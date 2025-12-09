Αγροτικά μπλόκα: Βαριές κατηγορίες για τα επεισόδια στην Κρήτη, χιλιάδες τρακτέρ σε Εθνικές οδούς - Συνεδριάζουν οι αγρότες στη Νίκαια - Real.gr

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες με την δημιουργία νέων μπλόκων σε όλη τη χώρα, και την ενίσχυσή τους με τρακτέρ και γεωργικά μηχανήματα. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να φτάσουν τον αγώνα τους μέχρι το τέλος.

Σε όλη τη χώρα, σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Πελοπόννησο και Κρήτη, όλο και περισσότερα τρακτέρ βγαίνουν στους δρόμους. Μάλιστα, από χθες, Δευτέρα αποφάσισαν να κλείνουν συμβολικά για κάποιες ώρες και παρακαμπτήριους δρόμους.

Τα χιλιάδες τρακτέρ που έχουν παραταχθεί σε κομβικά σημεία έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμούς εθνικών οδών, τελωνείων, λιμανιών και αεροδρομίων.

Πιο αναλυτικά κλειστές σε πολλά σημεία της διαδρομής είναι και η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης αλλά και η Εγνατία, ενώ μπλόκα έχουν στηθεί και στην Ιονία και την Ολυμπία οδό, αλλά και στα τελωνεία, όπου οι αγρότες ανοιγοκλείνουν τα μεθοριακά περάσματα.

Σημειώνεται πως αποκλεισμένο θα είναι έως τις 10 το πρωί το αεροδρόμιο Ηρακλείου από αγρότες και κτηνοτρόφους, της Κρήτης οι οποίοι συνεδριάζουν σήμερα για να καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους, στο μπλόκο της Νίκαιας σήμερα θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση, ενώ σχεδιάζεται αύριο αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου.

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες στο Ηράκλειο και τα Χανιά, όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης προσπάθησαν να αποκλείσουν τα δύο αεροδρόμια και εμποδίστηκαν από αστυνομικές δυνάμεις. Οι αγρότες εκτόξευσαν πέτρες εναντίον των ΜΑΤ που απάντησαν με χημικά. Στα Χανιά, τα επεισόδια πήραν διαστάσεις, όταν ομάδα αγροτών έσπασαν με μαγκούρες και κατσούνες ένα περιπολικό και στη συνέχεια το αναποδογύρισαν.

Εντός και εκτός του αεροδρομίου Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» παρέμειναν κατά τη διάρκεια όλης της νύχτας οι αγροτοκτηνοτρόφοι από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο δεν εκτελούνται από τις έντεκα χθες το βράδυ , ενώ το πλαίσιο των επόμενων δράσεών τους οι διαμαρτυρόμενοι, θα το αποφασίσουν στη διάρκεια σύσκεψης της Συντονιστικής τους Επιτροπής σήμερα το πρωί.

Στα Χανιά η κεντρική πύλη παραμένει ανοιχτή με απρόσκοπτη την κίνηση των επιβατών, οι πτήσεις διεξάγονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους, χωρίς καθυστερήσεις, με το ενδιαφέρον όλων να βρίσκεται στο εαν τελικά θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση που έχουν ζητήσει.

Οι αγρότες που προκάλεσαν τα επεισόδια έχουν ταυτοποιηθεί και σχηματίζεται δικογραφία εναντίον τους.

Κατηγορίες για «φθορά ξένης ιδιοκτησίας», «παραβίαση κοινής ειρήνης», και «βία κατά υπαλλήλων» αντιμετωπίζουν οι δύο συλληφθέντες, για τα επεισόδια έξω από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, οι οποίοι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Για τα σοβαρά επεισόδια στα Χανιά, έχει σχηματιστεί δικογραφία για 10 άτομα, κυρίως κτηνοτρόφους, που έχουν απασχολήσει τις αρχές για βαριά αδικήματα.

10 μεγάλα αγροτικά μπλόκα έχουν κλείσει τις μεγάλες οδικές αρτηρίες της χώρας, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, την Εγνατία, την Ιόνια και την Ολυμπία οδό, χιλιάδες τρακτέρ και γεωργικά μηχανήματα έχουν παραταχθεί σε σημαντικούς κόμβους. 4 μπλόκα έχουν στηθεί περιφερειακά της Θεσσαλονίκης, ενώ και στα τελωνεία της Βόρειας Ελλάδας, οι αγρότες ανοιγοκλείνουν τα μεθοριακά περάσματα.

Το μπλόκο της Νίκαιας

Στη Νίκαια οι Θεσσαλοί αγρότες, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου, προχώρησαν νωρίτερα και για δύο ώρες, στον αποκλεισμό και των παρακαμπτήριων δρόμων, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τη διέλευση των οχημάτων.

Από το μπλόκο περνούν τα ασθενοφόρα και τα αυτοκίνητα έκτακτης ανάγκης.

Σχετικά με τις επόμενες κινήσεις τους, οι αγρότες της Θεσσαλίας έχουν αποφασίσει αυτή την εβδομάδα να προχωρήσουν σε μια ήπια κλιμάκωση των αγώνων τους. Το απόγευμα της Τρίτης, το μπλόκο της Νίκαιας θα πραγματοποιήσει γενική συνέλευση για να καθορίσει τα επόμενα βήματα ενώ παράλληλα έχει συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα ανά τη χώρα. Την Τετάρτη ένας αριθμός αγροτών με τρακτέρ, θα αναχωρήσει για τον Βόλο, προκειμένου να συνδράμει στους αγρότες και τους αλιείς στη Μαγνησία που θα αποκλείσουν το λιμάνι. Όλα αυτά θα γίνουν, με ορίζοντα την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που θα γίνει το προσεχές Σάββατο ή Κυριακή.

