Αγροτικά μπλόκα: Αποχωρούν τα τρακτέρ από το λιμάνι του Βόλου - Real.gr

Κινητοποίηση στο λιμάνι του Βόλου νωρίτερα με τη συμμετοχή αγροτών από Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα.

Συντεταγμένα αποχώρησαν οι αγρότες από το εμπορικό λιμάνι του Βόλου οι οποίοι με τα τρακτέρ τους κατευθύνονται προς το μπλόκο της Νίκαιας.

Την ίδια στιγμή, αποχώρησαν και οι αλιείες οι οποίοι είχαν αγκυροβολημένα στο λιμάνι τα καΐκια τους, οπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Περισσότερα από 100 φορτηγά μέχρι αυτή την ώρα παραμένουν στο εμπορικό λιμάνι του Βόλου, σταθμευμένα στο Πορθμείο και άλλα περιμένουν να ξεφορτώσουν εξαγωγικά προϊόντα – κυρίως θεσσαλικό σιτάρι- και άλλα παραλάβουν προϊόντα, όπως λιπάσματα.

Συνολικά 27.000 τόνοι σιτάρι είναι προγραμματισμένο να φύγουν με προορισμό την Τυνησία, αναφέρει η ΕΡΤ.

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας συγκεντρώθηκαν στον κόμβο του Πλατύκαμπου, όπου συναντήθηκαν με συναδέλφους τους από τα μπλόκα του Ε65 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα

. Από εκεί ξεκίνησαν συντονισμένα την πορεία τους προς τον Βόλο, με στόχο τη συμμετοχή στην κινητοποίηση στο λιμάνι.

Λίγο αργότερα έφτασαν στον Βόλο και παραγωγοί από το μπλόκο των Μικροθηβών, οι οποίοι βρέθηκαν στην είσοδο του επιβατικού λιμανιού, αντικρίζοντας κλειστές πύλες και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο πραγματοποιούνταν διαπραγματεύσεις με την αστυνομία.

Στο πλευρό των αγροτών βρίσκονταν και οι ψαράδες της Μαγνησίας, που ως ένδειξη συμπαράστασης ετοιμάζονταν για θαλάσσιο αποκλεισμό.

Στόχος των κινητοποιήσεων η ανάδειξη των αιτημάτων τους.