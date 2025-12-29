Αγρότες: Τρίωρο μπλακ άουτ στην εθνική σήμερα από το μπλόκο της Νίκαιας και τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας - Real.gr

Σε νέο αποκλεισμό όλων των παρακαμπτήριων οδών της εθνικής οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης για τρεις ώρες, θα προχωρήσουν σήμερα Δευτέρα οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας.

Ο αποκλεισμός θα ξεκινήσει στις 4 το μεσημέρι και θα ολοκληρωθεί στις 7 το βράδυ, ενώ από αύριο Τρίτη οι αγρότες θα επιτρέψουν εκ νέου την κίνηση πάνω στην αερογέφυρα της Νίκαιας, για να διευκολύνουν τους εκδρομείς της πρωτοχρονιάς.

Παράλληλα, το απόγευμα αναμένεται να μπουν με τα τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας, όπου θα μοιράσουν έντυπο όπου θα εξηγούν το δίκαιο των αιτημάτων τους, ζητώντας τη στήριξη των υπόλοιπων κοινωνικών ομάδων.

Οπως αναφέρει το onlarissa, την ίδια ώρα όλα παραμένουν ρευστά στο μέτωπο με την κυβέρνηση, μετά την κίνηση των 18 μπλόκων που όπως όλα δείχνουν είναι 14 μπλόκα και 4… Συνεταιρισμοί, τα οποία με κοινή ανακοίνωση το περασμένο Σάββατο τάχθηκαν υπέρ του διαλόγου.

Στο μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας πάντως, αυτό έξω από τη Λάρισα, επιμένουν πως το μπαλάκι είναι στο γήπεδο της κυβέρνησης που γνωρίζει ποιά είναι τα αιτήματα που πρέπει να ικανοποιήσει, αλλά τα αγνοεί, ακόμη κι εκείνα που η υλοποίησή τους δεν απαιτεί χρήματα.

Να σημειωθεί πως μεθαύριο Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, παραμονή της Πρωτοχρονιάς, οι αγρότες θα υποδεχθούν τον νέο χρόνο στο μπλόκο και καλούν τους αγρότες με τις οικογένειές τους, καθώς και όποιον ακόμη το επιθυμεί, να παραβρεθούν στον χώρο του μπλόκου.