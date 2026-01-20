Αγροτικά μπλόκα: Δυσαρέσκεια μετά τη συνάντηση με Μητσοτάκη, σήμερα οι τελικές αποφάσεις - Τσιάρας: «Να πρυτανεύσει η λογική» - Real.gr

Σήμερα Τρίτη, αναμένονται οι τελικές αποφάσεις για το μέλλον των αγροτικών μπλόκων, όπως δήλωσαν οι εκπρόσωποι των αγροτών μετά το τέλος της συνάντησης που είχαν με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τη συνάντηση» δήλωσε ο πρόεδρος της ενωτικής ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας προσθέτοντας ότι «την Τρίτη σε όλα τα μπλόκα της χώρας θα πραγματοποιηθούν συνελεύσεις όπου θα υπάρξει ενημέρωση για όλα όσα συζητήθηκανε τον πρωθυπουργό και όλοι μαζί θα αποφασίσουμε».

Επισήμανε ότι όλα τα χρήματα που πληρώθηκαν οι αγρότες της χώρας καταβλήθηκαν λόγω των πιέσεων των μπλόκων συμπληρώνοντας πως «η κυβέρνηση έχει το δημοσιονομικό χώρο να λύσει τα προβλήματα, αλλά δεν έχει την πολιτική βούληση».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Καστοριάς, Θωμάς Μόσχος, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «βρήκαμε τοίχο» και πως κατά τη διάρκεια της συνάντησης δεν απαντήθηκε καμιά από τις ερωτήσεις που τέθηκαν.

«Ο κλάδος της κτηνοτροφίας οδεύει προς κατάρρευση” σημείωσε και είπε ότι “ζητήσαμε μια ειλικρινή απάντηση και δεν υπήρξε από την πλευρά της κυβέρνησης».

Την μη ικανοποίηση του για το αποτέλεσμα της συνάντησης εξέφρασε και ο Πρόεδρος του Αλιευτικού Συλλόγου Βόλου, Παναγιώτης Περάκης. Σύμφωνα με τον ίδιο τέθηκαν μεταξύ άλλων ζητήματα όπως ο λαγοκέφαλος, τα θηλαστικά και η παράνομη αλιεία. Σχετικά με το τελευταίο θέμα τόνισε πως “εάν αντιμετωπιστεί η παράνομη αλιεία θα κερδίσει και το κράτος, αλλά και οι αλιείς”.

«Θέσαμε τα αιτήματα του κλάδου, αλλά κρατάμε μικρό καλάθι από τη σημερινή συνάντηση» είπε ο Πρόεδρος Ομοσπονδίας των Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας, Κωνσταντίνος Λεονταράκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τέθηκαν όλα τα προβλήματα της μελισσοκομίας, «κλάδος, ο οποίος εδώ και χρόνια εκπέμπει sos” και υποστήριξε ότι θα πραγματοποιηθεί μια διυπουργική σύσκεψη, υπό τον πρωθυπουργό, για να συζητήσουν αναλυτικά όλα τα ζητήματα του μελισσοκομικού κλάδου.»

Τσιάρας: Να πρυτανεύσει η κοινή λογική

«Καταρχήν είχαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία μιας αναλυτικής και παραγωγικής συζήτησης με τους εκπροσώπους των μπλόκων, σε μια συνάντηση που ξεπέρασε τις 4,5 ώρες και νομίζω ότι αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε όλα τα επιμέρους ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα, αλλά βεβαίως και να σχολιάσουμε τις προηγούμενες εξαγγελίες της κυβέρνησης σε σχέση με λύσεις που έχει δρομολογήσει για συγκεκριμένα ζητήματα», σημείωσε ο Κώστας Τσιάρας.

Και συνέχισε: «Σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνήσαμε να δούμε και κάποια επιπλέον ζητήματα που αφορούν στο κόστος παραγωγής γενικότερα, κάποια θέματα τα οποία ετέθησαν σχετικά με την τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος ή τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά θα αφαιρείται ο Ειδικός Φόρος κατανάλωσης στην αντλία, όπως έχει εξαγγελθεί μέχρι σήμερα.

Και βεβαίως ζητήματα τα οποία έχουν απασχολήσει τον αγροτικό κόσμο, το θέμα των ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, της ενίσχυσης συγκεκριμένων καλλιεργειών, θέματα που οποία απασχολούν τόσο την κτηνοτροφία όσο και την αλιεία ή ακόμα και τη μελισσοκομία.»

Ο Κώστας Τσιάρας συμπλήρωσε ότι «σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο συμφωνήθηκε να υπάρχει συμμετοχή και των εκπροσώπων των μπλόκων με τους οποίους έγινε η συνάντηση με τον πρωθυπουργό στις επιμέρους επιτροπές, οι οποίες δημιουργούνται προκειμένου να δώσουν λύσεις και απαντήσεις στα συγκεκριμένα ζητήματα, αλλά βεβαίως και από την άλλη πλευρά, μέσα από μία πλέον σοβαρή προσέγγιση όλων των ζητημάτων που αφορούν στο μέλλον του πρωτογενούς τομέα.»

Ο Κ. Τσιάρας σημείωσε ότι «μπροστά μας έχουμε τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, προκλήσεις που αφορούν σε μεγάλες εμπορικές συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, θέματα και ζητήματα που αφορούν στα μεγάλα αρδευτικά έργα ή ακόμη και στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, αλλά και θεσμικά ζητήματα που ετέθησαν, όπως η σύσταση των λεγόμενων αγροτικών επιμελητηρίων, τα οποία προφανώς αφορούν στο μέλλον του ελληνικού πρωτογενούς τομέα και πρέπει να τα συζητήσουμε και να τα δούμε όλοι μαζί. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο νομίζω ότι υπήρξε μια πολύ καλή και παραγωγική συζήτηση και ελπίζω από δω και πέρα να πρυτανεύσει η κοινή λογική».

