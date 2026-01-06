Μετ’ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί, πού υπάρχουν καθυστερήσεις - Real.gr

Σε αναμονή των κυβερνητικών ανακοινώσεων οι αγρότες.

Την εξειδίκευση των ενισχύσεων στον αγροτικό τομέα που θα ανακοινωθεί την Τετάρτη από την κυβέρνηση, περιμένουν οι εργαζόμενοι του πρωτογενούς τομέα.

Ενώ παραμένουν στα μπλόκα, όπου η ταλαιπωρία των τελευταίων επιστροφών των εκδρομέων συνεχίζεται σήμερα, κρατούν στάση αναμονής μετά το τελεσίγραφο της κυβέρνησης που θα προχωρήσει σε μέτρα «είτε προσέλθουν σε διάλογο, είτε όχι».

Οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν τρέφουν μεγάλες προσδοκίες, ωστόσο ευελπιστούν να υπάρξει αναφορά σε διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο για την αναπλήρωση του εισοδήματός τους, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, έχει καταρρεύσει λόγω των χαμηλών τιμών στα αγροτικά προϊόντα.

Εκεί που δίνουν ιδιαίτερη σημασία για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν, είναι τα ποσά που θα τους δοθούν, αλλά και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών, καθώς και το τι θα ισχύσει με τη μείωση του ενεργειακού κόστους παραγωγής.

Όπως τονίζουν, σε περίπτωση που οι ανακοινώσεις τους ικανοποιήσουν, είναι διατεθειμένοι να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου και να επανεκτιμήσουν τη στάση τους, αλλιώς πάνε για νέα κλιμάκωση.

Το απόγευμα της Τετάρτης (7/1) θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα της Νίκαιας, του Ε65, αλλά και σε άλλα σημεία της χώρας για να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το αν θα συμμετάσχουν στον διάλογο ή αν θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό δρόμων, όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από την τελευταία πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα.

Ταλαιπωρία των τελευταίων εκδρομέων

Εν τω μεταξύ, μεγάλη ταλαιπωρία υφίστανται οι οδηγοί που επιστρέφουν στην Αθήνα καθώς είναι ανοιχτή μόνο μια λωρίδα με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων.

Κλειστή είναι η Εθνική οδός και στα δύο ρεύματα στο Κάστρο Βοιωτίας, ενώ στα Μάλγαρα το μπλόκο έχει ανοίξει τα διόδια. Ανοιχτή είναι η ΕΟ Αθηνών-Θεσσαλονίκης.

Στα Μάλγαρα οι αγρότες έχουν ήδη προαναγγείλει κλείσιμο της εθνικής οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από την Πέμπτη.

Υπενθυμίζεται ότι από χθες Δευτέρα εφαρμόζεται πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα από τον κόμβο του Κάστρου έως τον κόμβο Μαρτίνου.

Η κυκλοφορία διεξάγεται ως ακολούθως:

α) Ρεύμα προς Αθήνα:

τα οχήματα εισέρχονται έξοδος από Π.Α.Θ.Ε στον κόμβο του Μαρτίνου, δεξιός παράδρομος έως Α/Κ Κάστρου – Ε.Ο. Λιβαδειάς-Κάστρου –Π.Ε.Ο Θηβών–Λιβαδειάς παρακαμπτήριος Θηβών –Ε.Ο. Χαλκίδας-Θηβών και εισέρχονται στην Π.Α.Θ.Ε Χ/Θ75 Ριτσώνα

β) Ρεύμα προς Λαμία:

έξοδος από Π.Α.Θ.Ε. στη χ/θ 75(Α/Κ Ριτσώνας) -Ε.Ο. Χαλκίδας-Θηβών παρακαμπτήριος Θηβών, Π.Ε.Ο. Θηβών-Λιβαδειάς-Π.Ε.Ο. Λαμίας-Λιβαδειάς.

Ιωάννινα

Συμβολικό άνοιγμα των διοδίων έκαναν οι αγρότες στα Ιωάννινα προσφέροντας αυγά και πατάτες στους οδηγούς.

Μαρτίνο

