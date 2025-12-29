Αγρότες: Τρίωρο μπλακ άουτ στην εθνική σήμερα από το μπλόκο της Νίκαιας και τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας - Real.gr

Σύνοψη από το
- Ο αποκλεισμός στην εθνική οδό από το μπλόκο της Νίκαιας θα διαρκέσει τρεις ώρες, από τις 4 το μεσημέρι έως τις 7 το βράδυ. Από αύριο Τρίτη, οι αγρότες θα επιτρέψουν την κίνηση στην αερογέφυρα της Νίκαιας για τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.
- Το απόγευμα, οι αγρότες αναμένεται να μπουν με τα τρακτέρ τους στο κέντρο της Λάρισας. Εκεί θα μοιράσουν έντυπο εξηγώντας τα αιτήματά τους και ζητώντας τη στήριξη των κοινωνικών ομάδων.
- Το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, έξω από τη Λάρισα, επιμένει ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τα αιτήματα που πρέπει να ικανοποιήσει. Οι αγρότες θα υποδεχθούν τον νέο χρόνο στο μπλόκο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, καλώντας και άλλους να παραβρεθούν.
Οπως αναφέρει το onlarissa, την ίδια ώρα όλα παραμένουν ρευστά στο μέτωπο με την κυβέρνηση, μετά την κίνηση των 18 μπλόκων που όπως όλα δείχνουν είναι 14 μπλόκα και 4… Συνεταιρισμοί, τα οποία με κοινή ανακοίνωση το περασμένο Σάββατο τάχθηκαν υπέρ του διαλόγου.
Στο μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας πάντως, αυτό έξω από τη Λάρισα, επιμένουν πως το μπαλάκι είναι στο γήπεδο της κυβέρνησης που γνωρίζει ποιά είναι τα αιτήματα που πρέπει να ικανοποιήσει, αλλά τα αγνοεί, ακόμη κι εκείνα που η υλοποίησή τους δεν απαιτεί χρήματα.
Να σημειωθεί πως μεθαύριο Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, παραμονή της Πρωτοχρονιάς, οι αγρότες θα υποδεχθούν τον νέο χρόνο στο μπλόκο και καλούν τους αγρότες με τις οικογένειές τους, καθώς και όποιον ακόμη το επιθυμεί, να παραβρεθούν στον χώρο του μπλόκου.