Αγρότες: «Όχι» από Νίκαια-Καρδίτσα στη συνάντηση με Μητσοτάκη - Κυβερνητικές πηγές: Μια μειοψηφία τινάζει στον αέρα τον διάλογο - Real.gr

Από την Καρδίτσα και τον αυτοκινητόδρομο Ε65, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του νομού δήλωσαν ότι θα απουσιάσουν από το αυριανό ραντεβού με τον πρωθυπουργό. Όπως εξηγούν, η απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων να συγκροτηθούν δύο επιτροπές – μία 20μελής με εκπροσώπους του φυτικού κεφαλαίου και μία με κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους – δεν έγινε δεκτή από την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να κρίνουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος.<p

«Εφόσον δεν γίνει δεκτό το αίτημα για δύο επιτροπές, η Καρδίτσα θα είναι απούσα», δήλωσαν οι αγρότες. Η πρόταση που θα κάνει το μπλόκο της Καρδίτσας είναι να κατέβουν στην Αθήνα με αγροτικά αυτοκίνητα και τρακτέρ για ένα μεγάλο συλλαλητήριο και να επιχειρήσουν εκεί να δουν τον πρωθυπουργό, όπως έχει αποφασίσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Οι αγρότες κατηγορούν την κυβέρνηση για «εμπαιγμό και προσπάθεια διάσπασης του αγροτικού κινήματος». Όπως εξηγούν, «μιλάμε για 60 μπλόκα, με ποικιλία καλλιεργειών, μελισσοκόμους, κτηνοτρόφους και αλιείς. Ζητήθηκε αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των αγροτών, 20 μόνο άτομα και σε δύο μόνο ώρες. Δεν είναι δυνατόν να συζητηθούν επί της ουσίας τα προβλήματα που έχουμε θέσει».

Οι αγρότες προσθέτουν ότι, παρά την πρόθεση του πρωθυπουργού να συναντήσει όποιο μπλόκο θέλει, «θα μπορούσε να διαθέσει μία ή δύο ώρες επιπλέον από τον προσωπικό του χρόνο, έτσι ώστε να γίνει ουσιαστικός διάλογος». Καταγγέλλουν ακόμη ότι χθες το βράδυ ενημερώθηκαν ξαφνικά για δεύτερη συνάντηση με αγρότες που δεν συμφωνούν με τη διαχείριση του αγροτικού ζητήματος από την Πανελλαδική Επιτροπή.

Όπως σημειώνεται, η κυβέρνηση πρότεινε τη συγκρότηση δύο μπλοκ για να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά οι αγρότες επιμένουν ότι «για 60 μπλόκα και μια 20μελή επιτροπή, πόσα προβλήματα μπορούν να συζητηθούν ουσιαστικά;».

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι τα βασικά αιτήματα των αγροτών παραμένουν κοινά, ανεξαρτήτως περιοχής ή ειδικότητας: «Κανείς δεν είπε ότι σε αυτό το διάλογο θα συζητηθούν όλα και ότι δεν θα υπάρξει συνέχεια. Το επίδικο είναι να συζητηθούν τα διαρθρωτικά ζητήματα του πρωτογενούς τομέα με προοπτική στο μέλλον».

Από το μπλόκο στα Μάλγαρα τονίζουν μάλιστα πως: «Αν ο Μητσοτάκης δεν δεχθεί 25+10 δεν θα προσέλθουμε σε διάλογo».

Λάρισα: Εκτός συνάντησης με τον πρωθυπουργό οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας

Δεν θα συμμετέχουν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας Λάρισας, παρά το προγραμματισμένο για αύριο, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου. Η απόφαση ελήφθη μετά από συνέλευση των αγροτών, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τους όρους που τέθηκαν από την κυβέρνηση για τη σύνθεση της αντιπροσωπείας που θα συμμετείχε στον διάλογο.

Σύμφωνα με τους αγρότες, δεν έγινε δεκτό το αίτημα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων για τη συγκρότηση δύο διακριτών επιτροπών, μίας 25μελούς με αγρότες και μίας 10μελούς με κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους, ώστε να διασφαλιστεί η αναλογική και αντιπροσωπευτική συμμετοχή όλων των παραγωγικών κλάδων και περιοχών της χώρας.

Σε δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της συνέλευσης, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας (ΕΟΑΣΝΛ), και μέλος της Πανελλαδικής επιτροπής των Μπλόκων Ρίζος Μαρούδας, ανέφερε: «Η κυβέρνηση επιχειρεί να μας βάλει τρικλοποδιά και δεν τηρεί ούτε τις δικές της υποσχέσεις, ούτε τα κριτήρια που η ίδια θέτει, ώστε η εκπροσώπηση να είναι αναλογική από όλες τις περιοχές της χώρας».

