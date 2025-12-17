Αγροτικά μπλόκα: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις - Την Πέμπτη η σύσκεψη για τις επόμενες κινήσεις - Real.gr

Στο Λευκώνα Σερρών θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι, η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, με σημείο συνάντησης την πόλη των Σερρών.

Εκεί, οι εκπρόσωποι παραγωγών από όλη τη χώρα, καλούνται να χαράξουν την επόμενη μέρα των κινητοποιήσεών τους, αφού συζητήσουν τις τελευταίες απαντήσεις της κυβέρνησης, για τα αιτήματά τους.

Οι παραγωγοί, που εδώ και εβδομάδες βρίσκονται σε οργανωμένα μπλόκα, σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, εμφανίζονται αποφασισμένοι να αξιολογήσουν αν οι κυβερνητικές προτάσεις που έχουν διατυπωθεί καλύπτουν τις διεκδικήσεις τους.

Από τη συνεδρίαση των Σερρών αναμένεται να προκύψουν καθοριστικές αποφάσεις, για το εάν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα θα παραμείνουν, θα ενισχυθούν ή θα πάρουν κάποια άλλη μορφή.

Αξίζει να σημειωθεί πως πολλοί από τους παραγωγούς ζητούν πιο σκληρή μορφή των κινητοποιήσεων, ενώ εκπρόσωποι ορισμένων μπλόκων θέλουν να προσέλθουν στο διάλογο με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευση όσων ανακοινώθηκαν.

Την ίδια ώρα ενίσχυση 160 εκ. ευρώ σε κτηνοτρόφους και καλλιεργητές βαμβακιού και σιταριού, φέτος, ανακοίνωσε χθες από τη Βουλή ο Κωστής Χατζηδάκης, ενώ περιέγραψε και τις κυβερνητικές προτάσεις επί των αγροτικών αιτημάτων για φθηνό ρεύμα και αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία.

Αξίζει να σημειωθεί πως αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους δικαιούχους της Εξισωτικής Αποζημίωσης 2025, ενώ το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είπε ότι η πληρωμή θα προχωρήσει άμεσα.

Από σήμερα έως και τις 24 Δεκεμβρίου η υποβολή ενστάσεων.

Ανυποχώρητοι παραμένουν οι αγρότες



Απάντηση σε «πανελλαδικό επίπεδο» αναμένεται να δώσουν οι αγρότες μετά τις ανακοινώσεις Τσιάρα και τη νέα πρόσκληση για διάλογο. Οι παραγωγοί, πάντως, μπήκαν με τα τρακτέρ στις μεγάλες πόλεις του Θεσσαλικού κάμπου, συνεχίζοντας δυναμικά τις κινητοποιήσεις τους. Ταυτόχρονα, για το μεσημέρι της Πέμπτης στις 2, στον Λευκώνα Σερρών ορίστηκε το ραντεβού της πανελλαδικής επιτροπής των αγροτών από τα μπλόκα.

Αυτό έγινε γνωστό στο περιθώριο των κινητοποιήσεων των αγροτών στη Θεσσαλία. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας για να αποφασιστεί ποια μέλη θα πάρουν μέρος στην πανελλαδική σύσκεψη στις Σέρρες.

Με το βλέμμα στο μέλλον των κινητοποιήσεων τους συνεδρίασαν στα μπλόκα οι αγρότες μετά τις νέες παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη του πρωτογενή τομέα.

«Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που αυτές οι εξαγγελίες δεν κάλυψαν. Ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την αναπλήρωση του χαμηλού εισοδήματος, βεβαίως με την κτηνοτροφία την ευλογιά και για την ανασύσταση των κοπαδιών», δήλωσε ο πρόεδρος Αγροτικής Ομοσπονδίας Αγροτών Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.

«Αναφέρθηκε σε δύο από τα αιτήματα, που το πρώτο είναι η μείωση του κόστους παραγωγής. Το δεύτερο είναι με τον ΕΛΓΑ. Γι’ αυτά τα δύο αιτήματα μίλησε. Τα υπόλοιπα;», ανέφερε ο γραμματέας Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Πάτρας, Χαράλαμπος Δουκίσας.

«Έχουμε κι εμείς κόκκινες γραμμές. Αλλά νομίζω ότι είναι μία βάση για να κάνουμε έναν διάλογο και να τα θέσουμε όλα πάνω στο τραπέζι», σημείωσε μιλώντας στην ΕΡΤnews, ο αντιπρόεδρος Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας.

Η κυβέρνηση έκανε τα απαραίτητα βήματα εντός δημοσιονομικών αντοχών αλλά κι εντός κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, επαναλαμβάνοντας την πρόσκληση σε διάλογο προς τους αγροτοκτηνοτρόφους.

«Η κυβέρνηση έχει σταθεί στο πλευρό των αγροτών… Αυτή τη στιγμή πρέπει οι ίδιοι οι αγρότες, οι εκπρόσωποί τους να αποφασίσουν να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου. Και βεβαίως νομίζω ότι πρέπει να αποφασίσουν να μη συνεχίζουν να ταλαιπωρούν όλη την υπόλοιπη ελληνική κοινωνία», τόνισε ο Κώστας Τσιάρας.

Επιπλέον πληρωμές ύψους 487,9 εκατ. ευρώ, σε 485.896 μοναδικούς δικαιούχους, ανακοίνωσαν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ΕΛΓΑ. Εντός της ημέρας ξεκινά η πληρωμή ων 121,5 εκατομμυρίων ευρώ στους αγρότες, για τις ζημιές του 2025, όπου έχουν ολοκληρωθεί τα πορίσματα, ενώ μέχρι την Τετάρτη (17/12) θα ξεκινήσει και η καταβολή για το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης, ύψους περίπου 208 εκατομμυρίων ευρώ.

«Προχωράμε λοιπόν, όπως είχαμε ανακοινώσει και στην ΕΡΤ, το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών, πριν τα μπλόκα», τόνισε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι συνεδρίασαν στα μπλόκα για να δώσουν απάντηση στη νέα πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο.

Ανησυχία παραγωγικών φορέων για τη διατήρηση των αγροτικών μπλόκων στους δρόμους

Επαγγελματίες και παραγωγικοί φορείς δηλώνουν πως λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, καταγράφουν ήδη απώλειες και εμφανίζονται ανήσυχοι ενόψει των εορτών.

Σύμφωνα με ταξιδιωτικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη, η μείωση των κρατήσεων για οδικές εκδρομές τις ημέρες των εορτών αγγίζει το 40% σε σχέση με πέρσυ.

Υποτονική είναι η κίνηση και σε προορισμούς εντός συνόρων, που φημίζονται για τα χριστουγεννιάτικα χωριά, όπως τα Τρίκαλα και η Δράμα, αναφέρει η ΕΡΤ.

Όπως διαμηνύουν οι αγρότες, οι κινητοποιήσεις τους, δεν έχουν ως στόχο να ταλαιπωρήσουν τις μετακινήσεις των πολιτών ενόψει των Χριστουγέννων, αλλά να δικαιώσουν τα αιτήματα τους. Τα βλέμματα όλων, πάντως, παραμένουν στραμμένα στις επόμενες κινήσεις τους, τις οποίες αναμένεται να ανακοινώσουν μετά την ολοκλήρωση των συσκέψεων τους