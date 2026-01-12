Αγρότες: Σε τεντωμένο σχοινί η συνάντηση με Μητσοτάκη - Στο επίκεντρο οι επιτροπές, συνελεύσεις στα μπλόκα - Real.gr

Στον «αέρα» φαίνεται πως είναι οι αυριανές συναντήσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες, που κλείνουν πάνω από 40 ημέρες στα μπλόκα.

Το ενδεχόμενο μη προσέλευσης στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό άφησαν ανοικτό oι εκπρόσωποι των αγροτών της Θεσσαλίας, Ρίζος Μαρούδας και Σωκράτης Αλειφτήρας μιλώντας στην ΕΡΤ. Oι τόνοι ανέβηκαν καθώς ο εκπρόσωπος από τα 18 μπλόκα που διαφοροποιήθηκαν από την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή των 60 μπλόκων, ο Δημήτρης Τσίλιας, δήλωσε ότι οι εκπρόσωποι των Πράσινων Φαναριών θα μεταβούν στις 15.00 το απόγευμα της Τρίτης στο Μαξίμου.

«Μας ένωσαν τα κοινά προβλήματα αλλά από τις 12 Δεκέμβρη διαφοροποιήθηκαν οι θέσεις. Είναι πολύ αργά πλέον να κάνουμε νούμερα για το αν θα πάμε ή όχι στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τόνισε ο κ. Τσίλιας, που εκπροσωπεί τους αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια, οι οποίοι από την περασμένη Τετάρτη τάχθηκαν υπέρ διαλόγου με ανοιχτούς δρόμους, τηρώντας απόστάσεις από την Πανελλαδική.

«Η Κυβέρνηση θέλει από τη μία από όλες τις περιοχές να εκπροσωπούνται στη συνάντηση και από την άλλη δέχεται αντιπροσωπεία από ένα σημείο της χώρας. Δεν είναι συνάντηση του αγροτικού κινήματος αλλά πανηγυράκι αυτό που πάει να κάνει», είπε στην ΕΡΤ o αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας.

«Ο κ. Μητσοτάκης μας είπε για 20 μέλη από την Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων καθώς και Επιτροπή από 20 άλλους που εκπροσωπούν αλιείς, μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους. Δεν καθορίζουμε ποιους θα δει ο Πρωθυπουργός, αλλά από εκεί και πέρα για εμάς κόκκινη γραμμή είναι οι αποφάσεις της Πανελλαδικής των μπλόκων και τάση είναι ότι αν δεν δεχτούν τις επιτροπές που εμείς έχουμε καθορίσει δηλαδή 25 στη μία και 10 στην άλλη, δεν θα προσέλθουμε στο αυριανό ραντεβού», είπε ο Σωκράτης Αλειφτήρας..

«Αυτοί που δεν ερχόντουσαν στην Πανελλαδική σύσκεψη που εκπροσωπεί 60 μπλόκα να μην λένε τώρα ότι δεν είναι θεσμοθετημένο όργανο, πρόσθεσε ο κ. Αλειφτήρας, απευθυνόμενος στον Γραμματέα Αγροτικών Συνεταρισμών Θεσσαλονίκης, Δημήτρη Τσίλια, ο οποίος επέμεινε ότι η Πανελλαδική δεν έχει Καταστατικό Χάρτη.

Ρίζος Μαρούδας: Συνελεύσεις το απόγευμα στα μπλόκα

Με 25 μέλη εκπροσωπούνται 62 μπλόκα σε όλη την Ελλάδα και άλλοι εκπροσωπούν τον εαυτό τους, αυτά δεν γίνονται, τόνισε ο Ρίζος Μαρούδας πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγορτικών Συλλόγων Λάρισας και της Πανελλαδικής Συντονιστικής των Μπλόκων.

«Από 62 μπλόκα ήθελαν Επιτροπή 20 μελών και επίσης ζήτησαν από την Κυβέρνηση για τα έξι μπλόκα που εκπροσωπούν μόνο 1-2 περιοχές. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να συναντήσει όποιον θέλει, όποτε θέλει, αλλά δεν μπορεί να ξαναγίνει Πανελλαδική και ζητήσαμε συνελέυσεις το απόγευμα στα μπλόκα, τόνισε ο Ρίζος Μαρούδας, επισημαίνοντας:

Αν δεν πάμε και οι 35 που αποφασίσαμε, η τάση είναι να μην πάμε καθόλου. Ηξεραν ότι θα βγάλουμε δύο επιτροπές, όμως μόλις ανακοινώσαμε επιτροπή 25 μελών και δεύτερη με 10 μέλη άρχισαν τα όργανα. Είναι επικοινωνιακό παιχνίδι της Κυβέρνησης για να μιλήσει για τις διαφωνίες μας.

Η Κυβέρνηση δέχτηκε δύο διαδοχικές συναντήσεις αλλά επειδή οι αγρότες δεν κατέληξαν σε ενιαία εκπροσώπηση μένει να καθοριστούν οι δύο 20μελείς επιτροπής, τονίζουν κυβερνητικές πηγές..