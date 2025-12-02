Quantcast
Αγρότες της Παιονίας απέκλεισαν το τελωνείο των Ευζώνων - Real.gr
real player

Αγρότες της Παιονίας απέκλεισαν το τελωνείο των Ευζώνων

15:33, 02/12/2025
Αγρότες της Παιονίας απέκλεισαν το τελωνείο των Ευζώνων

Στον αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων, τόσο στο ρεύμα εισόδου προς Ελλάδα όσο και της εξόδου προς Βόρεια Μακεδονία προχώρησαν και πάλι σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, αγρότες του Δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, στις 18.00, απέκλεισαν αρχικά την είσοδο στην Ελλάδα μόνο για τα φορτηγά και στη συνέχεια προχώρησαν σε καθολικό αποκλεισμό, τον οποίο και ήραν τα μεσάνυχτα.

Στο σημείο, έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 150 τρακτέρ και αγροτικά οχήματα και το αγροτικό μπλόκο συνεχώς ενισχύεται.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Έρευνα της βελγικής αστυνομίας για απάτη με κοινοτικά κονδύλια - Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μογκερίνι

Έρευνα της βελγικής αστυνομίας για απάτη με κοινοτικά κονδύλια - Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μογκερίνι

15:02 02/12
Δήμητρα Ματσούκα: Ένοχη για τρεις κατηγορίες - Ποια ποινή της επιβλήθηκε

Δήμητρα Ματσούκα: Ένοχη για τρεις κατηγορίες - Ποια ποινή της επιβλήθηκε

15:01 02/12
Αγρότες: Ενισχύονται τα μπλόκα σε δρόμους και τελωνεία - Έριξαν γάλα και άχυρο στην κεντρική πλατεία της Λάρισας - ΒΙΝΤΕΟ

Αγρότες: Ενισχύονται τα μπλόκα σε δρόμους και τελωνεία - Έριξαν γάλα και άχυρο στην κεντρική πλατεία της Λάρισας - ΒΙΝΤΕΟ

15:20 02/12
Συνελήφθη οδηγός μηχανής στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης - Έτρεχε με 179 χλμ

Συνελήφθη οδηγός μηχανής στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης - Έτρεχε με 179 χλμ

15:03 02/12
Α. Γεωργιάδης: Μήνυση σε χρήστη του X που τον κατηγόρησε για «λογοκλοπή» - Η ανάρτηση του υπουργού Υείας

Α. Γεωργιάδης: Μήνυση σε χρήστη του X που τον κατηγόρησε για «λογοκλοπή» - Η ανάρτηση του υπουργού Υείας

15:01 02/12
Ευγένιος Λαμπρινάκος: Μοναχός έγινε ο ηθοποιός από το «Καλημέρα Ζωή» και τις «7 θανάσιμες πεθερές»

Ευγένιος Λαμπρινάκος: Μοναχός έγινε ο ηθοποιός από το «Καλημέρα Ζωή» και τις «7 θανάσιμες πεθερές»

15:15 02/12
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιες καταθέσεις διαβιβάζονται στη δικαιοσύνη - Τι ζητά η ΝΔ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιες καταθέσεις διαβιβάζονται στη δικαιοσύνη - Τι ζητά η ΝΔ

15:01 02/12
«Παγωμένο Φεγγάρι» στις 5 Δεκεμβρίου: Ποια ζώδια ευνοούνται από την τελευταία πανσέληνο του 2025

«Παγωμένο Φεγγάρι» στις 5 Δεκεμβρίου: Ποια ζώδια ευνοούνται από την τελευταία πανσέληνο του 2025

15:02 02/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved