Αγροτικά μπλόκα: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις - Real.gr

Οι αγρότες δηλώνουν ότι παραμένουν ανυποχώρητοι στη θέση τους. Συλλαλητήριο στο Διδυμότειχο.

Σε εφαρμογή παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό στο ύψος του μπλόκου της Νίκαιας, εν μέσω των αγροτικών κινητοποιήσεων, με την αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο να δίνεται στην κυκλοφορία στις 9:00 το πρωί για τους οδηγούς που κινούνται από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, ενόψει της αυξημένης μετακίνησης λόγω Πρωτοχρονιάς, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Για τα οχήματα που ταξιδεύουν από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, η κυκλοφορία συνεχίζει να διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών, με κατεύθυνση από τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ προς Πλατύκαμπο, στη συνέχεια μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας–Βόλου, στροφή στο Κιλελέρ και επανένταξη στον αυτοκινητόδρομο. Οι ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, θα ισχύσουν τουλάχιστον έως την Παρασκευή, με ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεκτίμησης το Σαββατοκύριακο.

Η τελευταία κινητοποίηση στο μπλόκο της Νίκαιας πραγματοποιήθηκε χθες, όταν από τις 16:00 έως τις 19:00 οι αγρότες προχώρησαν σε κλείσιμο παρακαμπτήριων δρόμων, προκαλώντας αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Στη συνέχεια, τρακτέρ κινήθηκαν εντός της πόλης της Λάρισας, με κόρνες και σημαίες, με στόχο –όπως αναφέρθηκε– την ενημέρωση πολιτών και επισκεπτών για τα αιτήματα και τους λόγους της παρατεταμένης παρουσίας τους στους δρόμους.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι αγρότες δηλώνουν ότι παραμένουν ανυποχώρητοι στη θέση τους πως δεν προσέρχονται σε διάλογο χωρίς συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση στα αιτήματα που έχουν θέσει. Όπως επισημαίνουν, μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει σαφείς απαντήσεις, γεγονός που, όπως λένε, καθιστά ατελέσφορη οποιαδήποτε συμμετοχή σε διάλογο.

Μετά τις πληροφορίες περί πρόθεσης ορισμένων μπλόκων να προσέλθουν σε διάλογο και τις αρχικές αντιδράσεις περί διάσπασης, οι αγρότες αναφέρουν ότι τα ζητήματα αποσαφηνίστηκαν, ενώ επίκειται νέα πανελλαδική συνδιάσκεψη. Σύμφωνα με όσα δηλώνουν, όλα τα μπλόκα κινούνται με κοινό στόχο, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση για διάλογο την προηγούμενη ικανοποίηση συγκεκριμένων αιτημάτων.

Συλλαλητήριο αγροτών στο Διδυμότειχο

Σε κινητοποίηση προχωρούν σήμερα οι αγρότες στον Εβρο, οι οποίοι διοργανώνουν συλλαλητήριο στο Διδυμότειχο, προκειμένου να αναδείξουν τόσο τα πανελλαδικά αιτήματα του αγροτικού κινήματος όσο και τοπικά ζητήματα που, όπως επισημαίνουν, παραμένουν άλυτα.

Σέρρες: Άνοιξε ο Προμαχώνας

Μετά από 18 ώρες οι αγρότες άνοιξαν, στις 6 το πρωί, το μπλόκο στον Προμαχώνα και περισσότερες από χίλιες νταλίκες, που ήταν ακινητοποιημένες σε Ελλάδα και Βουλγαρία, ξεκίνησαν να διέρχονται από τον Μεθοριακό σταθμό.

Οι αγρότες προχώρησαν στον αποκλεισμό του Προμαχώνα στις 12:15 το μεσημέρι της Δευτέρας και ήταν αποφασισμένοι να κρατήσουν το μπλόκο για 24 ώρες και ενώ αστυνομία και τροχαία προσπαθούσαν να τους πείσουν ότι η πολύωρη παραμονή μεγάλου αριθμού φορτηγών στο οδόστρωμα καθιστά τον δρόμο επικίνδυνο και υπάρχει πρόβλημα οδικής ασφάλειας. σύμφωνα με την ΕΡΤ.