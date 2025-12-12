Αγροτικά μπλόκα: Τα τρακτέρ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης - Δείτε εικόνες - Real.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κινητοποίηση των αγροτών στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Πριν από περίπου μισή ώρα έφτασαν περί τα δεκαπέντε τρακτέρ από τα Μάλγαρα και πέντε απ’ αυτά παρατάχθηκαν μπροστά στην κλειστή πύλη του λιμανιού, στην οδό Κουντουριώτου, πραγματοποιώντας συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού.

Ένα τέταρτο αργότερα κατέφθασε αντίστοιχος αριθμός τρακτέρ από τα «Πράσινα Φανάρια», στην οδό Κουντουριώτου, και παρατάχθηκαν δεξιά και αριστερά στον δρόμο, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο, στο σημείο έχουν φτάσει και αγρότες και κτηνοτρόφοι από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας, με αγροτικά αυτοκίνητα και λεωφορεία, καθώς και αντιπροσωπείες αγροτών από μπλόκα σε τελωνεία.

Στη διαμαρτυρία συμμετέχουν επίσης μελισσοκόμοι και σε ένδειξη συμπαράστασης φοιτητές και εργατικά σωματεία.