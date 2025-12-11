Αγρότες στην Καβάλα πέταξαν άχυρα, ντομάτες, σταφύλια και έριξαν γάλα στο κτίριο της αντιπεριφέρειας - Real.gr

Στην πόλη της Καβάλας έφτασαν σήμερα οι αγρότες του νομού και απέκλεισαν το κτίριο της αντιπεριφέρειας και της ΑΑΔΕ.

Οι αγρότες απέκλεισαν σήμερα το κτίριο και στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας τους πέταξαν άχυρα, ντομάτες και σταφύλια μπροστά από την είσοδο των κτιρίων, αλλά και μέσα στα κτίρια, ενώ έριξαν και γάλα.

Όπως δήλωσε στο ΕΡΤnews o Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγγαίου, Γρηγόρης Γρουζίδης δεν πρόκειται να κάνουν «βήμα πίσω» από τα αιτήματά τους

