Αγρότες: Σταδιακή αποχώρηση από τα μπλόκα - Τι αποφασίστηκε στις συνελεύσεις - Real.gr

Τα επόμενα βήματά τους αποφασίζουν οι αγρότες, με γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα, όπου ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό.

Ο αγώνας θα συνεχιστεί λένε, ωστόσο, οι κινητοποιήσεις δεν αποκλείεται να πάρουν άλλη μορφή, καθώς ήδη, σε πολλά μπλόκα η αποχώρηση των τρακτέρ ξεκίνησε.

Αποχωρούν οι αγρότες από τα μπλόκα στο Κάστρο Βοιωτίας και το Δερβένι

Περίπου δύο ώρες κράτησε η γενική συνέλευση των αγροτών στο Κάστρο Βοιωτίας και αποφάσισαν μετά από ενάμιση μήνα να αποχωρήσουν. Θα πάρουν τα τρακτέρ όπως είπαν την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι. Μετά από 48 ημέρες οι αγρότες από το μπλόκο του Δερβενίου αποχωρούν και επιστρέφουν στα σπίτια τους.

Φεύγουν αύριο τα τρακτέρ και από το μπλόκο του Πύργου

Απόφαση για αποχώρηση από το μπλόκο έλαβαν οι αγρότες στον κόμβο του Πύργου, με τα τρακτέρ να αναχωρούν αύριο από το σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της αποχώρησης εξετάζεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί μια συμβολική μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο του Πύργου, ως ένδειξη διαμαρτυρίας και συνέχισης του αγώνα τους.

Αδειάζει το μπλόκο της Νίκαιας την Παρασκευή

Με απόφαση της σημερινής (20/01) συνέλευσης του μπλόκου της Νίκαιας, οι αγρότες αποφάσισαν τη συντεταγμένη αποχώρηση των τρακτέρ από το μπλόκο την προσεχή Παρασκευή.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο μέσα στο επόμενο διάστημα, από 14 έως 20 ημέρες, να συγκληθεί εκ νέου Πανελλαδική σύσκεψη, με πρόταση τη διοργάνωση συλλαλητηρίου στην Αθήνα, στο πλαίσιο της συνέχισης και κλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Χωρίς αγρότες και ο κόμβος της Σιάτιστας

Συντονισμένα θα αποχωρήσουν από το μπλόκο της Δυτικής Μακεδονίας αγρότες και κτηνοτρόφοι στον κόμβο της Σιάτιστας, το πρωί της Πέμπτης (22/01). Θα συνεχίσουν, ωστόσο, τις κινητοποιήσεις τους με μηχανοκίνητες πορείες στις περιοχές όπου συμμετείχαν αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλλά και μελισσοκόμοι από όλη τη Δυτική Μακεδονία: από την Καστοριά, την Κοζάνη, τα Γρεβενά, την Πτολεμαΐδα, την περιοχή της Εορδαίας και το Βόιο.

Οι αγρότες δηλώνουν απογοητευμένοι από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον Πρωθυπουργό. Στο μπλόκο της Σιάτιστας πραγματοποιήθηκαν ενημερώσεις και γενικές συνελεύσεις, ώστε οι αποφάσεις που ελήφθησαν να είναι σε συμφωνία με το σύνολο των συμμετεχόντων, οι οποίοι για περισσότερες από 50 ημέρες βρέθηκαν και κράτησαν το μπλόκο όρθιο.

Όπως τονίζεται, όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντα σε συνάρτηση με την Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή, για τις κινήσεις και τις μορφές κινητοποιήσεων που θα ακολουθήσουν από εδώ και στο εξής.

Αποφασίζουν αύριο οι αγρότες στα μπλόκα του Λόγγου Τρικάλων και του Ε65

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση των αγροτών στο Λόγγο Τρικάλων και αύριο στις 12 το μεσημέρι θα αποφασίζουν οριστικά τι θα κάνουν. Ωστόσο, φαίνεται ότι αποκλιμακώνουν, καθώς θεωρούν ότι έχει κλείσει ο κύκλος των μπλόκων στους δρόμους και πάνε σε άλλες μορφές κινητοποιήσεων, χωρίς να σταματούν τις επαφές με την κυβέρνηση για να λύσουν τεχνικά ζητήματα

Στον Ε65 αύριο 12 το μεσημέρι συνεδριάζουν στο Πολιτιστικό Κέντρο των Σοφάδων μαζί με τους αντιπροσώπους των 60 χωριών που συμμετείχαν στο μπλόκο της Καρδίτσας για να πάρουν οριστική απόφαση.

Τόσο οι αγρότες στο Λόγγο Τρικάλων, όσο και του Ε65 και της Νίκαια που αποφάσισε οριστική αποχώρηση την Παρασκευή, θέτουν ζήτημα και πρόταση στην Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων για συλλαλητήριο στην Αθήνα, κάτι που θα συζητηθεί από όλα τα μέλη της Πανελλαδικής.

Τέλος, και οι αγρότες των Μαλγάρων θα αποσύρουν τα τρακτέρ τους από το δρόμο την Παρασκευή, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.