Μέλη του Σωματείου Ιδιοκτητών Εστίασης Λάρισας επισκέφθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (08/12) το μπλόκο της Νίκαιας για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στους αγρότες, λέγοντας ότι αν δεν μπορούν να επιβιώσουν οι αγρότες της Θεσσαλίας τότε κανένας άλλος κλάδος δεν μπορεί ενώ τους πήγαν και μερίδες φαγητών από τα εστιατόριά τους για τα μέλη περιφρούρησης που παραμένουν εκεί.

Το μπλόκο της Ολυμπίας Οδού

Οι αγρότες της Αχαΐας έχουν στήσει μπλόκο στην περιφερειακή Πατρών, στον κόμβο της Εγλυκάδας και δηλώνουν ότι θα μείνουν επ’ αόριστον στο σημείο. Το βράδυ της Δευτέρας βρέθηκαν στο σημείο φοιτητές και μέλη του Εργατικού Κέντρου της Πάτρας για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους.

Νωρίτερα το μεσημέρι, οι αγρότες επιχείρησαν να φτάσουν με τα τρακτέρ τους στο λιμάνι της Πάτρας, δεν τους επετράπη από την αστυνομία και οδηγήθηκαν στην περιφερειακή οδό όπου στρατοπέδευσαν με περισσότερα από 250 τρακτέρ, σε ένα στρατηγικό σημείο το οποίο οδηγεί στο λιμάνι της Πάτρας. Όσοι θέλουν να κινηθούν προς το νέο λιμάνι της Πάτρας αλλά και προς τον Πύργο, πρέπει να περάσουν μέσα από την πόλη.

Οι αγρότες της Αχαΐας δηλώνουν ότι αυτό είναι μόνο η αρχή, θα μείνουν στο σημείο επ’ αόριστον ενώ την Τετάρτη, μαζί με συναδέλφους τους από την Αιτωλοακαρνανία θα κινηθούν προς τη γέφυρα Ρίου-Αντιρίου, με στόχο να ανοίξουν τα διόδια για ελεύθερη διέλευση των οδηγών.

Το μπλόκο της Ιονίας Οδού

Στην είσοδο της πόλης της Άρτας έχει στηθεί το μπλόκο της Ιόνιας Οδού, όπου οι αγρότες εξέτασαν το ενδεχόμενο να κλείσουν και τους παράδρομους της Εθνικής Οδού, κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί την Τρίτη. Επίσης υπήρξαν συζητήσεις για ενδεχόμενο κλείσιμο και της παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Άρτας.

Από τον άξονα της Άρτας μέχρι τη Φιλιππιάδα είναι κλειστός ο δρόμος, μπλόκο υπάρχει εδώ και μια εβδομάδα στο Καλπάκι Ιωαννίνων ενώ αναμένεται και στη Θεσπρωτία κινητοποίηση – πορεία διαμαρτυρίας από την ερχόμενη Πέμπτη, από το γήπεδο της Ηγουμενίτσας μέχρι και το λιμάνι.

Το μπλόκο της Σιάτιστας

Με περισσότερα από 700 τρακτέρ να παραμένουν συγκεντρωμένα στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας πάνω στην Εγνατία Οδό, συνεχίζεται η μεγάλη κινητοποίηση των αγροτών της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι καλούν τα Σωματεία σε γενική απεργία, δηλώνοντας αποφασισμένοι.

Το βράδυ της Τρίτης, έχουν κληθεί όλοι οι εκπρόσωποι φορέων και παραγωγικών τάξεων στο μπλόκο προκειμένου να αποφασιστεί γενική απεργία σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Η ημερομηνία στην οποία προσανατολίζονται είναι η Τρίτη 16 Δεκεμβρίου.

Μπλόκα αγροτών Μακεδονίας – Θράκης

Στόχος των αγροτών Μακεδονίας και Θράκης είναι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, όπως αποφασίστηκε στη συνάντηση εκπροσώπων που έγινε στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή και αντιπροσωπειών αγροτών από τη Θεσσαλία. Από το συντονιστικό όργανο που προέκυψε από αυτή τη συνεδρίαση θα προκύψουν οι λεπτομέρειες για το πώς θα κινηθούν στο εξής οι αγρότες των περιοχών τις επόμενες ημέρες.

Δεδομένη είναι η αποφασιστικότητα να παραμείνουν στα υπάρχοντα μπλόκα, χωρίς να αποκλείουν τη δημιουργία καινούργιων. Σύμφωνα με πληροφορίες θα δημιουργηθεί το πρώτο μπλόκο στη Χαλκιδική από μελισσοκόμους και αγρότες.

Το μπλόκο στα Μάλγαρα

Περισσότερα από 200 τρακτέρ βρίσκονται στα Μάλγαρα και ενισχύονται συνεχώς από αγρότες. Η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό επ’ αόριστον ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη κλείνει για περίπου μιάμιση ώρα κάθε απόγευμα.

Σύμφωνα πάντως με τους αγρότες υπάρχει πρόθεση κλιμάκωσης της κινητοποίησής τους και ενδέχεται να κλείσουν επ’ αόριστον και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.