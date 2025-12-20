Αγροτικά μπλόκα: Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις - Ανοίγουν τις μπάρες σε διόδια - Real.gr

Οι αγρότες από όλη την Ελλάδα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους παραμένοντας στους δρόμους της χώρας.

Σε διάφορα σημεία της χώρας, οι αγρότες έχουν ανοίξει τα διόδια και τα μπλόκα για να επιτρέψουν την διέλευση των ταξιδιωτών που πληθαίνουν όσο πλησιάζουν οι γιορτές.

Πριν από λίγο, στο μπλόκο του Ε65 στην Καρδίτσα, άνοιξαν τα διόδια Σοφάδων ενώ παράλληλα το μπλόκο ενισχύεται με τον αριθμό των τρακτέρ να αυξάνεται.

Αγρότες κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι στις 12:00 άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων Δροσοχωρίου και η διέλευση των οχημάτων που κινούνται από και προς τα Ιωάννινα, γίνεται χωρίς οι οδηγοί να πληρώνουν το αντίτιμο.

Από νωρίς το πρωί κατέφθασαν στο σημείο τα πρώτα τρακτέρ, καθώς και μεγάλη αυτοκινητοπομπή αγροτών και κτηνοτρόφων.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, τα διόδια θα παραμείνουν ανοιχτά για περίπου τρεις ώρες, με τις μπάρες σηκωμένες. Όπως ανέφεραν νωρίτερα αγρότες και κτηνοτρόφοι, πρόκειται για μια συμβολική κίνηση, ένα «δώρο» προς τους πολίτες που μετακινούνται στο οδικό δίκτυο και έχουν ταλαιπωρηθεί το τελευταίο διάστημα. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι το απόγευμα στο μπλόκο Καλπακίου δεν θα υπάρξει αποκλεισμός του δρόμου.

Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στην άκρη, χωρίς να εμποδίζεται η κυκλοφορία, ενώ ανοιχτός θα είναι και ο δρόμος που οδηγεί προς το τελωνείο της Κακαβιάς. Το ίδιο καθεστώς θα ισχύσει και αύριο. Για τις επόμενες κινήσεις τους, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι επισημαίνουν ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν από το συντονιστικό όργανο το προσεχές διάστημα.

Θεσσαλονίκη: Οι αγρότες σηκώνουν τις μπάρες στα διόδια Ωραιοκάστρου για τρεις ώρες

Κλειστή παραμένει η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στα διόδια των Μαλγάρων, όπου οι αγρότες έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους σε τρακτέρ. Οι αγρότες απέκλεισαν χθες το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και σχεδιάζουν να το κρατήσουν κλειστό μέχρι την Τρίτη. Αποκλεισμένο είναι από την 1η Δεκεμβρίου το ρεύμα προς Αθήνα.

Οι αγρότες στο Δερβένι έχουν κάνει γνωστό ότι από τις 12 το μεσημέρι και για τρεις ώρες θα σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια του Ωραιοκάστρου, στην εξωτερική περιφερειακή και θα μοιράσουν προϊόντα στους διερχόμενους.

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες στον Νότιο Κόμβο Κατερίνης, στην Έφεσο στην Πιερία στο Νησέλι Ημαθίας και στα Κερδύλια Σερρών.

Κόμβος Νίκαιας: Σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από το μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, οι αγρότες σηκώνουν τις μπάρες στα διόδια του Ευαγγελισμού, στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, σήμερα από τις 11:00 έως τις 17:00, με ελεύθερη διέλευση των οχημάτων. Η ίδια κινητοποίηση αναμένεται να επαναληφθεί και αύριο. Μετά το άνοιγμα των διοδίων, οι αγρότες επιστρέφουν στα μπλόκα, όπου, όπως δηλώνουν, θα παραμείνουν και κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων.

Όπως επισημαίνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τη Νίκαια, μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει απαντήσεις από την κυβέρνηση στα αιτήματά τους, γεγονός που, όπως λένε, δεν επιτρέπει την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου. Για τον λόγο αυτό συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί στις πανελλαδικές συσκέψεις των μπλόκων.

Η επιλογή του ανοίγματος των διοδίων χαρακτηρίζεται από τους ίδιους ως συμβολική, με στόχο να σταλεί το μήνυμα ότι, όπως τονίζουν, «δεν κλείνουν τους δρόμους αλλά τους ανοίγουν». Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, δεν αποκλείεται να μοιραστούν αγροτικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, ενώ εκπρόσωποι των μπλόκων θα ενημερώνουν όσους το επιθυμούν για τα αιτήματά τους.

Κατά την εορταστική περίοδο, οι αγρότες δηλώνουν ότι θα μετακινήσουν τα τρακτέρ τους ώστε να διευκολυνθεί περαιτέρω η κυκλοφορία. Ήδη στο μπλόκο της Νίκαιας, σε κάθε ρεύμα κυκλοφορίας παραμένει ανοικτή μία λωρίδα για τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, αλλά και για περιπτώσεις επείγουσας μετακίνησης πολιτών, χωρίς να απαιτείται παράκαμψη.

Αξίζει να σημειωθεί πως την τελική ευθύνη για το πώς και αν θα γίνεται η διέλευση των εκδρομέων μέσα από τα μπλόκα τις ημέρες των γιορτών θα έχει η Ελληνική Αστυνομία, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες ασφάλειας.

Οι αγρότες, από την πλευρά τους, δηλώνουν ότι θα συνεδριάζουν καθημερινά και θα λαμβάνουν συλλογικά αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων.

Σιάτιστα Κοζάνης: Ενισχύθηκε το μπλόκο



Το μπλόκο της Σιάτιστας ενισχύθηκε με 200 τρακτέρ και η κυκλοφορία γίνεται από παρακαμπτήριο. Χθες το μεσημέρι στη Σιάτιστα, έκλεισε για ένα δίωρο και η Εγνατία και η Εθνική Οδός, με μια ουρά πολύ χιλιομέτρων να δημιουργείται από τα φορτηγά που δεν επιτρεπόταν να περάσουν. Παράλληλα, κανονικά γινόταν η διέλευση των οχημάτων από και προς Γιάννενα, Κοζάνη και Θεσσαλονίκη.

Η απόφαση που έχει ληφθεί από το μπλόκο της Σιάτιστας, είναι να προχωρήσουν στο άνοιγμα των διοδίων όχι μόνο στη Ξηρολίμνη και στον κόμβο της Σιάτιστας, αλλά και στα διόδια Πολυμύλου, που ουσιαστικά σημειώνεται και η μεγαλύτερη κίνηση.

Για τη Δευτέρα αποφάσισαν 24ωρο -τουλάχιστον- αποκλεισμό των φορτηγών, των εμπορικών οχημάτων από την περιοχή, με τον δρόμο να κλείνει και πάλι σε για δύο ώρες.

Πάντως, δηλώνουν ότι είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα και τονίζουν ότι η διέλευση στις γιορτές θα είναι ελεύθερη αλλά θα σκεφτούν τις κινήσεις τους για μετά τα Χριστούγεννα, όπως είπαν, που πιθανόν να πάνε και σε έναν γενικότερο αποκλεισμό, πάντα σε συντονισμό με το πανελλήνιο όργανο τους.

Ανοιχτά τα διόδια του Δροσοχωρίου, Ιωαννίνων



Στα Γιάννενα και στην Εγνατία, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αλλά με μερική «χαλάρωση» της στάσης τους. Σήμερα τα διόδια Δροσοχωρίου θα παραμείνουν ανοιχτά για τέσσερις ώρες, ώστε οι οδηγοί να μπορούν να περάσουν χωρίς να πληρώσουν, ενώ το μπλόκο στο Καλπάκι θα παραμείνει ανοικτό καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββάτου. Οι αγρότες θα αποφασίσουν αργότερα για τις ενέργειες της Κυριακής.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