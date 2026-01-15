Αγροτικά μπλόκα: Στο τραπέζι του διαλόγου - Το νέο ραντεβού και οι προϋποθέσεις - Real.gr

«Ναι» στο διάλογο, χωρίς να πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο στην Αθήνα, αποφάσισε χθες το Πανελλαδικό Συντονιστικό των μπλόκων.

Οι αγρότες αναμένουν τον καθορισμό του ραντεβού με τον πρωθυπουργό, στο οποίο αποφάσισαν να προσέλθουν με 25μελή επιτροπή και πέντε παρατηρητές. Κυβερνητικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα γίνουν δεκτά πρόσωπα με παραβατικό παρελθόν ή εμπλοκή σε υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση τη διατήρηση ανοιχτών δρόμων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ραντεβού αγροτών με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αναμένεται να γίνει πιθανότατα αύριο Παρασκευή. Από την πλευρά των αγροτών καταγράφεται διάθεση αποκλιμάκωσης και προσδοκία επίλυσης των προβλημάτων.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες και στο εσωτερικό του αγροτικού κινήματος. Οι αγρότες που ήδη είχαν πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και χθες με κυβερνητικό κλιμάκιο, όπως εκείνοι από τα «Πράσινα Φανάρια», και όσοι συντάσσονται μαζί τους, αναμένεται να έχουν σήμερα μεταξύ τους επικοινωνία. Στόχος είναι να ορίσουν τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της επόμενης κοινής τους συνάντησης, όπου θα ληφθούν αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Σε αυτή τη συνάντηση θα κριθεί αν θα συνεχιστεί η παρουσία των τρακτέρ στους δρόμους ή αν θα υπάρξει απόσυρση των μπλόκων. Σημειώνεται ότι οι κτηνοτρόφοι έχουν προγραμματισμένο επιπλέον ραντεβού με κυβερνητικό κλιμάκιο την επόμενη εβδομάδα.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιοι οι αγρότες, θετικό και ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι τίθεται πλέον βάση διαλόγου. Τονίζουν, ωστόσο, ότι τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα δεν περιορίζονται σε οικονομικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις, αλλά αφορούν και σοβαρά διαρθρωτικά ζητήματα, τα οποία απαιτούν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και προεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό επανέρχεται και η συζήτηση για το παραγωγικό μοντέλο, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία μετά τις καταστροφές από τον «Ντάνιελ».