Aγροτικά μπλόκα: Το παρασκήνιο της πρόσκλησης για συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Real.gr

Την Τρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του πρωθυπουργού με την αντιπροσωπεία των αγροτών.

Από την πλευρά των αγροτών υπήρξε θετική ανταπόκριση και φέρεται να αποδέχθηκαν την πρόταση διαλόγου, που επανέλαβε την Πέμπτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενώ όπως αναφέρει η ΕΡΤ προσανατολίζονται σε νέα σύσκεψη του Πανελλαδικού Συντονιστικού, εντός του Σαββατοκύριακου. Η κυβέρνηση θέτει ως προϋπόθεση να ανοίξουν οι δρόμοι και η εκπροσώπηση των μπλόκων να είναι καθολική.

Η νέα πρόσκληση συνοδεύεται από τους δύο απαράβατους όρους, να εκπροσωπούνται όλα τα μπλόκα και ο διάλογος να γίνει με ανοιχτούς δρόμους.

«Είμαστε εδώ για διάλογο, το λέμε ξανά, είμαστε όλοι μαζί και το λέμε με μια ξεκάθαρη διατύπωση, θέλουμε να σταματήσει όλο αυτό. Απευθύνω άλλη μία πρόσκληση στους αγρότες την Τρίτη (σ.σ. 13 Ιανουαρίου) που ο πρωθυπουργός θα είναι στο γραφείο του να συναντηθούν, με δύο ξεκάθαρους όρους: Να είναι αναλογικό το κλιμάκιο της εκπροσώπησης, δηλαδή να εκπροσωπούνται όλες οι κινητοποιήσεις, γιατί, για να δοθεί μια λύση σε όλο αυτό πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να γίνει ο διάλογος με δρόμους ανοιχτούς, γιατί με μπλόκα εν ισχύ δεν μπορεί να γίνει διάλογος» τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Το Σάββατο στη Νίκαια θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική συνέλευση, όπου θα αποφασιστεί η σύνθεση της επιτροπής που θα συναντηθεί την Τρίτη με τον πρωθυπουργό. Η επιτροπή θα προέρχεται από την πανελλαδική επιτροπή μπλόκων και θα περιλαμβάνει εκπροσώπους από όλους τους κλάδους, γεωργούς και κτηνοτρόφους, χωρίς συμμετοχή μπλόκων που είχαν ταχθεί εξαρχής υπέρ άμεσου διαλόγου. Στόχος είναι ένας ουσιαστικός διάλογος χωρίς αποκλεισμούς, με τα τρακτέρ εκτός οδοστρώματος.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», προηγήθηκε μπαράζ παρασκηνιακών διαβουλεύσεων μεταξύ κυβερνητικών στελεχών, όπως του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα με αγροτοσυνδικαλιστές της Θεσσαλίας και της Βόρειας Ελλάδας, που έχουν τον πρώτο λόγο στα μπλόκα, ενώ καταγράφηκαν και εκατέρωθεν πιέσεις, προκειμένου να χαραχτεί τροχιά αποσυμπίεσης. «Με μπλόκα εν ισχύ δεν μπορεί να γίνει διάλογος» επέμενε η κυβέρνηση και εμμέσως έβαζε άλλον έναν όρο για τη διεξαγωγή συζήτησης: δεν θα είναι διαπραγματεύσιμο το πακέτο παρεμβάσεων.

Κανένας υπουργός δεν αφήνει περιθώριο για επιπλέον μέτρα – πέραν όσων ανακοινώθηκαν- που σημαίνει ότι απορρίπτεται κάθε ενδεχόμενο επαναπροσδιορισμού της τιμής για το αγροτικό ρεύμα, επαναξιολόγησης του ψηφιακού μηχανισμού για πετρέλαιο χωρίς ΕΦΚ στην αντλία, νέου υπολογισμού πόρων σε κτηνοτρόφους, βαμβακοπαραγωγούς, σιτοπαραγωγούς κ.α.

