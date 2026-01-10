Αγρότες: Αποφάσισαν «ναι» στο διάλογο - Στους δρόμους θα παραμείνουν τα τρακτέρ - Real.gr

Quantcast
16:27, 10/01/2026
Την απόφαση να προσέλθουν στον διάλογο με τον πρωθυπουργό έλαβαν, πριν από λίγο, τα μέλη της Πανελλαδικής επιτροπής τονίζοντας ωστόσο ότι παραμένουν στις «επάλξεις» των μπλόκων.

Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους περιμένοντας το αποτέλεσμα της συνάντησης με την κυβέρνηση και αμέσως μετά, ανάλογα με την πορεία των διαπραγματεύσεων, θα προχωρήσουν στη διενέργεια νέων συνελεύσεων για να καταλήξουν την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων μέχρι την τελική δικαίωση.

Ωστόσο η Πανελλαδική αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση της διεξαγωγής συλλαλητηρίου στην Αθήνα εκτιμώντας ότι σ αυτή τη φάση δεν έχει να προσφέρει τίποτε περισσότερο στον αγώνα.

