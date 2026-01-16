Αγρότες: Οι 31 εκπρόσωποι που θα πάνε στο Μαξίμου για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Real.gr

Τα μέλη της αντιπροσωπείας που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την ερχόμενη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου, ανακοίνωσε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.
Συγκεκριμένα η 31μελής αντιπροσωπεία αποτελείται από τους:
- ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
- ΓΡΟΥΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
- ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ
- ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΣΕΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔ’ΑΝΗΣ
- ΜΗΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
- ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
- ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
- ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
- ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
- ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ
- ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ ΤΑΣΟΣ
- ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ
- ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ
- ΤΖΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
- ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
- ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
- ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