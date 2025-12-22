Αγρότες: Παραμένουν τα μπλόκα στη Δυτική Μακεδονία, σε 24ωρο αποκλεισμό η Μπάρα Σιάτιστας - Real.gr

Από παρακαμπτήριο η κυκλοφορία για ΙΧ,λεωφορεία

Σε 24ωρο αποκλεισμό του κόμβου της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, καθώς και των παρακαμπτήριων οδών, προχωρούν σήμερα από τις 12.00 οι παραγωγοί, αποκλείοντας τη διέλευση φορτηγών παντός τύπου. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η κατάσταση θα αξιολογείται διαρκώς και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, δεν αποκλείεται να προχωρήσουν σε αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρά προβλήματα.

Στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας βρίσκονται παραγωγοί από όλη τη Δυτική Μακεδονία, με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα. Κατά τις ώρες του αποκλεισμού, η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων, των τουριστικών λεωφορείων, καθώς και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, διεξάγεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης – Καστοριάς.

Καθημερινά, αγρότες και κτηνοτρόφοι διανέμουν αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, ενώ το μπλόκο ενισχύεται διαρκώς από συναδέλφους τους, αλλά και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Παραμένει το αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού ‘Αξονα Χ. Στο σημείο βρίσκονται αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου.

Για σήμερα δεν έχει αποφασιστεί κάποια μορφή κινητοποίησης, ενώ το πλαίσιο των ενεργειών για αύριο αναμένεται να καθοριστεί σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας.