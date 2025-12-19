Aγρότες: Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις στα μπλόκα - Real.gr

Σε αποκλεισμό του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, από τις 12 το μεσημέρι και έως τις 23 Δεκεμβρίου, προχωρούν οι παραγωγοί στο μπλόκο των Μαλγάρων, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών, ενώ το αντίθετο ρεύμα παραμένει κλειστό για 19η ημέρα. Για σήμερα, οι παραγωγοί στο σημείο έχουν αποφασίσει να επιτρέπεται η διέλευση σε δικηγόρους και μάρτυρες που συμμετέχουν στη δίκη των Τεμπών.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου, από σήμερα και μέχρι την 23/12, καθημερινά θα πραγματοποιούνται γενικές συνελεύσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα και, εφόσον κριθεί απαραίτητο για την αποσυμφόρηση ή τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, θα ανοίγει προσωρινά το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Για τη στάση που θα κρατήσουν οι αγρότες από τις 24/12 και μετά, η απόφαση θα οριστικοποιηθεί σε νέα γενική συνέλευση. Ωστόσο, το πιθανότερο σενάριο είναι να παραταχθούν τα τρακτέρ αριστερά και δεξιά του οδοστρώματος στα διόδια Μαλγάρων, ώστε να διευκολύνεται η μετακίνηση των εκδρομέων για τις γιορτές. Παράλληλα, εξετάζεται η προσωρινή άρση των μπαρών στα διόδια, ώστε οι οδηγοί να περνούν χωρίς καταβολή αντιτίμου.

Σε συμβολικό αποκλεισμό διάρκειας μίας ώρας, από τη μία το μεσημέρι, προχωρούν και σήμερα οι παραγωγοί στον κόμβο του Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες. Με απόφαση γενικής συνέλευσης, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν το Σαββατοκύριακο, κατά τις ώρες από τις 12 το μεσημέρι και για τρεις ώρες, να μεταβούν στα διόδια Ωραιοκάστρου στην εξωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα σηκώσουν προσωρινά τις μπάρες και θα διανέμουν στους διερχόμενους τοπικά προϊόντα, όπως καρύδια και μέλι.

Σε αποκλεισμό δύο ωρών θα προχωρήσουν και σήμερα οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, από τις 17.00, και στα δύο ρεύματα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Το σημείο έχει ενισχυθεί από αγρότες από διάφορες περιοχές της Πέλλας.

Την ίδια ώρα, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα «Πράσινα Φανάρια», ενώ λίγα μέτρα πιο μπροστά, αστυνομικά οχήματα έχουν παραταχθεί οριζόντια στο οδόστρωμα, αποκλείοντας τυχόν προσπάθεια των παραγωγών να μεταβούν στον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία».

Στο μεταξύ, συνεχίζει να ενισχύεται το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στο νομό Χαλκιδικής, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία.

Νίκαια: Εν αναμονή της συνεδρίασης

Στις δύο το μεσημέρι σήμερα θα συνεδριάσουν επίσης στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, για να οργανώσουν την κλιμάκωση του αγώνα τους, δηλαδή το να κλείσουν παρακαμπτήριο δρόμο. Το πιθανότερο είναι ότι θα είναι η παλαιά Εθνική Οδός Λάρισας-Βόλου, καθώς από εκεί εκτρέπεται η κυκλοφορία από την Τροχαία σε όλη αυτή τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Αυτό θα γίνει πιθανότατα για τρεις ώρες, από τις 16:00 μέχρι τις 19:00.

Για το Σαββατοκύριακο, οι αγρότες σχεδιάζουν νέα μορφή κινητοποίησης, με μετακινήσεις σε σταθμούς διοδίων, όπου θα ζητήσουν να σηκωθούν οι μπάρες ώστε να επιτραπεί η ελεύθερη διέλευση των Ι.Χ. οχημάτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το τι θα ισχύσει τις ημέρες των Χριστουγέννων, καθώς πολλοί πολίτες σχεδιάζουν μετακινήσεις. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αγροτών, από την Τρίτη, οπότε κλείνουν και τα σχολεία, τα τρακτέρ θα παραταχθούν στην άκρη των δρόμων, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία. Οι δρόμοι δεν θα ανοίξουν πλήρως σε όλα τα σημεία, ωστόσο θα είναι δυνατή η διέλευση των οχημάτων.

