Αγρότες της Παιονίας απέκλεισαν το τελωνείο των Ευζώνων - Real.gr

Στον αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων, τόσο στο ρεύμα εισόδου προς Ελλάδα όσο και της εξόδου προς Βόρεια Μακεδονία προχώρησαν και πάλι σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, αγρότες του Δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, στις 18.00, απέκλεισαν αρχικά την είσοδο στην Ελλάδα μόνο για τα φορτηγά και στη συνέχεια προχώρησαν σε καθολικό αποκλεισμό, τον οποίο και ήραν τα μεσάνυχτα.

Στο σημείο, έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 150 τρακτέρ και αγροτικά οχήματα και το αγροτικό μπλόκο συνεχώς ενισχύεται.