Συνεπώς η κυβέρνηση δηλώνει διατεθειμένη να ακούσει αιτήματα για διαρθρωτικά και θεσμικά ζητήματα, ενώ την ώρα που γαλάζια στελέχη αναγνωρίζουν ότι δεν μπορούν να αφήσουν την αντιπροσωπεία των αγροτών να φύγει από το Μαξίμου με εντελώς άδεια χέρια, αναμένεται να μπουν στο τραπέζι επιμέρους ζητήματα. Για παράδειγμα, στην κυβέρνηση παραδέχονται ως προς την επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου ότι τα ισχύοντα όρια για κάποιες καλλιέργειες δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα, εξ ου και θα προτείνει σύσταση επιτροπής που θα επεξεργαστεί ξανά τους κανόνες με τη συμμετοχή των αγροτών.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», όλα πλέον περιστρέφονται γύρω από τη συνάντηση της ερχόμενης Τρίτης. Αρκετοί λένε ότι ίσως ο πρωθυπουργός κάνει κάποια έξτρα παροχή ώστε να κλείσει ακόμη πιο ομαλά το θέμα, χωρίς πάντως έως αυτή τη στιγμή να αφήνεται από το Μαξίμου τέτοιο παράθυρο. Εκτιμούν ότι πλέον αυτός ο κύκλος κινητοποιήσεων φτάνει στο τέλος του. Το ενδιαφέρον για το Μαξίμου στρέφεται τώρα στον πολιτικό αντίκτυπο που θα μετρηθεί το επόμενο διάστημα καθώς ο φόβος που υπάρχει, είναι ότι ένα κομμάτι του αγροτικού κόσμου έχει χαθεί για τις επόμενες εκλογές και δύσκολα θα επιστρέψει.

Μέχρι το απόγευμα αναμένεται να ανοίξει πλήρως η ΠΑΘΕ στο ύψος του Μπράλου

Σε τροχιά αποκλιμάκωσης των αποκλεισμών κινούνται πλέον οι αγρότες της Στερεάς Ελλάδας, κατόπιν αποφάσεων που ελήφθησαν στις γενικές τους συνελεύσεις, ωστόσο, όπως τονίζουν με έμφαση οι εκπρόσωποι των αγροτών, «δεν τίθεται θέμα λήξης των κινητοποιήσεων». Αντίθετα, σημειώνουν ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα και η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ώστε να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις τους αφού αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της συνάντησης.

Στον κόμβο του Μπράλου της Λαμίας, όπου το μπλόκο ενισχύθηκε με αγρότες από την Αταλάντη και τον Δομοκό, καθώς και με τρακτέρ που μετακινήθηκαν από το μπλόκο της Καρδίτσας στον αυτοκινητόδρομο Ε65, οι αγρότες αποφάσισαν αργά χθες το βράδυ, στη γενική τους συνέλευση, να αποσύρουν τα τρακτέρ από τα σημεία πλήρους αποκλεισμού 24 ώρες νωρίτερα από ό,τι είχαν αρχικά ανακοινώσει. Έτσι, σήμερα μετά το μεσημέρι αναμένεται να απελευθερωθούν οι παράδρομοι και οι προσβάσεις στο επαρχιακό δίκτυο, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία, ενώ τα τρακτέρ θα παραμείνουν στις θέσεις που βρίσκονταν πριν από τη χθεσινή κλιμάκωση.

Οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι «πρόκειται για κίνηση καλής θέλησης» μετά την πρόσκληση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Αν και επίσημη ανακοίνωση της ώρας άρσης του αποκλεισμού δεν έχει εκδοθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, το μεσημέρι αναμένεται να αποχωρήσουν οι αγρότες από την Αταλάντη και τον Δομοκό, καθώς και τα τρακτέρ από την Καρδίτσα, που θα επιστρέψουν στον Ε65. Λίγο αργότερα θα ανοίξουν οι παραδρομοι και θα επιτραπεί η διέλευση των οχημάτων. Οι εκπρόσωποι των αγροτών ξεκαθαρίζουν, πάντως, ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα έως τη συνάντηση της Τρίτης και ότι η στάση αυτή θα μεταφερθεί και στην επικείμενη πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στη Νίκαια.

Στην Εύβοια, από χθες το βράδυ ανακοινώθηκε η απόφαση της γενικής συνέλευσης του μπλόκου, σύμφωνα με την οποία η Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας, που είχε αποκλειστεί, θα ανοίξει σήμερα στις 10:00 το πρωί, δηλαδή 24 ώρες νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Όπως δηλώνουν οι αγρότες, «πρόκειται για κίνηση καλής θέλησης ενόψει του διαλόγου με τον πρωθυπουργό».

Σήμερα αναμένεται και η τελική απόφαση των αγροτών στο Κάστρο Βοιωτίας, όπου μέχρι αργά χθες το βράδυ βρίσκονταν σε διαβουλεύσεις. Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο απόσυρσης των τρακτέρ από τον πλήρη αποκλεισμό και επιστροφής τους στις αρχικές θέσεις πριν από τη χθεσινή κλιμάκωση κάτι που δεν αναμένεται πριν από το μεσημέρι. Υπενθυμίζεται ότι στο Κάστρο είχαν αποφασίσει αποκλεισμό του δρόμου και των παραδρόμων για 96 ώρες, με καθημερινή επανεκτίμηση της κατάστασης, διευκρινίζοντας πάντως ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στο μπλόκο.

Στη Θήβα, όπου χθες σημειώθηκε ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων, περιοριζόμενη σε λεκτική αντιπαράθεση χωρίς συνέχεια, αναμένεται σήμερα να ανακοινωθούν οι προθέσεις των αγροτών. Χθες το βράδυ, πέραν του αποκλεισμού της εθνικής οδού στον κόμβο της Θήβας, προχωρούσαν κατά διαστήματα και σε κλείσιμο της παλαιάς εθνικής οδού Λαμίας-Αθηνών, στο ύψος του Καναβαρίου Θηβών.

Παραμένουν οι αγρότες στις σήραγγες των Τεμπών

Παραμένουν οι Θεσσαλοί αγρότες στις σήραγγες των Τεμπών, έχοντας περάσει ολόκληρη τη νύχτα στο σημείο, συνεχίζοντας τον αποκλεισμό και τις κινητοποιήσεις τους.

Τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα παραμένουν παρατεταγμένα στη σήραγγα, με τη συμμετοχή του μπλόκου της Νίκαιας, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους.

Στον κόμβο της Νίκαιας, στην εθνικη οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, το αγροτικό μπλόκο παραμένει σε ισχύ, με τους αγρότες να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τα υπόλοιπα μπλόκα της χώρας, στο πλαίσιο του πανελλαδικού συντονισμού, ενόψει και της πανελλαδικής σύσκεψης που έχει προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο.

Υπενθυμίζεται πως με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, Ι.Χ., φορτηγών και λεωφορείων, έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο Πλατυκάμπου έως τον ανισόπεδο κόμβο Πλαταμώνα, καθώς και στην παλαιά εθνική οδό Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τροχαίας.

Τρίκαλα: Συνεχίζεται ο αποκλεισμός της διέλευσης βαρέων οχημάτων στο Μουργκάνι από μπλόκο αγροτών

Στο μπλόκο που έχουν στήσει στα διόδια του Λόγγου στον Ε65 παραμένουν οι αγρότες των Τρικάλων, οι οποίοι με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα απέκλεισαν και τον κόμβο πριν από τη γέφυρα Μουργκανίου, που συνδέει τα Τρίκαλα με την Ήπειρο και τα Γρεβενά έπειτα από σχετική απόφαση της συνέλευσής τους. Οι αγρότες δεν επιτρέπουν τη διέλευση βαρέων οχημάτων, διατηρώντας παράλληλα ανοικτούς τους δρόμους για ΙΧ και λεωφορεία. Τα τρακτέρ έχουν μετακινηθεί στις άκρες των δρόμων, διασφαλίζοντας την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Ιωάννινα: Αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ήπειρο

Στο άνοιγμα της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Κακκαβιάς που έκλεισαν χθες το μεσημέρι, με τρακτέρ, αγροτικά αυτοκίνητα και μπάλες άχυρου, προσανατολίζονται αγρότες και κτηνοτρόφοι στα Γιάννενα.

Τα τρακτέρ από το μπλόκο Καλπακίου μετακινήθηκαν χθες προς το Τελωνείο Κακαβιάς και έκλεισαν τον δρόμο στη θέση Παρακάλαμος. Μετά την εξέλιξη διαλόγου με τον πρωθυπουργό, αναμένεται το μεσημέρι να επιστρέψουν στο Καλπάκι και να ανοίξουν την εθνική οδό Ιωαννίνων-Κακαβιάς. Ωστόσο, τα τρακτέρ θα παραμείνουν στο Καλπάκι.

Στην Ηγουμενίτσα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι έκλεισαν χθες το μεσημέρι και τα δύο ρεύματα της Εγνατίας πριν από την είσοδο του λιμένα εξωτερικού. Εμφανίζονται αποφασισμένοι να κλείσουν όλο το 48ωρο την Εγνατία και να την ανοίξουν αύριο το πρωί, χωρίς να αποσύρουν τα τρακτέρ.

Στην Άρτα και την Πρέβεζα, τα τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στα μπλόκα του ανισόπεδου κόμβου της Ιονίας Οδού και στον Λούρο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤnews