Αγροτικά μπλόκα σε όλη τη χώρα - Ουρές χιλιομέτρων από νταλίκες στα τελωνεία - Real.gr

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οιαγροτικές κινητοποιήσεις, με μπλόκα σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου και στα σύνορα της χώρας, την ώρα που η κυβέρνηση επιμένει ότι έχει ήδη ανταποκριθεί σε μεγάλο μέρος των αιτημάτων, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν πρόκειται να υπερβεί τα ευρωπαϊκά και δημοσιονομικά όρια.

Τα μπλόκα ανά την Ελλάδα

Στη Θεσσαλία, το μπλόκο της Νίκαιας παραμένει σημείο αναφοράς των κινητοποιήσεων, με τους αγρότες να προχωρούν σε χρονικά περιορισμένους αποκλεισμούς παρακαμπτηρίων και στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας – Βόλου.

Στην Κεντρική Μακεδονία, ισχυρά μπλόκα έχουν στηθεί στα Μάλγαρα, με αποκλεισμό της ΠΑΘΕ και στα δύο ρεύματα, στη Χαλκηδόνα στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, καθώς και στο Δερβένι, στην Εγνατία Οδό και την παλαιά εθνική Θεσσαλονίκης – Καβάλας.

Στη Δυτική Μακεδονία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον κόμβο της Μπάρας στην Εγνατία Οδό και διατηρούν ισχυρό μπλόκο στη Σιάτιστα, με ελεγχόμενους αποκλεισμούς και έμφαση στη διευκόλυνση Ι.Χ. και λεωφορείων κατά την εορταστική περίοδο.

Παράλληλα, έντονη είναι η παρουσία αγροτών και στα σύνορα. Στους Ευζώνους και στο Ορμένιο, έχει αποφασιστεί επ’ αόριστον αποκλεισμός εισόδου φορτηγών από τη Βουλγαρία, με εξαίρεση τα ευπαθή προϊόντα. Αντίστοιχα, στο τελωνείο των Κήπων, έχει διακοπεί η είσοδος φορτηγών από την Τουρκία προς την Ελλάδα.

Το μήνυμα της κυβέρνησης

Υπενθυμίζεται πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στον διάλογο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως «δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός κανένας μαξιμαλισμός που μας βγάζει εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου». Τόνισε ακόμη ότι τα παρατεταμένα μπλόκα προκαλούν σοβαρή επιβάρυνση στην κοινωνία και στην οικονομία, ιδιαίτερα ενόψει των εορτών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη μεταρρύθμιση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την ενσωμάτωσή του στην ΑΑΔΕ, χαρακτηρίζοντάς την κρίσιμη για τη διασφάλιση αδιάβλητων επιδοτήσεων. Όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, η εξυγίανση του συστήματος έχει ήδη οδηγήσει σε εξοικονόμηση πόρων, οι οποίοι θα ανακατανεμηθούν σε κτηνοτρόφους και παραγωγούς που έχουν πραγματική ανάγκη.

Τέλος, υπενθυμίζεται η δέσμευση για σύσταση διακομματικής επιτροπής με στόχο τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα, σε μια προσπάθεια να δοθεί μακροπρόθεσμη απάντηση στα διαχρονικά προβλήματα της αγροτικής παραγωγής.