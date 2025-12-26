Αγρότες: Τα σχέδια ενόψει της Πρωτοχρονιάς - Κινητοποιήσεις και συσκέψεις σε όλη τη χώρα - Real.gr

Ο Αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, μίλησε στην ΕΡΤ για τις επόμενες κινήσεις στα αγροτικά μπλόκα και τα μέτρα διευκόλυνσης των ταξιδιωτών.

Όπως τόνισε «εμείς την Πρωτοχρονιά θα διευκολύνουμε όσο μπορούμε και στα μέτρα των δυνατοτήτων μας, παραχωρώντας λωρίδες από το εθνικό δίκτυο. Το μπλόκο της Νίκαιας είναι ένα τεράστιο μπλόκο. Το επιβατικό κοινό να πάει στους τόπους που έχει επιλέξει, να μείνει με τους ανθρώπους που θέλει να περάσει τις γιορτές. Αλλά να ξέρετε, υπάρχουν και κάποιες αποφάσεις της αστυνομίας, όπως με τα τσιμεντένια στηθαία που κλείσανε 4 ώρες τον δρόμο χωρίς να έχουν ειδοποιήσει κανέναν, οι οποίες πραγματικά είναι ανεξήγητες».

Παράλληλα αναφέρθηκε και στις συντονισμένες προσπάθειες για να μην υπάρξουν προβλήματα στην κυκλοφορία: «Δώσαμε μιάμιση λωρίδα την πρώτη μέρα, δεν έγινε αποδεκτό από την αστυνομία. Το επιχειρησιακό σχέδιο προέβλεπε κάτι περισσότερο. Για λόγους ασφαλείας δώσαμε την αερογέφυρα, την οποία μετά από 5 ώρες έκανε δεκτό το αίτημά μας και παραχωρήθηκε ο δρόμος Αθηνών–Θεσσαλονίκης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από τις δύο λωρίδες που περνούν, που τους δίνουμε για να κυκλοφορεί το επιβατικό κοινό, τη μία την κλείνει η αστυνομία για λόγους ασφαλείας».

Ο ίδιος σημείωσε και την ανάγκη καλύτερης συνεργασίας με τις αρχές: «Με θέμα συνεννόησης της αστυνομίας θα λυθούν όλα. Κάναμε εξαντλητικούς διαλόγους με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, έτσι ώστε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Είμαστε η μοναδική κοινωνική ομάδα που παράγουμε κάτω του κόστους παραγωγής και δεν έχουμε ούτε εμείς τα απαραίτητα εισοδήματα για να ζήσουμε αξιοπρεπώς τις οικογένειές μας. Αν πέσει ο αγροτικός τομέας, αν εξαθλιωθεί και φτωχοποιηθεί, ο πρωτογενής τομέας θα πέσει σαν χάρτινος πύργος και ένα μεγάλο μέρος του κοινωνικού συνόλου μαζί».

Πανελλαδικά μπλόκα και Χριστουγεννιάτικα ρεβεγιόν

Τα μπλόκα των αγροτών παραμένουν σε όλη τη χώρα, με χιλιάδες τρακτέρ παρατεταγμένα στις εθνικές οδούς, την ώρα που οι παραγωγοί προετοιμάζονται για κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους. Όπως επισημαίνουν, «δεν έχουν λάβει συγκεκριμένα εχέγγυα από την κυβέρνηση» για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Στον αυτοκινητόδρομο Ε65, σύμφωνα με τους αγρότες, βρίσκονται παρατεταμένα περίπου 3.000 τρακτέρ, χωρίς ωστόσο να έχει διακοπεί η κυκλοφορία. «Η διέλευση των οχημάτων γίνεται κανονικά», τονίζουν, καθώς σε όλες τις εθνικές οδούς έχουν δοθεί στην κυκλοφορία μία ή δύο λωρίδες, επιτρέποντας την ομαλή μετακίνηση των εκδρομέων των Χριστουγέννων.

Παρά την παρουσία τους στους δρόμους, οι αγρότες πέρασαν τις γιορτές στα μπλόκα, στήνοντας αυτοσχέδια χριστουγεννιάτικα ρεβεγιόν. Άναψαν φωτιές και, μαζί με τις οικογένειές τους, γιόρτασαν πάνω στις εθνικές οδούς, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας.

Συσκέψεις και μελλοντικές αποφάσεις

Το επόμενο καθοριστικό ραντεβού είναι αύριο, Σάββατο, στις 12:30 το μεσημέρι, στο μπλόκο της Νίκαιας. «Η σύσκεψη αυτή είναι προάγγελος της πανελλαδικής σύσκεψης που αναμένεται να γίνει έως την Κυριακή», αναφέρουν οι αγρότες, υπογραμμίζοντας ότι εκεί θα αποφασιστεί αν και πώς θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις.

