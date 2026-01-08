Αγροτικά μπλόκα: Έκλεισαν οι σήραγγες στα Τέμπη - BINTEO - Real.gr

Quantcast
Αγροτικά μπλόκα: Έκλεισαν οι σήραγγες στα Τέμπη - BINTEO
Αγροτικά μπλόκα: Έκλεισαν οι σήραγγες στα Τέμπη – BINTEO

13:33, 08/01/2026
Αγροτικά μπλόκα: Έκλεισαν οι σήραγγες στα Τέμπη – BINTEO

Σε αποκλεισμό των σηράγγων στα Τέμπη προχώρησαν Θεσσαλοί αγρότες, από το μπλόκο της Νίκαιας, παρατάσσοντας τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα και διακόπτοντας την κυκλοφορία στο σημείο, ενώ έβαλαν φωτιά σε μπάλες από άχυρο.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, όταν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα ξεκίνησαν οργανωμένα από το μπλόκο της Νίκαιας και κινήθηκαν προς τις σήραγγες των Τεμπών, εφαρμόζοντας στην πράξη τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί σε προηγούμενη γενική συνέλευση.

Με την άφιξή τους, οι αγρότες απέκλεισαν τις σήραγγες, η οποία θα διαρκέσει 48 ώρες.

Η απόφαση τους αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων τους για ολικό αποκλεισμό των δρόμων, όπως αποφασίστηκε στο πανελλαδικό συντονιστικό.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι τα μέτρα και οι εξαγγελίες που ανακοινώθηκαν δεν καλύπτουν τα βασικά τους αιτήματα και δεν δίνουν ουσιαστικές λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος.

Σημειώνεται πως με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας διακόπτεται σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων (Ι.Χ., φορτηγών και λεωφορείων) στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ από τον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τον Α/Κ Πλαταμώνα, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στην ΠΕΟ Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς. Η διακοπή τέθηκε σε ισχύ από τις 11:15 στον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τη Σήραγγα Τ1 και από τις 12:00 στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς, στο ύψος της διασταύρωσης Πυργετού.

Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών, με εκτροπές προς την Εγνατία Οδό τόσο για τα οχήματα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη όσο και για εκείνα προς Αθήνα, ανάλογα με το μικτό βάρος τους. Παράλληλα, εξακολουθούν να ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή στους ανισόπεδους κόμβους Κιλελέρ, Βελεστίνου και Πλατυκάμπου.

