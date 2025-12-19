Αγροτικά μπλόκα: Κρίσιμη σύσκεψη στη Νίκαια - Τι αποφάσισαν για τα Χριστούγεννα - Real.gr

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα με τα τρακτέρ στους δρόμους.

Αυξάνουν την πίεση οι αγρότες με κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους σε όλη τη χώρα κλείνοντας από σήμερα τόσο τις Εθνικές όσο και παρακαμπτήριες οδούς την ώρα που ο πρωθυπουργός, τους έστειλε μήνυμα, από τις Βρυξέλλες, λέγοντας «ναι σε διάλογο» αλλά επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι «δεν θα ενδώσουμε σε μαξιμαλισμό που οδηγεί εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου». Οι αγρότες από την πλευρά τους δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα με τα τρακτέρ στους δρόμους. Κάνουν λογο για «εμπαιγμό» και προσχηματικό διαλογο από την κυβέρνηση.

Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο



Η κορύφωση των κινητοποιήσεων ξεκινά από τις 14:00 το μεσημέρι όταν και δρομολογείται πανελλαδικός αποκλεισμός του εθνικού οδικού δικτύου και των παρακαμπτήριων. Ειδικότερα, από το πρωί της Παρασκευής, η διέλευση από τα μπλόκα θα είναι ελεύθερη για όσους κατευθύνονται στη Λάρισα, με αφορμή και το δικαστήριο για τα Τέμπη μέχρι και τις 14:00 το μεσημέρι. Από τις 14:00 το μεσημέρι έως και τις 19:00, ανάλογα με τη δυναμική που θα έχει το κάθε μπλόκο, θα προχωρά σε αποκλεισμό όλων τον παρακαμπτήριων δρόμων.

Το μεσημέρι το κλείσιμο των παρακαμπτηρίων

Για σήμερα Παρασκευή έχει αποφασιστεί η πραγματοποίηση συμβολικών αποκλεισμών σε παρακαμπτήριες οδούς, με κάθε μπλόκο να αποφασίζει αυτόνομα, ανάλογα με τη δυναμική και τις δυνατότητές του. Σε ορισμένες περιοχές, οι αποκλεισμοί ενδέχεται να είναι περιορισμένοι ή και να μη γίνουν καθόλου.

Aπό τα Μάλγαρα, όπου είναι ένα από τα πιο μεγάλα μπλόκα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι αγρότες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο του μπλόκου στον κόμβο της Θέρμης, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό.

Ταυτόχρονα, όπως διαμηνύουν οι αγρότες το Σαββατοκύριακο, για κάποιες ώρες θα ανοίξουν τα διόδια του Ωραιοκάστρου και ανάλογες δράσεις αναμένονται και σε άλλα μπλόκα.

Νίκαια: Εν αναμονή της συνεδρίασης



Στις δύο το μεσημέρι σήμερα θα συνεδριάσουν επίσης στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, για να οργανώσουν την κλιμάκωση του αγώνα τους, δηλαδή το να κλείσουν παρακαμπτήριο δρόμο. Το πιθανότερο είναι ότι θα είναι η παλαιά Εθνική Οδός Λάρισας-Βόλου, καθώς από εκεί εκτρέπεται η κυκλοφορία από την Τροχαία σε όλη αυτή τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Αυτό θα γίνει πιθανότατα για τρεις ώρες, από τις 16:00 μέχρι τις 19:00.

Για το Σαββατοκύριακο, οι αγρότες σχεδιάζουν νέα μορφή κινητοποίησης, με μετακινήσεις σε σταθμούς διοδίων, όπου θα ζητήσουν να σηκωθούν οι μπάρες ώστε να επιτραπεί η ελεύθερη διέλευση των Ι.Χ. οχημάτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το τι θα ισχύσει τις ημέρες των Χριστουγέννων, καθώς πολλοί πολίτες σχεδιάζουν μετακινήσεις. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αγροτών, από την Τρίτη, οπότε κλείνουν και τα σχολεία, τα τρακτέρ θα παραταχθούν στην άκρη των δρόμων, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία. Οι δρόμοι δεν θα ανοίξουν πλήρως σε όλα τα σημεία, ωστόσο θα είναι δυνατή η διέλευση των οχημάτων.

Σε περιοχές με μεγαλύτερο οδικό πλάτος, όπως στα Μάλγαρα, υπάρχει η δυνατότητα να δοθούν σχεδόν όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας. Αντίθετα, σε μπλόκα με μεγάλη συγκέντρωση τρακτέρ, όπως στη Νίκαια ή σε περιοχές της Καρδίτσας, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί πόσες λωρίδες θα παραμείνουν ανοικτές.

Το βέβαιο είναι ότι οι μετακινήσεις θα γίνονται, αλλά με καθυστερήσεις, καθώς η αυξημένη εορταστική κίνηση σε συνδυασμό με τους περιορισμούς θα επιβαρύνει τον χρόνο ταξιδιού. Οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή και να προγραμματίσουν τις διαδρομές τους ανάλογα.