Αγροτικά μπλόκα: Εγκλωβίστηκε και η τραγουδίστρια Μελίνα Ασλανίδου στο λιμάνι του Βόλου - Τι δήλωσε  - Real.gr

Εγκλωβισμένη μαζί με τους μουσικούς της, στο λιμάνι του Βόλου βρέθηκε η Μελίνα Ασλανίδου.

Η γνωστή τραγουδίστρια ταξίδεψε σήμερα (10/12) στην περιοχή τη στιγμή που ψαράδες και αγρότες ξεκίνησαν να στήνουν μπλόκα στο λιμάνι ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Η κα Ασλανίδου και οι μουσικοί της επέστρεψαν το πρωί της Τετάρτης με σκάφος από τη Σκιάθο στον Βόλο, ώστε να επιβιβαστούν στο βαν που θα τους μετέφερε στην Αθήνα και είχε σταθμεύσει στο πάρκινγκ του λιμανιού. Το συγκεκριμένο σημείο όπως βρέθηκε σε αγροτικό κλοιό, με αποτέλεσμα το βαν να ακινητοποιηθεί.

Μιλώντας στον taxydromo, δήλωσε «Κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να φύγουμε».

Σημειώνεται πως μετά από 2 ώρες ταλαιπωρίας, οι αγρότες έφυγαν από το σημείο.