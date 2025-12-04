Αγρότες: Σφράγισε ο Προμαχώνας για τα φορτηγά - Νέα μπλόκα στη Βόρεια Ελλάδα - Real.gr

Λίγα λεπτά μετά τις 13.30, οι αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής, μαζί με τους συναδέλφους τους από τα Γιαννιτσά έκλεισαν το τελωνείο Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο.

Παρά τον αποκλεισμό, οι αγρότες του μπλόκου Ευζώνων επιτρέπουν, τουλάχιστον προς το παρόν, τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι αγρότες από τα Γιαννιτσά του νομού Πέλλας έφτασαν στο τελωνείο των Ευζώνων λίγα λεπτά πριν από τη μία μετά το μεσημέρι, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα.

Αυτήν την ώρα πραγματοποιείται γενική συνέλευση προκειμένου να αποφασίσουν συλλογικά τη μορφή και την κλιμάκωση της κινητοποίησής τους, καθορίζοντας και τα επόμενα βήματα για την εκπροσώπηση των αιτημάτων τους.

Στον Προμαχώνα, οι αγρότες έχουν διαμορφώσει σε μια πλατφόρμα χώρο για τη διανυκτέρευσή τους, ενώ ο Δήμος Σιντικής έχει διαθέσει μικρά ξύλινα σπιτάκια για τη στήριξή τους.

Στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία έστησαν μπλόκο αγρότες από τη Φλώρινα και την ευρύτερη περιοχή και πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας -από τη μία μετά το μεσημέρι.

Νωρίτερα είχε προηγηθεί μηχανοκίνητη πορεία των αγροτών στο κέντρο της Φλώρινας με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα. Το μπλόκο στο τελωνείο της Νίκης θα ενισχυθεί τις επόμενες ώρες από αγρότες και κτηνοτρόφους που από τις 2/12 έχουν στήσει μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα, στη διασταύρωση του κάθετου άξονα Κοζάνης – Φλώρινας.

Οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα έχουν αποκλείσει τον δρόμο από τη μία το μεσημέρι και είναι «άγνωστο το πότε θα ανοίξουμε», όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα.

Αναβλήθηκε για τις 15 Δεκεμβρίου η δίκη των δύο συλληφθέντων αγροτών

Τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου μεταφέρθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης των δύο αγροτών που συνελήφθησαν την περασμένη Κυριακή, 30 Ιανουαρίου, στη Νίκαια, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στις κινητοποιήσεις. Η υπόθεση επρόκειτο να εξεταστεί σήμερα από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, ωστόσο η διαδικασία δεν πραγματοποιήθηκε καθώς απουσίαζαν οι συνήγοροι υπεράσπισης, οι οποίοι συμμετέχουν στις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά την ανακοίνωση της αναβολής, οι αγρότες που βρίσκονταν στα δικαστήρια έκαναν σαφές ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται. Ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ, Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε πως στις 15 Δεκεμβρίου θα υπάρξει ακόμη πιο ισχυρή παρουσία, με περισσότερα τρακτέρ και μαζική κινητοποίηση, ώστε να στηριχθούν οι δύο συνάδελφοί τους αγρότες και να απαιτηθεί η αθώωσή τους.

Παράλληλα, το μπλόκο της Νίκαιας παραμένει ενεργό και ενισχύεται καθημερινά, καθώς συνεχίζουν να φτάνουν αγρότες από όλη τη Θεσσαλία. Οι συμμετέχοντες τονίζουν ότι η υπόθεση των συλληφθέντων αποτελεί μέρος του ευρύτερου αγώνα τους.