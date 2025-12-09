Αγρότες: Στο Αγγελόκαστρο το μπλόκο της Αιτωλοακαρνανίας - Προγραμματίζουν παρέμβαση στα διόδια Ρίου – Αντιρρίου - Real.gr

Στο μπλόκο στο Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας στην Ιόνια Οδό βρίσκονται οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας.

Αύριο Τετάρτη οι αγρότες προγραμματίζουν παρέμβαση στα διόδια Ρίου – Αντιρίου. Η Ιονία Οδός είναι κλειστή στο ύψος των διοδίων, ενώ οι διαμαρτυρόμενοι θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη για την πορεία των κινητοποιήσεών τους, με την συμμετοχή παραγωγικών φορέων του Αγρινίου και εκποσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

“Δεν είμαστε εμείς οι εγκληματίες, ας πάνε να συλλάβουν τους εγκληματίες, παλεύουμε για το δίκιο που έχουμε με το μέρος μας” δηλώνουν οι αγρότες που έχουν συγκεντρωθεί εκεί, λέγοντας πως είναι ανυποχώρητοι στις θέσεις τους.

Αύριο στις 11 το πρωί, μαζί με συναδέλφους τους από την Αχαΐα, θα ξεκινήσουν για την γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου με σκοπό να ανοίξουν τα διόδια για 4 ώρες, ώστε να υπάρχει ελεύθερη διέλευση οχημάτων.