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε γνωστό ότι κατά τη συνάντηση της Δευτέρας «ετέθησαν ορισμένα ζητήματα από την πλευρά των εκπροσώπων των αγροτών, τα οποία τα άκουσε ο πρωθυπουργός και φυσικά θα τύχουν μιας περαιτέρω επεξεργασίας. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση νομίζω ότι το βασικό πλαίσιο έχει ήδη τεθεί, αλλά είναι στις θετικές προθέσεις της κυβέρνησης το να υπάρξει μία επιμέρους συζήτηση για τεχνικά ζητήματα μόνο.

Ξεκαθαρίζουμε με βάση τις βασικές εξαγγελίες που υπήρξαν από την προηγούμενη εβδομάδα, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή. Ετέθησαν ζητήματα όπως το να τυγχάνουν της χαμηλής τιμής αυτοί που μπαίνουν στη ρύθμιση σε μικρότερο χρονικό διάστημα, εφόσον είναι συνεπείς από τους 12 μήνες. Ετέθη ζήτημα να εκδίδονται σε πιο αραιά χρονικά διαστήματα οι λογαριασμοί της ΔΕΗ. Ετέθησαν, ετέθησαν ζητήματα της αναπροσαρμογής και επανυπολογισμού των πραγματικών λίτρων που μπορεί να χρειάζεται κάθε καλλιέργεια.

Αυτά είναι επιμέρους τεχνικά ζητήματα, τα οποία η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να τα συζητήσει και σε αυτήν ακριβώς τη λογική, μαζί με το θέμα του ΚΑΕΚ, που ήδη δρομολογείται για την επίλυσή του, μιας και υπάρχουν πολλά τεχνικά ζητήματα γύρω από αυτό το συγκεκριμένο θέμα, δίνεται η δυνατότητα και σε εκπροσώπους των συγκεκριμένων μπλόκων να συμμετέχουν στις επιτροπές που ήδη επεξεργάζονται τα συγκεκριμένα ζητήματα.

Επαναλαμβάνω, το βασικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο. Έχει τεθεί από την προηγούμενη εβδομάδα από την κυβέρνηση, από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, από την προ προηγούμενη εβδομάδα, σε μια εξειδίκευση μέτρων από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Από κει και πέρα όμως, επαναλαμβάνω, τέθηκαν ορισμένα τεχνικά ζητήματα, τα οποία η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να τα δει και να τα συζητήσει και βεβαίως να δρομολογήσει και την όποια λύση, εφόσον όλα αυτά δημιουργούν τη δυνατότητα να ανοίξουν οριστικά και αμετάκλητα τα μπλόκα.

Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η παρουσία και οι εξηγήσεις αλλά και η ανάλυση που έκανε ο ίδιος ο πρωθυπουργός έδωσαν τη δυνατότητα στο σύνολο των εκπροσώπων των μπλόκων να κατανοήσουν πως η κυβέρνηση στέκεται δίπλα τους, στέκεται στο πλευρό τους και εξαντλεί κάθε δυνατότητα και κάθε περιθώριο προκειμένου να τους στηρίξει, ειδικά αυτή τη δύσκολη περίοδο.»

Ο υπουργός ενημέρωσε ότι έχουν ζητηθεί κάποιες συναντήσεις, οι οποίες «φυσικά και θα γίνουν εφόσον υπάρχει ο χρόνος και η δυνατότητα. Έθεσα τον εαυτό μου στη διάθεση των κτηνοτρόφων για συνάντηση ακόμα και αύριο. Για τους κτηνοτρόφους, έχει ήδη εξαγγελθεί ειδική συνεδρίαση την επόμενη, τη μεθεπόμενη εβδομάδα, υπό τον ίδιο τον πρωθυπουργό.»

Μητσοτάκης: Προσβλέπω σε μία ανοιχτή και πολύ ειλικρινή συζήτηση

Την αισιοδοξία του ότι θα γίνει μια παραγωγική συζήτηση στην οποία δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσουν σε όλα αλλά θα βοηθήσει να μπει τέλος σε μια περίοδο έντασης, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση κατά τη συνάντησή στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε αρχικά ότι αυτή η συνάντηση έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα, σημείωσε ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν αρκετά δίκαια αιτήματα, και είπε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη κινηθεί σε πολλά επίπεδα.

«Έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία διαχρονικά έχετε θέσει, όπως παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα αλλά και τη δυνατότητα να επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αντλία, που ήταν ένα πάγιο αίτημά σας, το οποίο είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε και μπορούμε να συζητήσουμε και λεπτομέρειες υλοποίησης» είπε ο πρωθυπουργός.

Σημείωσε επίσης ότι έχει ήδη γίνει συζήτηση για ζητήματα υποστήριξης τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, μέσα από ανακατανομή κονδυλίων τα οποία εξοικονομήθηκαν από τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, και προσέθεσε:

«Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μία ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει και -θα έλεγα- ένα τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν νομίζω τελικά ότι εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια -και είναι αρκετά- ούτε την κοινωνία, η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά, αντιμετωπίζοντας αιτήματα τα οποία είναι δικαιολογημένα, αλλά από την άλλη ακούστηκε από μας τι από αυτά τα οποία ζητάτε μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει.

Οπότε, προσβλέπω σε μία ανοιχτή και πολύ ειλικρινή συζήτηση».