Μεταξύ των ενεργειών που έχουν σχεδόν αποφασιστεί είναι η παρουσία των αγροτών στα διόδια του Μακρυχωρίου την Κυριακή, με στόχο «να τα ανοίξουν προκειμένου να διευκολύνουν την επιστροφή των εκδρομέων».

Παράλληλα, στις σκέψεις των αγροτών βρίσκεται και το ενδεχόμενο κλεισίματος παρακαμπτήριων οδών τις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Όπως επισημάνθηκε, «οι ακριβείς αποφάσεις θα ληφθούν στο πλαίσιο της αυριανής συνέλευσης», τόσο για τα διόδια όσο και για ενδεχόμενη περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Μέχρι και την Κυριακή, πάντως, η κυκλοφορία δεν αναμένεται να εμποδιστεί πλήρως. Όπως διευκρινίστηκε, «θα παραμείνουν ανοιχτές κάποιες λωρίδες κυκλοφορίας, με παρουσία τρακτέρ σε άλλα σημεία», γεγονός που καθησυχάζει τους ταξιδιώτες των ημερών.

Μπλόκο Νίκαιας

Στο μπλόκο της Νίκαιας δεν επετράπη γενικά η διέλευση οχημάτων, με εξαίρεση ορισμένα Ι.Χ. που πέρασαν παραμονή και προπαραμονή Χριστουγέννων. Επιπλέον, έπειτα από συνεννόηση των αγροτών με την Τροχαία, άνοιξε η γέφυρα πάνω από το μπλόκο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των εκδρομέων.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση είχε ως αποτέλεσμα «να ομαλοποιηθεί η ροή και να αποσυμφορηθεί ο κόμβος του Πλατυκάμπου, όπου καταγραφόταν ο μεγαλύτερος όγκος κίνησης». Ωστόσο, αργότερα η γέφυρα έκλεισε για περίπου τρεις ώρες, προκειμένου να τοποθετηθούν τσιμεντένια στηθαία, εξέλιξη που, σύμφωνα με τους αγρότες, «καταγγέλθηκε ως απολύτως ακατανόητη κίνηση».

Η Νίκαια θεωρείται το «βαρόμετρο» του αγροτικού κόσμου, καθώς αποτελεί το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας και συγκεντρώνει τον περισσότερο κόσμο.

Από την πλευρά της κυβέρνησης έχει επισημανθεί ότι, από τα 27 αιτήματα των αγροτών, «τα 16 έχουν διευθετηθεί, τέσσερα βρίσκονται υπό εξέταση, ενώ επτά δεν μπορούν να ικανοποιηθούν». Ωστόσο, οι αγρότες επιμένουν πως «χρειάζονται συγκεκριμένες απαντήσεις» και ουσιαστικός διάλογος.

Άλλα μπλόκα και συσκέψεις

Στα Μάλγαρα, όπου επίσης προγραμματίζεται σύσκεψη, τα διόδια παραμένουν ανοιχτά και η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς προβλήματα. Η κίνηση τις ημέρες των Χριστουγέννων ήταν περιορισμένη, καθώς «όσοι εκδρομείς ήταν να φύγουν, έφυγαν τις προηγούμενες ημέρες», ενώ και η επιστροφή αναμένεται να γίνει ομαλά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤNews, θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα σύσκεψη στα Μάλγαρα. Πρόθεση των αγροτών είναι να παραμείνει ανοιχτό αύριο το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για να επιστρέψουν με ασφάλεια οι εκδρομείς. Ωστόσο, στόχος είναι να κλείσει το ρεύμα προς Αθήνα αύριο (27/12) από τις 12 το μεσημέρι.

Παράλληλα, σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Χαλκηδόνα, όπου θα αποφασίσουν πόσες ώρες θα κλείνουν από αύριο συμβολικά την παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας.

Αύριο θα γίνει σύσκεψη και στο μπλόκο Δερβενίου, ενώ την Κυριακή οι αγρότες θα προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό.

Το Σάββατο (27/12) το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο θέατρο Επανομής, με τη συμμετοχή και άλλων.

Οι αγρότες αποφάσισαν πολύωρους αποκλεισμούς του τελωνείου Προμαχώνα από το Σάββατο. Το τελωνείο Ευζώνων παραμένει ανοιχτό προς το παρόν.

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο αλλαγών στον σχεδιασμό των κινητοποιήσεων. Αν και είχε ειπωθεί ότι από τη Δευτέρα θα υπάρξει επαναφορά δυναμικών αποκλεισμών, οι ίδιοι οι αγρότες σημειώνουν πως «τίποτα δεν είναι σίγουρο και όλα μπορεί να αλλάξουν», ανάλογα με τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης έως την Κυριακή.

Σε κάθε περίπτωση, οι αγρότες δηλώνουν ότι «παραμένουν και επιμένουν», ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα, όσο δεν λαμβάνουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους από την κυβέρνηση.