Οι αγρότες αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα.

Τα υπόλοιπα μπλόκα

Από την άλλη, τα μπλόκα από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες έως την Κρήτη που διαφοροποιούνται από την πανελλαδική επιτροπή, ετοιμάζονται για το ξεχωριστό ραντεβού τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι. Πρόκειται για τη συνάντηση του μπλόκου των Πράσινων Φαναριών και άλλων 16 μπλόκων και συλλόγων, με τον πρωθυπουργό.

Κυβερνητικές πηγές: Με αποκλειστική υπαιτιότητα μιας μικρής μειοψηφίας αγροτών τινάζεται στον αέρα ο διάλογος – Σε περίπτωση κλιμάκωσης μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές

Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή είχε πει «ναι» στο διάλογο με τους αγρότες, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό, στις 6 Δεκεμβρίου από το Μαρκόπουλο, να τους προτείνει συνάντηση, εφόσον έχουν συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα, επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές.

Σαράντα ημέρες μετά, αποδείχθηκε πως οι προθέσεις κάποιων εκπροσώπων των μπλόκων ήταν άλλες και δεν αφορούσαν σε καμία περίπτωση την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου, τονίζουν. «Γιατί, όποιος πιστεύει στο δίκαιο των αιτημάτων του και σε κάποια λύση, προσέρχεται στο διάλογο. Η τελευταία πρόσκληση σε συνάντηση από την κυβέρνηση ήταν χθες το απόγευμα και μάλιστα για δύο ραντεβού με τον πρωθυπουργό καθώς η μία ομάδα εκπροσώπων των μπλόκων δεν επιθυμούσε να προσέλθει μαζί με τη δεύτερη ομάδα των κινητοποιήσεων.

Από την πρώτη στιγμή έγινε σαφές ότι ο διάλογος προϋποθέτει κανόνες λειτουργίας, ώστε να είναι αποτελεσματικός και όχι προσχηματικός. Η πρόβλεψη για ανώτατο αριθμό 20 εκπροσώπων ανά συνάντηση αποτελεί στοιχειώδη όρο, για να μπορεί να διεξαχθεί μια ουσιαστική συζήτηση με τον πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να τίθεται εκ των υστέρων υπό αμφισβήτηση κάτι που είχε εξαρχής γνωστοποιηθεί», υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές.

Συμπληρώνουν ότι παρ’ όλ’ αυτά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συνέχισε να εξαντλεί κάθε περιθώριο επιείκειας για να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και αποδέχθηκε ο αριθμός των 20 ατόμων που είχε ζητηθεί και υπάρχει δυνατότητα να μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου, να ανέβει στα 25.

«Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά η όποια προσπάθεια διαλόγου από πλευράς της κυβέρνησης, τινάζεται στον αέρα με αποκλειστική υπαιτιότητα μιας μικρής μειοψηφίας εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, που χρησιμοποιεί τον αγροτικό αγώνα ως άλλοθι για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις και η οποία επιθυμούσε να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό και πρόσωπα ελεγχόμενα από τις Αρχές για παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές», επισημαίνουν ακόμη οι κυβερνητικές πηγές.

Προσθέτουν ότι η Πολιτεία από την πρώτη στιγμή, τήρησε κάθε υπόσχεση, αφού έλαβε την έγκριση από την ΕΕ και ολοκλήρωσε το σύνολο των πληρωμών, φθάνοντας τα 3,8 δισ. ευρώ, «ποσό ρεκόρ σε σύγκριση με το παρελθόν, ενώ σε συνέχεια όσων πολλών έχουν υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, ικανοποιείται η πλειονότητα των αιτημάτων». Υπενθυμίζεται ότι και ο ίδιος ο πρωθυπουργός πρότεινε τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα.

