Αγρότες: Προτείνουν δύο αντιπροσωπείες για τη συνάντηση με Μητσοτάκη - Ποια ονόματα έχουν «κλειδώσει» - Real.gr

Μετά απο πολύωρη σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας, οι αγρότες αποφάσισαν να πάνε σε διάλογο με τον πρωθυπουργό, χωρίς όμως να αποσύρουν τα τρακτέρ τους από τις μεγάλες οδικές αρτηρίες της χώρας. Αν δεν πάρουν διαβεβαιώσεις για τα αιτήματά τους, σκοπεύουν να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους.

Όπως αναφέρει το STAR, oι αγρότες ζητούν να υπάρχουν κάμερες στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό και αν όχι κάμερες τότε να γίνει απομαγνητοφώνηση και να κρατηθούν όλα τα πρακτικά.

Εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός ζήτησε να προσέλθει στον διάλογο 15μελής αντιπροσωπεία. Οι αγρότες από την πλευρά τους, προτείνουν μια επιτροπή 25 ατόμων που θα εκπροσωπεί τα αγροτικά μπλόκα όλης της χώρας, και άλλη μια αντιπροσωπεία, που θα εκπροσωπεί κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς. Δεν γνωρίζουμε αν κάτι τέτοιο θα γίνει δεκτό, πάντως φέρεται να είναι αποφασισμένοι να πάνε στην Αθήνα για τη συνάντηση.

Φαίνεται ότι έχουν «κλειδώσει» κάποια ονόματα για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρόκειται για έμπειρους αγρότες, οι οποίοι έχουν πάει και σε παλαιότερες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό αλλά και υπουργούς. Συγκεκριμένα, ακούγονται τα ονόματα του Ρίζου Μαρούδα από το μπλόκο της Νίκαιας, του Κώστα Τζέλλα από το μπλόκο της Καρδίτσας, του Κώστα Παπαδάκη από το μπλόκο της Θήβας και του Κώστα Ανεστίδη από το μπλόκο των Μαλγάρων. Σε ό,τι αφορά τους κτηνοτρόφους, «κλειδώνουν» τα ονόματα του Γιώργου Τερζάκη από τη Μαγνησία και του Θωμά Μόσχου από την Καστοριά.

Να σημειωθεί πάντως, ότι οι αγρότες θεωρούν πως παρά το γεγονός ότι θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό, δε θα τους δοθεί κάτι περισσότερο από τα ήδη ανακοινωθέντα μέτρα στήριξης. Παρόλα αυτά, αποφάσισαν να πουν «ναι» στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να αποδείξουν στην κοινωνία ότι δικαίως βρίσκονται επί 42 μέρες στους δρόμους. Αν εισπράξουν ακόμη ένα «όχι» στα αιτήματά τους, τότε θα γυρίσουν πίσω στα μπλόκα και θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, που θα είναι, όπως διαμηνύουν, πολύ πιο δυναμικές.

Η πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας

Εκπρόσωποι από 57 αγροτικά μπλόκα της χώρας βρέθηκαν σήμερα στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας Λάρισας προκειμένου να αποφασιστεί το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Ανάμεσά τους ήταν πολλοί νέοι αγρότες, οι οποίοι δεν ήθελαν καν να πάνε σε διάλογο. Τελικά, επικράτησαν οι φωνές των παλαιοτέρων και ψυχραιμοτέρων κι έτσι την ερχόμενη Τρίτη 13 Ιανουαρίου, θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Αν και η Τρίτη και 13 είναι γρουσούζικη ημέρα, πιστεύουμε να βγάλουμε λίγο φως, λίγο άσπρο καπνό από εκεί. Πρέπει να υπάρχει “αύριο” για τους αγρότες, πρέπει να υπάρχει πρωτογενής τομέας» ανέφερε ο κ. Κώστας Ανεστίδης από το μπλόκο των Μαλγάρων.

Σαν ένδειξη καλής θέλησης, δε θα γίνει αγροτικό συλαλλητήριο στην Αθήνα όπως είχε αρχικά προταθεί. Ωστόσο, οι αγρότες ξεκαθάρισαν ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν παρατεταγμένα και έτοιμα να κλείσουν εκ νέου την εθνική οδό αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Σημειώνεται, ότι το μπλόκο της Νίκαιας συμπληρώνει 42 ημέρες.

«Πρόκειται για το μεγαλύτερο σε χρονική διάρκεια μπλόκο που έχει στηθεί ποτέ στη χώρα μας και αυτό δείχνει και το μέγεθος των προβλημάτων αλλά και την αποφασιστικότητά μας», σημείωσε εν προκειμένω ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.

«Παραμένουμε στον δρόμο, και καλούμε την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό να δώσει ουσιαστικές λύσεις», δήλωσε από την πλευρά του ο κ. Κώστας Τζέλλας, Πρόεδρος της Ενωτικής 0μοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας.

Οι αγρότες από τo μπλόκο της Θήβας εμφανίζουν την πιο σκληρή στάση, κρατώντας κλειστή την εθνική οδό τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. «Αν δε δικαιωθούμε», λένε, «θα… οργώσουμε την άσφαλτο!».