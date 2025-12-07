Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ενισχύονται τα μπλόκα - Οι επόμενες κινήσεις - Real.gr

«Ήρθαμε για να μείνουμε», δηλώνουν με κάθε τρόπο οι αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα σε εθνικές και επαρχιακές οδούς αλλά και σε τελωνεία, ξεκαθαρίζοντας πως είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους.

Τα βασικά αιτήματά τους αφορούν τις αποζημιώσεις, την αντιμετώπιση της ευλογιάς, τη μείωση του κόστους παραγωγής, το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο και την ομαλοποίηση των πληρωμών για τις γεωργικές επιδοτήσεις.

Στη Γέφυρα Ευήνου, η παλαιά Εθνική Οδός έχει αποκλειστεί από τρακτέρ, ενώ αγρότες της Μαγνησίας έκλεισαν την Αθηνών–Θεσσαλονίκης και στις Μικροθήβες ανακοινώνοντας ότι την ερχόμενη Τετάρτη προγραμματίζουν συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου.

Νέα μπλόκα στήθηκαν στην Ιονία Οδό, στον κόμβο Αγγελόκαστρου Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και στην Εγνατία Οδό, σε Σιάτιστα και Ξάνθη. Παράλληλα, συνεχίζονται οι ολιγόωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία και τους μεθοριακούς σταθμούς.

Το μεσημέρι αγρότες των Ιωαννίνων έκλεισαν για τρεις ώρες την πρόσβαση στο αεροδρόμιο της πόλης, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν δεκάδες ταξιδιώτες.

Την ίδια ώρα το μπλόκο της Καρδίτσας ενισχύεται διαρκώς με περισσότερα από 2.500 τρακτέρ στο σημείο. Μάλιστα οι αγρότες του μπλόκου θα συμμετέχουν και στον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου την Τετάρτη. Τη Δευτέρα, στις 12 το μεσημέρι, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, θα κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας με συμβολικό αριθμό τρακτέρ στο γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κ. Τσιάρα στην Καρδίτσα.

Την Τετάρτη και τα τρία μπλόκα της Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Λάρισας θα μεταβούν στο Βόλο, όπου θα συμμετάσχουν στις 10 το πρωί στον αποκλεισμό του λιμανιού και την Πέμπτη οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Καρδίτσας καλούν στο μπλόκο εκπροσώπους φορέων, σωματείων αλλά και τον λαό της Καρδίτσας για να συζητήσουν.

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες του κεντρικού μπλόκο της Νίκαιας έπειτα από γενική συνέλευση. Σκληραίνοντας τη στάση τους, αποφάσισαν να κλείσουν τη Δευτέρα τους παραδρομους στην ΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Την Τετάρτη αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, Καρδίτσας, των Τρικάλων και της Μαγνησίας θα κάνουν τη δυναμική τους κινητοποίηση στο λιμάνι του Βόλου, αποκλείοντας το. Θα συμμετέχουν και οι αλιείς με τα καΐκια τους μέσα από τη θάλασσα, σε μια συμβολική κίνηση, για λίγη ώρα, προκειμένου να στείλουν το μήνυμα του προβλήματος που προκαλούν, όπως λένε, οι αθρόες εισαγωγές προϊόντων από τρίτες χώρες.

Το μεσημέρι της Δευτέρας εκπρόσωποι αγροτικών μπλόκων της Κεντρικής Μακεδονίας θα συναντηθούν στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης για να συντονίσουν τις δράσεις τους αλλά και για να αποφασίσουν τις κινητοποιήσεις των επόμενων ημερών.

Στον κόμβο της Άρτας, στο σημείο όπου εξέρχονται και εισέρχονται τα οχήματα από την Άρτα στην Ιόνια Οδό, η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται από τη Φιλιππιάδα, καθώς τρακτέρ κατάφεραν να καταλάβουν το οδόστρωμα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από και προς την Αμφιλοχία. Ενδεχομένως τη Δευτέρα να σκληρύνουν ακόμη περισσότερο τη στάση τους, κλείνοντας την είσοδο και την έξοδο του αυτοκινητόδρομου.

Στα Πράσινα Φανάρια οι αγρότες μετακινούν τα τρακτέρ, ανοίγοντας τον δρόμο και αφήνοντας μόνο τις κλούβες. Τη Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι οι αγρότες όλης της Βόρειας Ελλάδας από τον Έβρο μέχρι τη Θεσσαλία θα πάρουν τις αποφάσεις τους για το πώς θα κυλήσει η εβδομάδα και το αν θα σκληρύνουν τη στάση τους ή όχι.

Οι αγρότες άνοιξαν το μπλόκο στον Προμαχώνα, ενώ μεγάλες ουρές από φορτηγά σχηματίστηκαν μετά την 6ωρη αναμονή, την Κυριακή. Από τις 12 παρά τέταρτο μέχρι το απόγευμα που οι αγρότες αποφάσισαν να ανοίξουν το δρόμο, πάνω από 200 νταλίκες ήταν εγκλωβισμένες.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στον Προμαχώνα σχεδιάζουν να κάνουν τη Δευτέρα πιο δυναμικές κινητοποιήσεις και θα κλείσουν για περισσότερη ώρα τον Προμαχώνα.

Στα διόδια των Μαλγάρων το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει αποκλεισμένο επ αόριστον και οι αγρότες διαμηνύουν ότι τις επόμενες ημέρες σκοπεύουν να κλιμακώσουν την κινητοποίησή τους, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε επ αόριστον αποκλεισμό και του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη.

Με μπλόκο 48 ωρών ξεκίνησαν τις κινητοποιήσεις τους το μεσημέρι της Κυριακής αγρότες και κτηνοτρόφοι των Χανίων. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι συντάσσονται με τους συναδέλφους τους του πρωτογενή τομέα της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης. Έτσι, με απόφαση της ΓΣ της Ενωτικής Ομοσπονδίας, ξεκίνησαν το μπλόκο στον κόμβο στα Μεγάλα Χωράφια, ενώ συμβολικά για μισή ώρα διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων επί του ΒΟΑΚ από τις δύο ως τις δύο και μισή το μεσημέρι.

Παράλληλα, αποφάσισαν τη Δευτέρα να ενισχυθεί και να στηριχθεί η κινητοποίηση στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων, ώστε να ακουστούν, όπως υποστηρίζει η Ένωσή τους, τα αιτήματά τους που, μεταξύ άλλων, αφορούν τον οικονομικό εγκλωβισμό τους από επιδοτήσεις, ενισχύσεις και αποζημιώσεις που δεν λαμβάνουν μέχρι σήμερα, λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώσεις επαγγελματικές, δήμαρχοι, εκπρόσωποι της Περιφερειακής και Αυτοδιοικητικής κοινότητας, σύλλογοι και οργανώσεις, στηρίζουν με μηνύματα τους τους αγροκτηνοτρόφους του νομού Χανίων.