Νίκαιας, από τις 12:45 σήμερα (27-12-2025) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας καθώς και των κλάδων εισόδου-εξόδου του Α/Κ Νίκαια.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που τίθενται σε ισχύ είναι:

Α. ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.

i ) Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) και διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε., από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Βελεστίνου (Χ.Θ. 314+020).

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια:

– Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους, θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.:

είτε από τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686), μέσω της διασταύρωσης Αχιλλείου,

είτε μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου, θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020).

– Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων θα κινούνται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020), όπου θα εισέρχονται στον ΠΑ.Θ.Ε..

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) και διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Βελεστίνου (Χ.Θ. 314+020) έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918).

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

– Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους, θα εκτρέπονται:

είτε στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020),

είτε στον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686)

και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας- Βόλου στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.).

– Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020) και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας- Βόλου στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918).

Β. ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών ώστε να εισέλθουν στον Π.Α.Θ.Ε με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) θα αναστρέφονται και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω του Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) και όποια εξ αυτών κατευθύνονται προς Αθήνα θα κινούνται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Γ) Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, Βόλο και Αθήνα, πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) θα αναστρέφονται και θα κατευθύνονται είτε μέσω του Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) προς Θεσσαλονίκη, είτε μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας –Βόλου στον Α/Κ Κιλελέρ, ή στον Α/Κ Βελεστίνου, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Μπλόκο Μαλγάρων: Έκλεισε ξανά το ρεύμα προς Αθήνα- Κλείνει τη Δευτέρα η εθνική οδός Αθηνών- Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα

Έκλεισε ξανά το ρεύμα εξόδου από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα στο μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων και οι οδηγοί σε συνεννόηση με την Τροχαία, κατευθύνονται στην παράκαμψη μέσω Χαλάστρας. Ο δρόμος ήταν ανοιχτός στις γιορτές των Χριστουγέννων και στα δύο ρεύματα, ωστόσο από σήμερα και επ’ αόριστον κλείνει και πάλι ολοκληρωτικά το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για την ώρα παραμένει ανοιχτό.

Την ίδια ώρα είναι σε εξέλιξη στο Δημοτικό Θέατρο Επανομής, η συνέλευση των αγροτών της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα συνεδριάζουν για να αποφασίσουν αν θα εντείνουν ή όχι τις κινητοποιήσεις τους. Σύμφωνα με τους ίδιους, στόχος είναι να προσπαθήσουν να κλείσουν τον κόμβο του αεροδρομίου, κάτι που όμως δεν θα το επιτρέψει η αστυνομία.

Λίγο μετά τις 12μμ οι αγρότες του Κιλκίς έκλεισαν τα έκλεισαν τα σύνορα των Ευζώνων και την είσοδο και την έξοδο στη Χώρα και θα μείνουν κλειστά τα σύνορα μέχρι τις 4. Στη συνέχεια θα ανοίξουν και θα ξανακλείσουν στις 6 με 10 το βράδυ και θα μείνουν ανοικτά όλο το βράδυ. Η ίδια διαδικασία θα επαναληφθεί και αύριο, σύμφωνα με τους αγρότες, ενώ το Τελωνείο του Προμαχώνα έκλεισε επ’ αόριστον για τα φορτηγά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ υπήρξε για λίγο ένταση μεταξύ των αγροτών και ενός οδηγού από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος προσπάθησε να σπάσει το μπλόκο και να περάσει στη χώρα. Τελικά επικράτησε η λογική και λίγο νωρίτερα από αυτό το συμβάν υπήρξε για μερικά λεπτά ένταση με μία οδηγό, η οποία προσπάθησε να βγει από τη χώρα την ώρα του μπλόκου. Η οδηγός μίλησε με άσχημο τρόπο προς τους αγρότες, λέγοντας ότι δεν την αφήνουν να πάει να βάλει βενζίνη στη γειτονική χώρα και να γυρίσει.

Κλείνουν το τελωνείο των Ευζώνων

Σε αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων προχωρούν οι αγρότες, ωστόσο αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία συνεχίζεται κανονικά. Το ρεύμα εξόδου του τελωνείου παραμένει ανοιχτό, όπως και η είσοδος, μέχρι να ξεκινήσει η κινητοποίηση.

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι αγρότες, μέσα στην επόμενη ώρα αναμένεται να τοποθετήσουν τα τρακτέρ τους και να προχωρήσουν σε πλήρη αποκλεισμό τόσο της εισόδου όσο και της εξόδου του τελωνείου, για φορτηγά και Ι.Χ. οχήματα. Ο αποκλεισμός θα έχει διάρκεια τεσσάρων ωρών.

Στη συνέχεια, το τελωνείο θα ανοίξει για μικρό χρονικό διάστημα, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κίνηση, ενώ από τις 18:00 έως τις 22:00 αναμένεται να υπάρξει νέος αποκλεισμός. Όπως επισημαίνουν οι αγρότες, πρόκειται για συμβολικές κινητοποιήσεις.

Το απόγευμα κλείνουν την Περιμετρική Πατρών

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες στην Πάτρα, οι οποίοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να κλείσουν αργότερα το απόγευμα την Περιμετρική Οδό Πατρών. Αυτή την ώρα η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, καθώς η μπάρα παραμένει ανοιχτή, ωστόσο οι συνδικαλιστές δηλώνουν πως προσανατολίζονται σε αποκλεισμό με τον ίδιο τρόπο που είχε εφαρμοστεί ξανά.

Όπως τονίζουν οι αγρότες, στόχος είναι να ασκηθεί πίεση χωρίς να διακοπεί πλήρως η εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών.

Σε ό,τι αφορά το Αγγελόκαστρο, δεν προβλέπεται αποκλεισμός. Η κυκλοφορία θα συνεχιστεί κανονικά με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, ενώ δεν υπάρχει πρόθεση να κλείσει εκ νέου η Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Έτσι, το μοναδικό σημείο στο οποίο αναμένεται να υπάρξει παρέμβαση είναι η Περιμετρική Πατρών, μια κίνηση που εκτιμάται ότι θα προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία μέσα στην πόλη, όπως είχε συμβεί και σε προηγούμενες κινητοποιήσεις.

Το αγροτικό μπλόκο Ροδόπης έκλεισε ξανά την Εγνατία Οδό

Μετά την απόφασή τους από την περασμένη Δευτέρα ενόψει των Χριστουγέννων να ανοίξουν το μπλόκο τους επί της Εγνατίας Οδού στο ύψος του δυτικού κόμβου Κομοτηνής, στο ρεύμα προς Ξάνθη, οι αγρότες της Ροδόπης επανήλθαν σήμερα στο σημείο, και από τις 11:00 έχουν αποκλείσει και πάλι την κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα.

Έτσι οι οδηγοί κατευθύνονται στην έξοδο της Κομοτηνής και συνεχίζουν την πορεία τους είτε από την παλαιά εθνική οδό (μέσω Πόρτο Λάγους) είτε μέσω Ιάσμου, από του οποίου τον κόμβο της Εγνατίας μπορούν να ξαναμπούν στον αυτοκινητόδρομο.