Ο διάλογος γίνεται για να δοθούν λύσεις στους πολλούς – στους περίπου 600.000 γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους της χώρας – και όχι για να εξυπηρετηθούν οι προσωπικές επιλογές ή οι κομματικές σκοπιμότητες των λίγων, τονίζουν οι ίδιες πηγές. Συμπληρώνουν ότι η κυβέρνηση, αλλά κυρίως η κοινωνία δεν έχει άλλο χρόνο για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική. Θα εφαρμοστούν όλα όσα έχουν προαναγγελθεί προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων και σε περίπτωση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στις 15:00 με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων

Οι συναντήσεις στο Μαξίμου

Δυο συναντήσεις προτίθεται να έχει ο Πρωθυπουργός την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου με αγρότες και όχι μια όπως είχε αρχικά ζητήσει και αυτό γιατί δεν κατέστη δυνατό να τα βρουν μεταξύ τους προκειμένου να υπάρξει ενιαία εκπροσώπησή τους. Η μια με τους εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων και η άλλη με αντιπροσωπεία αγροτών από άλλα μπλόκα και αγροτικούς συλλόγους, από τη Θεσσαλονίκη έως την Κρήτη που διαφοροποιούνται.

«Η Κυβέρνηση και πολύ περισσότερο ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσιγράφων. Ο στόχος είναι να συναντηθεί με όλους τους εκπροσώπους των κινητοποιήσεων. Έχουμε διαμηνύσει μέσω του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ότι για λόγους ασφαλείας και για να είναι εποικοδομητική η συνάντηση και όχι ένα πανηγύρι που δεν βγαίνει άκρη να υπάρχει ένα ανώτατο όριο των 20 ατόμων έκαστη», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Δεν δέχεται η Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων να κατέβει με μια 20μελη επιτροπή και αρνείται να συμμετέχει στο διάλογο. Θέλει να κατεβεί στο Μέγαρο Μαξίμου με δυο αντιπροσωπείες. Η μια να απαρτίζεται από 25 μέλη αγροτών και η άλλη από 10 μέλη κτηνοτρόφων αλιέων και μελισσοκόμων. Κατηγορεί μάλιστα την Κυβέρνηση για αναξιοπιστία γιατί η ίδια ζήτησε να εκπροσωπούνται όλες οι περιοχές και τα προϊόντα, πράγμα που δεν μπορεί να συμβεί αν κατεβεί μια επιτροπή με λιγότερα μέλη.

«Δεν θα πάμε στο διάλογο αν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις. Η Κυβέρνηση ήξερε ότι θα πάμε με δυο επιτροπές και το αναίρεσε. Δεν θα πούμε με ποιον θα συναντηθεί εμείς θέλουμε τη συνάντηση με τις δυο επιτροπές από εκεί και ύστερα δεν μας άφορα αν συναντηθεί με δυο τρείς πέντε δέκα άλλους», δήλωσε ο πρόεδρος της ενωτικής ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.

Από την πλευρά του ο Κ. Χατζηδάκης, επισημαίνει: «Αν θέλαμε να τους διασπάσουμε δεν θα δεχόμασταν να γίνουν δυο διαφορετικές συνάντησες θα λέγαμε μια και θα την απέρριπταν και θα τους κατηγορούσαμε για κακοπιστία. Όλα πρέπει να τα κρατήσουμε και σε πλαίσιο κοινής πίστης και λογικής και λέω να το ξανασκεφθούν».

Ο Ιωάννης Καρναβίας, Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας, είπε πως: «Δεν πάμε σε ένα προσχηματικό διάλογο, γιατί έχουμε φάει γκολ από τα αποδυτήρια, γιατί ψήφισαν τη συμφωνία της Mercosur».

Στις 3 μετά το μεσημέρι της Τρίτης έχει οριστεί η συνάντηση των πράσινων φαναριών και άλλων 16 μπλόκων με τον πρωθυπουργό.

O Δημήτρης Τσιλιάς, από το μπλόκο των πράσινων φαναριών, δήλωσε: «Να γίνει εποικοδομητικός διάλογος, πάμε με συγκεκριμένο σχέδιο προτάσεις. Είναι αργά για να κάνουμε νούμερα αν θα πάμε ή δεν θα πάμε. Άλλωστε η Πανελλαδική Επιτροπή δεν είναι ένα θεσμοθετημένο όργανο και δεν έχει καταστατικό».

Με τον αγροτοσυνδικαλιστή Σωκράτη Αλειφτήρα, να απαντά: «Αποφάσεις 60 μπλόκων είναι, που συμμετείχαν σε τέσσερις πανελλαδικές. Είναι 60 μπλόκα πολιτικά υποκινούμενα; Είμαστε θεσμοθετημένο όργανο».

Αν δεν βρεθεί την ύστατη ώρα χρυσή τομή, σε γενικές τους συνελεύσεις στα μπλόκα οι αγρότες θα επανεξετάσουν τη στάση τους, ενώ δεν είναι λίγα τα μπλόκα που ήδη μιλούν για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.