Αγρότες: «Όχι» από Νίκαια και Καρδίτσα στη συνάντηση με Μητσοτάκη-Προσανατολίζονται σε νέα πανελλαδική σύσκεψη - Real.gr

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αγρότες προσανατολίζονται σε νέα πανελλαδική σύσκεψη για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις επόμενες κινήσεις τους.

Από την Καρδίτσα και τον αυτοκινητόδρομο Ε65, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του νομού δήλωσαν ότι θα απουσιάσουν από το αυριανό ραντεβού με τον πρωθυπουργό. Όπως εξηγούν, η απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων να συγκροτηθούν δύο επιτροπές – μία 20μελής με εκπροσώπους του φυτικού κεφαλαίου και μία με κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους – δεν έγινε δεκτή από την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να κρίνουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος.

«Εφόσον δεν γίνει δεκτό το αίτημα για δύο επιτροπές, η Καρδίτσα θα είναι απούσα», δήλωσαν οι αγρότες. Η πρόταση που θα κάνει το μπλόκο της Καρδίτσας είναι να κατέβουν στην Αθήνα με αγροτικά αυτοκίνητα και τρακτέρ για ένα μεγάλο συλλαλητήριο και να επιχειρήσουν εκεί να δουν τον πρωθυπουργό, όπως έχει αποφασίσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Οι αγρότες κατηγορούν την κυβέρνηση για «εμπαιγμό και προσπάθεια διάσπασης του αγροτικού κινήματος». Όπως εξηγούν, «μιλάμε για 60 μπλόκα, με ποικιλία καλλιεργειών, μελισσοκόμους, κτηνοτρόφους και αλιείς. Ζητήθηκε αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των αγροτών, 20 μόνο άτομα και σε δύο μόνο ώρες. Δεν είναι δυνατόν να συζητηθούν επί της ουσίας τα προβλήματα που έχουμε θέσει».

Οι αγρότες προσθέτουν ότι, παρά την πρόθεση του πρωθυπουργού να συναντήσει όποιο μπλόκο θέλει, «θα μπορούσε να διαθέσει μία ή δύο ώρες επιπλέον από τον προσωπικό του χρόνο, έτσι ώστε να γίνει ουσιαστικός διάλογος». Καταγγέλλουν ακόμη ότι χθες το βράδυ ενημερώθηκαν ξαφνικά για δεύτερη συνάντηση με αγρότες που δεν συμφωνούν με τη διαχείριση του αγροτικού ζητήματος από την Πανελλαδική Επιτροπή.

Όπως σημειώνεται, η κυβέρνηση πρότεινε τη συγκρότηση δύο μπλοκ για να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά οι αγρότες επιμένουν ότι «για 60 μπλόκα και μια 20μελή επιτροπή, πόσα προβλήματα μπορούν να συζητηθούν ουσιαστικά;».

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι τα βασικά αιτήματα των αγροτών παραμένουν κοινά, ανεξαρτήτως περιοχής ή ειδικότητας: «Κανείς δεν είπε ότι σε αυτό το διάλογο θα συζητηθούν όλα και ότι δεν θα υπάρξει συνέχεια. Το επίδικο είναι να συζητηθούν τα διαρθρωτικά ζητήματα του πρωτογενούς τομέα με προοπτική στο μέλλον».

Από το μπλόκο στα Μάλγαρα τονίζουν μάλιστα πως: «Αν ο Μητσοτάκης δεν δεχθεί 25+10 δεν θα προσέλθουμε σε διάλογo».

Από την άλλη, τα μπλόκα από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες έως την Κρήτη που διαφοροποιούνται από την πανελλαδική επιτροπή, ετοιμάζονται για το ξεχωριστό ραντεβού τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι. Πρόκειται για τη συνάντηση του μπλόκου των Πράσινων Φαναριών και άλλων 16 μπλόκων και συλλόγων, με τον πρωθυπουργό.

Οι συναντήσεις στο Μαξίμου

Δυο συναντήσεις προτίθεται να έχει ο Πρωθυπουργός την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου με αγρότες και όχι μια όπως είχε αρχικά ζητήσει και αυτό γιατί δεν κατέστη δυνατό να τα βρουν μεταξύ τους προκειμένου να υπάρξει ενιαία εκπροσώπησή τους. Η μια με τους εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων και η άλλη με αντιπροσωπεία αγροτών από άλλα μπλόκα και αγροτικούς συλλόγους, από τη Θεσσαλονίκη έως την Κρήτη που διαφοροποιούνται.

