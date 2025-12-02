Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ενισχύονται τα μπλόκα - «Είμαστε αγανακτισμένοι...» - Real.gr

Αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω στις διεκδικήσεις τους δηλώνουν οι αγρότες και παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, στο τελωνείο των Ευζώνων και στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 στην Καρδίτσα.

“Πήγαμε μέχρι τώρα αρκετές φορές και συζητήσαμε μαζί τους. Τώρα οι επόμενες συζητήσεις που θα γίνουν θα είναι με τους δικούς μας όρους και θα είναι σε ένα ουδέτερο έδαφος. Θα είναι εδώ. Τους καλούμε εδώ στα μπλόκα. Δεν μας νοιάζει αν οι πόρτες τους είναι ανοιχτές. Εμείς είμαστε αγανακτισμένοι πλέον”, είπε, μεταξύ άλλων, μιλώντας στο Kontra 24 και τη Λουκία Γκάτσου, ο εκπρόσωπος Τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Λεωνίδας Βασιλείου.

Κλειστή παραμένει και σήμερα η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, καθώς οι αγρότες διατηρούν το μπλόκο, ενισχύοντας διαρκώς την παρουσία τους με νέα τρακτέρ και μηχανήματα.

Μετά τη χθεσινή απογευματινή συνέλευση, επιβεβαιώθηκε πως οι αγρότες θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ έχουν ήδη προγραμματιστεί νέες αφίξεις από χωριά της Λάρισας αλλά και από τη Μαγνησία για σήμερα με στόχο να αυξηθεί περισσότερο η παρουσία στο μπλόκο.

Στο σημείο βρίσκονται αγρότες από Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Πλατύκαμπο και άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, με την κυκλοφορία στην εθνική οδό να έχει διακοπεί και την Τροχαία να προχωρά σε εκτροπές μέσω παρακαμπτηρίων.

Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας επαναλαμβάνουν ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν όσο δεν υπάρχουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους, τα οποία αφορούν το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων και την ανάγκη για έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων.

Ταυτόχρονα, κτηνοτρόφοι της περιοχής θα βρεθούν από νωρίς σήμερα Τρίτη στην Κεντρική πλατεία της Λάρισας για να μοιράσουν γάλα στους διερχόμενους πολίτες.

Παράλληλα με την ενίσχυση του μπλόκου στη Νίκαια, οι αγρότες αποφάσισαν να δώσουν δυναμικό «παρών» στα δικαστήρια της Λάρισας, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, όπου απολογούνται οι συνάδελφοι τους οι οποίοι συνελήφθησαν κατά τα επεισόδια των προηγούμενων ημερών.

Συγκεκριμένα, θα μεταβεί οργανωμένη αντιπροσωπεία στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, προκειμένου να στηρίξει τους κατηγορούμενους και να απαιτήσει την απαλλαγή τους.

Εκτός από τα μπλόκα που έχουν στηθεί στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης, στο τελωνείο των Ευζώνων και στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 στην Καρδίτσα το βράδυ της Δευτέρας, αγρότες της Ροδόπης έκλεισαν την Εγνατία Οδό στο ύψος του δυτικού κόμβου Κομοτηνής στο ρεύμα από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη. Με εκτροπές η κυκλοφορία σε Ημαθία, Ευζώνους, Νέα Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης και στα σύνορα στην Δοϊράνη.

Στις τελευταίες γνικές συνελεύσεις οι αγρότες αποφάσισαν παραμονή όλο το 24ωρο, ενώ στις Σέρρες, νέο μπλόκο στον Προμαχώνα αναμένεται από το μεσημέρι της Τετάρτης, από γεωργούς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους που συμμετείχαν στη Γενική συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα ξενοδοχείου στην περιοχή του Λευκώνα.

«Θα κάνουμε εδώ Χριστούγεννα»

«Θα κόψουμε την βασιλόπιτα», λένε αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων, κάποιοι εκ των οποίων «στόλισαν», όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

«Αναμένονται οι ώρες αποκλεισμών στα τελωνεία»

Στην Εγνατία Οδό αναμένεται συγκέντρωση αγροτών στον κόμβο της Κουλούρας στην Ημαθία, ενώ σε συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας προχώρησαν αιφνιδιαστικά λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Δευτέρας αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής.

Πρόκειται για σημείο στην παράκαμψη μέσω της οποίας διεξαγόταν μέχρι τώρα η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω της κινητοποίησης που είναι σε εξέλιξη στα διόδια των Μαλγάρων.

Ανοιχτός είναι ο δρόμος στο τελωνείο της Δοϊράνης, των Ευζώνων, όπου προηγήθηκε αποκλεισμός. Η συνέχεια αναμένεται με πολύ μεγάλο μπλόκο στο τελωνείο των Κήπων, από τους αγρότες του Έβρου όπου επί ποδός βρίσκονται και οι κτηνοτρόφοι.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, αποφάσισε ότι την Τρίτη το απόγευμα όλα τα τρακτέρ από Σουφλί, Τυχερό, Πέπλο, Φέρες, Λουτρά και των υπολοίπων χωριών θα μεταφερθούν στο Τελωνείο των Κήπων» , ενώ αγροτικά μηχανήματα ήδη έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή του ΚΤΕΛ.

Σήμερα αναμένεται να διευκρινιστεί πότε και ποιες ώρες θα γίνονται οι αποκλεισμοί και αν θα είναι στα δύο ρεύματα ή αν θα είναι στο ένα ρεύμα.

Αναμένεται επίσης να διευκρινιστεί τι θα γίνει με το μπλόκο της Επανομής και της Χαλκιδικής, της ανατολικής Θεσσαλονίκης, ενώ κατά πάσα πιθανότητα οι αγρότες θα φτάσουν στο αεροδρόμιο, ενώ διαφαίνεται πρόθεση για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.