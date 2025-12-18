Αγροτικά μπλόκα: Σήμερα η κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη στις Σέρρες - Real.gr

Σήμερα θα γίνει, στον Λευκώνα Σερρών, η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, όπου οι αγρότες αναμένεται να λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων, δηλώνοντας αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους για όσο χρειαστεί, παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες.

Καταλυτικό ρόλο στην όξυνση του κλίματος διαδραμάτισαν οι παρακρατήσεις χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς αγροτών λόγω ΕΛΓΑ, οι οποίες διαπιστώθηκαν χθες, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε όλη τη χώρα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 20:00, οι αγρότες στο μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν να ανοίξουν τον Μεθοριακό Σταθμό για τις νταλίκες. Είχε προηγηθεί απόφαση για επ’ αόριστον αποκλεισμό, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές φορτηγών που έφταναν έως και τα 25 χιλιόμετρα, ενώ για ώρες είχε μπλοκάρει και η κυκλοφορία των ΙΧ προς τη Βουλγαρία.

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες διέκοψαν, την Τρίτη, την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για περίπου τέσσερις ώρες, ενώ από σήμερα το πρωί το ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη παραμένει κλειστό επ’ αόριστον.

Χθες, από τις 18:00 και για τέσσερις ώρες, έκλεισε ο συνοριακός σταθμός των Ευζώνων και στα δύο ρεύματα για τις νταλίκες. Οι αγρότες των Γιαννιτσών, του Κιλκίς και της Παιονίας προσέρχονται στη σημερινή σύσκεψη με τελεσίγραφο 48 ωρών για τη διόρθωση των λαθών στις πληρωμές του ΕΛΓΑ, προαναγγέλλοντας συνέχιση των καθημερινών αποκλεισμών.

Έντονο παραμένει το κλίμα και στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, με τους αγρότες να εισηγούνται κλιμάκωση και παραμονή στα μπλόκα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει πεδίο διαλόγου χωρίς σαφείς απαντήσεις στα αιτήματά τους. Αντίστοιχες αποφάσεις για συνέχιση των κινητοποιήσεων έχουν ληφθεί και στο μπλόκο του Ε-65 στην Καρδίτσα.

Στη Μεσσηνία, οι αγρότες δηλώνουν εξοργισμένοι τόσο από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις όσο και από τις παρακρατήσεις υπέρ ΕΛΓΑ και παραμένουν στο μπλόκο του αυτοκινητοδρόμου του Μορέα, στον κόμβο της Θουρίας. Παράλληλα, αγροτικά μηχανήματα απέκλεισαν τον δρόμο Τριπόλεως–Κορίνθου στο ύψος των διοδίων της Νεστάνης.

Οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι της Ηλείας παραμένουν στους δρόμους και σε συντονισμό με την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων. Αν και η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο διεξάγεται κανονικά, έχουν προγραμματίσει για αύριο, Παρασκευή, συμβολική κινητοποίηση στην Εθνική Οδό Πατρών–Τριπόλεως (111), σε περιοχή με έντονη κτηνοτροφική δραστηριότητα, λόγω των ζημιών από την ευλογιά και τον καταρροϊκό πυρετό.