«Η Κυβέρνηση και πολύ περισσότερο ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσιγράφων. Ο στόχος είναι να συναντηθεί με όλους τους εκπροσώπους των κινητοποιήσεων. Έχουμε διαμηνύσει μέσω του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ότι για λόγους ασφαλείας και για να είναι εποικοδομητική η συνάντηση και όχι ένα πανηγύρι που δεν βγαίνει άκρη να υπάρχει ένα ανώτατο όριο των 20 ατόμων έκαστη», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Δεν δέχεται η Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων να κατέβει με μια 20μελη επιτροπή και αρνείται να συμμετέχει στο διάλογο. Θέλει να κατεβεί στο Μέγαρο Μαξίμου με δυο αντιπροσωπείες. Η μια να απαρτίζεται από 25 μέλη αγροτών και η άλλη από 10 μέλη κτηνοτρόφων αλιέων και μελισσοκόμων. Κατηγορεί μάλιστα την Κυβέρνηση για αναξιοπιστία γιατί η ίδια ζήτησε να εκπροσωπούνται όλες οι περιοχές και τα προϊόντα, πράγμα που δεν μπορεί να συμβεί αν κατεβεί μια επιτροπή με λιγότερα μέλη.

«Δεν θα πάμε στο διάλογο αν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις. Η Κυβέρνηση ήξερε ότι θα πάμε με δυο επιτροπές και το αναίρεσε. Δεν θα πούμε με ποιον θα συναντηθεί εμείς θέλουμε τη συνάντηση με τις δυο επιτροπές από εκεί και ύστερα δεν μας άφορα αν συναντηθεί με δυο τρείς πέντε δέκα άλλους», δήλωσε ο πρόεδρος της ενωτικής ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.

Από την πλευρά του ο Κ. Χατζηδάκης, επισημαίνει: «Αν θέλαμε να τους διασπάσουμε δεν θα δεχόμασταν να γίνουν δυο διαφορετικές συνάντησες θα λέγαμε μια και θα την απέρριπταν και θα τους κατηγορούσαμε για κακοπιστία. Όλα πρέπει να τα κρατήσουμε και σε πλαίσιο κοινής πίστης και λογικής και λέω να το ξανασκεφθούν».

Ο Ιωάννης Καρναβίας, Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας, είπε πως: «Δεν πάμε σε ένα προσχηματικό διάλογο, γιατί έχουμε φάει γκολ από τα αποδυτήρια, γιατί ψήφισαν τη συμφωνία της Mercosur».

Στις 3 μετά το μεσημέρι της Τρίτης έχει οριστεί η συνάντηση των πράσινων φαναριών και άλλων 16 μπλόκων με τον πρωθυπουργό.

O Δημήτρης Τσιλιάς, από το μπλόκο των πράσινων φαναριών, δήλωσε: «Να γίνει εποικοδομητικός διάλογος, πάμε με συγκεκριμένο σχέδιο προτάσεις. Είναι αργά για να κάνουμε νούμερα αν θα πάμε ή δεν θα πάμε. Άλλωστε η Πανελλαδική Επιτροπή δεν είναι ένα θεσμοθετημένο όργανο και δεν έχει καταστατικό».

Με τον αγροτοσυνδικαλιστή Σωκράτη Αλειφτήρα, να απαντά: «Αποφάσεις 60 μπλόκων είναι, που συμμετείχαν σε τέσσερις πανελλαδικές. Είναι 60 μπλόκα πολιτικά υποκινούμενα; Είμαστε θεσμοθετημένο όργανο».

Αν δεν βρεθεί την ύστατη ώρα χρυσή τομή, σε γενικές τους συνελεύσεις στα μπλόκα οι αγρότες θα επανεξετάσουν τη στάση τους, ενώ δεν είναι λίγα τα μπλόκα που ήδη μιλούν για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Το μήνυμα της κυβέρνησης για τον διάλογο

Στην κυβέρνηση κρατούν χαμηλούς τόνους, αλλά στέλνουν το μήνυμα ότι στον διάλογο: «δεν μπορεί τους όρους να τους βάζει η μια πλευρά» και επιπλέον ότι «κάποιος που αρνείται να προσέλθει στον διάλογο, δείχνει πολλά για τις προθέσεις του».

Επιμένουν ότι η επιδίωξη για διάλογο, αποδείχθηκε εκ νέου, με την κίνηση καλής θέλησης- παρότι η πρόθεση της ήταν για μια συνάντηση- να αποδεχθεί στο παρά πέντε των συζητήσεων, το αίτημα για δυο ραντεβού.

Από την άλλη όμως, όπως έλεγε στο ertnews, κυβερνητικός αξιωματούχος υπάρχει και η προϋπόθεση της σοβαρής διαχείρισης αυτών των συναντήσεων. Τι σημαίνει αυτό;

Καταρχάς, ο συνολικός αριθμός σε όσους θα συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία θα έπρεπε να είναι τέτοιος, που να βοηθάει τη συζήτηση, να είναι παραγωγική ενώ όπως λένε αρμόδια στελέχη ρόλο παίζουν και τα πρόσωπα που θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι με τον Πρωθυπουργό.

Σε κάθε περίπτωση, στην Ηρώδου Αττικού προετοιμάζονται για το ραντεβού με τους εκπροσώπους των αγροτών και των κτηνοτρόφων, από τα πράσινα φανάρια, την Κρήτη και τη Θεσσαλία στις 15.00 το μεσημέρι.