Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις με νέα μπλόκα - Real.gr

Με νέες μορφές δράσης θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες οι οποίοι αποφάσισαν τη Δευτέρα να αποκλείσουν τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά.

Την ίδια στιγμή διαβεβαιώνουν ότι το τριήμερο των Χριστουγέννων θα ανοίξουν τα μπλόκα για τους ταξιδιώτες όπως επίσης και ότι θα συνεχίσουν να σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων.

Οι σήραγγες, σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινώσει οι αγρότες, θα κλείσουν στις 11.30 το πρωί της Δευτέρας από δεκάδες τρακτέρ. Το κλείσιμο, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το μπλόκο της Νίκαιας, θα διαρκέσει πέντε ώρες.

Την Τρίτη, αναμένεται να προχωρήσουν στην διευθέτηση των τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας, υλοποιώντας έτσι την απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων των Σερρών που προβλέπει τη διευκόλυνση των εκδρομέων για την εορταστική περίοδο.

Στην Καρδίτσα, οι αγρότες αφού κάλυψαν τις κάμερες των διοδίων άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων στους Σοφάδες.

Στα Ιωάννινα, για δεύτερη μέρα οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων. Με συναδέλφους τους από τη Θεσπρωτία πήγαν στα διόδια, άνοιξαν τις μπάρες αφήνοντας τους πολίτες που χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο να ταξιδέψουν χωρίς να πληρώσουν το αντίτιμο.

Οι αγρότες στα διόδια του Ωραιοκάστρου δεν σήκωσαν τις μπάρες, ωστόσο παρέμειναν εκεί και μοίρασαν όσπρια και κηπευτικά στους διερχόμενους οδηγούς.

Στον Προμαχώνα οι αγρότες προχώρησαν στον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τις 2 το μεσημέρι της Κυριακής χωρίς να κάνουν γνωστό πότε θα επιτραπεί η διεύλευση των φορτηγών, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Να σημειωθεί ότι οι αγρότες αποφάσισαν παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς να είναι ο Προμαχώνας ανοιχτός.

Στις Αφίδνες, αγρότες από διάφορα μέρη της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας, έφτασαν στις 5 το απόγευμα οπότε και ανέβασαν τις μπάρες για να περάσουν ελεύθερα τα οχήματα των ταξιδιωτών.