Παραμένουν στα μπλόκα και ενισχύουν τις δράσεις τους οι παραγωγοί σε Ημαθία, Πέλλα, Πιερία και Καβάλα



Σε συμβολικούς αποκλεισμούς και άλλες δράσεις προχωρούν οι παραγωγοί στην Ημαθία, την Πέλλα, την Πιερία και την Καβάλα, προκειμένου να δείξουν ότι παραμένουν στα αγροτοκτηνοτροφικά τους μπλόκα, να γνωστοποιήσουν τα αιτήματά τους και να δηλώσουν ότι δεν έχουν στόχο να ταλαιπωρούν την κοινωνία, ιδιαίτερα ενόψει των εορτών. Οι κινήσεις αυτές γίνονται στο πλαίσιο των αποφάσεων που έλαβε χθες η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων κατά τη συνεδρίασή της στον Λευκώνα Σερρών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι παραγωγοί προχωρούν σήμερα σε συμβολικό αποκλεισμό των παρακαμπτήριων οδών στον κόμβο της Κουλούρας, διάρκειας μιας ώρας, μέχρι και τη 1:30 το μεσημέρι, διανέμοντας βαζάκια με κομπόστα ροδάκινου. Ο περιορισμός της κυκλοφορίας στις παρακαμπτήριες οδούς δυσχεραίνει ουσιαστικά τη διέλευση προς τη Βέροια, ιδίως λόγω του αγροτικού μπλόκου στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας, όπου παραμένει επ’ αόριστον κλειστό το ρεύμα της Εγνατίας Οδού προς την πόλη. Οι παραγωγοί στον κόμβο του Νησελίου διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο βρίσκονται με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα κτηνοτρόφοι και αγρότες από την Κρύα Βρύση του νομού Πέλλας.

Παραμένουν, επίσης, τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Σε κινητοποιήσεις συνεχίζουν να βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, μπλόκο έστησαν αγρότες από τον δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας και οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους βρίσκονται σταθερά στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια». Σύμφωνα με απόφαση γενικών τους συνελεύσεων, θα μεταβούν σήμερα σε κοινή πορεία στο τελωνείο της Σκύδρας και θα προχωρήσουν στον συμβολικό αποκλεισμό του για δύο ώρες από τις 17.00.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης, προχωρώντας σε αποκλεισμούς επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης. Στον κόμβο Βαρικού, βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου – Ολύμπου, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, πραγματοποιώντας συμβολικές κινητοποιήσεις καθημερινά.

Τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα σε Καβάλα και Δράμα

Στον νομό Καβάλας έχουν στηθεί τρία μπλόκα: στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στον κόμβο της Μουσθένης στην Εγνατία Οδό. Οι συμμετέχοντες σε αυτά, τη Δευτέρα 22/12 θα πραγματοποιήσουν κοινή παράσταση διαμαρτυρίας στο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στην Καβάλα. Για σήμερα οι συμμετέχοντες στο μπλόκο που βρίσκεται στον κόμβο της Μουσθένης προχωρούν σε συμβολικό αποκλεισμό του σημείου από τις 4 το απόγευμα και για τουλάχιστον μία ώρα. Στο μεταξύ, ανοιχτό αφήνουν το ενδεχόμενο οι παραγωγοί του μπλόκου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων να μεταφερθούν σε άλλο κομβικό σημείο.

Σε ισχύ παραμένει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού (Κερδύλλια – Σέρρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.

Σε συμβολικούς αποκλεισμούς εξακολουθούν να προχωρούν αγρότες, οι οποίοι έχουν στήσει το μπλόκο τους στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας.

Πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία Προμαχώνα, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης από τους παραγωγούς

Συνεχίζονται και σήμερα οι πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Αγρότες και κτηνοτρόφοι διατηρούν τα μπλόκα, προχωρώντας σε διακοπές της κυκλοφορίας τόσο στις εισόδους όσο και στις εξόδους των τελωνείων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους για συγκεκριμένες ώρες, στο πλαίσιο των αποφάσεων που έλαβε χθες η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων κατά τη συνεδρίασή της στον Λευκώνα Σερρών.

Σε οκτάωρο αποκλεισμό, έως τις 20.00, προχωρούν και σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας. Από τις 16.00 και για τρεις ώρες θα διατηρούν κλειστές και τις παρακαμπτήριες οδούς που χρησιμοποιούνται από τα επιβατικά οχήματα. Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, ενώ κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού θα απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος φορτηγών παντός τύπου.

Σε δεκάωρο αποκλεισμό του τελωνείου του Προμαχώνα για φορτηγά παντός τύπου προχωρούν από τις 12.00 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στο σημείο. Παράλληλα, σε γενική συνέλευση που αναμένεται να πραγματοποιήσουν εντός της ημέρας, θα καθορίσουν και τις ώρες κατά τις οποίες θα διακόπτεται η κυκλοφορία και για τα Ι.Χ. οχήματα.

Στο μεταξύ, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού παρακολουθείται η κατάσταση και, εφόσον αυτή επιδεινωθεί και σχηματιστούν ουρές χιλιομέτρων από φορτηγά, θα ανοίγει προσωρινά ο δρόμος ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

Οι παραγωγοί στο τελωνείο των Ευζώνων προχωρούν σε αποκλεισμό του σημείου από τις 18:00 το απόγευμα για τέσσερις ώρες. Ο αποκλεισμός αφορά τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύει για όλα τα οχήματα, φορτηγά και Ι.Χ., ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σε τετράωρο αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης από τις 19.00, αποφάσισαν να προχωρήσουν και σήμερα οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά. Παράλληλα, με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, από τις 20.00 και για δύο ώρες θα απαγορεύεται και η διέλευση των Ι.Χ. επιβατικών οχημάτων.