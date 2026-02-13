Αγρότες: Το μεσημέρι το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα - Στα διόδια Αφιδνών τα πρώτα τρακτέρ - Real.gr

Επί ποδός βρίσκεται η αστυνομία και ειδικότερα η Τροχαία, εν όψει της προγραμματισμένης πανελλαδικής συγκέντρωσης των αγροτών στο Σύνταγμα, έπειτα από απόφαση της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων, προκειμένου να εξελιχθούν ομαλά και με τα λιγότερα προβλήματα για την πόλη οι κινητοποιήσεις, ενώ έχει προβλεφθεί ακόμα και η εγκατάσταση σταθμών απολύμανσης των τρακτέρ στις εισόδους της πρωτεύουσας.

Στις Αφίδνες όπου έχει δοθεί το ραντεβού των αγροτών που θα κατηφορίσουν από τη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα, για να κινηθούν κατόπιν στην πλατεία Συντάγματος, έφτασαν τα πρώτα τρακτέρ.

Ειδικότερα, η ΕΛ.ΑΣ. έχει εγκαταστήσει δύο σταθμούς απολύμανσης για την ευλογιά των προβάτων, για προληπτικούς λόγους και σε συνεννόηση με τους αγρότες, στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, από όπου θα περάσουν όλα τα τρακτέρ που θα έρθουν για το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, τα οποία υπολογίζεται ότι θα αρχίσουν να φτάνουν γύρω στις 15.00.

Όπως ανέφεραν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., υπάρχει συνεχής και καλή επικοινωνία και συνεργασία με τους επικεφαλής των αγροτών. Μετά την απολύμανση τα τρακτέρ θα κινηθούν με τη συνοδεία περιπολικών, από τις πύλες της Αττικής, μέσω της λεωφόρου Κηφισού, ακολουθώντας το δρομολόγιο: Λ. Αθηνών, Ομόνοια, αντίθετα την οδό Πανεπιστημίου μέχρι την πλατεία Συντάγματος, όπου σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα διανυκτερεύσουν μπροστά στη Βουλή.

Από την αστυνομία έχει ζητηθεί να σταθμεύσουν κατά τρόπο ώστε να μην κλείσει τελείως το Σύνταγμα, ενώ τα λεωφορεία με τους διαδηλωτές θα σταθμεύσουν στην πλατεία Καραϊσκάκη και στη λεωφόρο Συγγρού, πριν τους Στύλους του Ολυμπίου Διός και στη συνέχεια οι διαδηλωτές θα κινηθούν πεζή προς τη Βουλή.

Σημειώνεται ότι η πρώτη συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί από το ΠΑΜΕ στις 13.00 στο Σύνταγμα. Η κεντρική συγκέντρωση των αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων είναι προγραμματισμένη για τις 16.00, μπροστά στη Βουλή, όπου θα σταθμεύσουν τα τρακτέρ, ενώ θα συμμετάσχουν σε στήριξη των αγροτών η ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί και άλλοι σύλλογοι.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από τη ΓΑΔΑ, μετά από διαδικτυακό κάλεσμα αναμένεται προσυγκέντρωση διαφόρων συλλογικοτήτων στις 13.00 στην πλατεία Καραϊσκάκη, ενώ οι σύλλογοι οδηγών ταξί έχουν ανακοινώσει ότι σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους αγρότες, θα σταθμεύσουν στην άκρη της λεωφόρου Αθηνών, κατά την διέλευση των τρακτέρ.

Τέλος έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις διαφόρων συλλογικοτήτων στο Σύνταγμα και το απόγευμα, στις 18.00 και 19.00.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΑΔΑ, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και αγροτικών κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας και στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, οι οποίες θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.