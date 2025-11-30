Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ένταση και χημικά στον Πλατύκαμπο και τη Νίκαια - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ένταση και χημικά στον Πλατύκαμπο και τη Νίκαια - ΒΙΝΤΕΟ
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ένταση και χημικά στον Πλατύκαμπο και τη Νίκαια – ΒΙΝΤΕΟ

13:50, 30/11/2025
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ένταση και χημικά στον Πλατύκαμπο και τη Νίκαια – ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: onlarissa

Ένταση προκλήθηκε όταν αγρότες με τα τρακτέρ τους επιχείρησαν να ανέβουν στην Εθνική οδό στο ύψος του Πλατύκαμπου Λίγο μετά την προσέλευση των τρακτέρ στο σημείο, η ατμόσφαιρα έγινε ιδιαίτερα τεταμένη, καθώς σημειώθηκαν διαπληκτισμοί μεταξύ αγροτών και δυνάμεων των ΜΑΤ.

Οι αγρότες ζητούσαν επίμονα να μετακινηθεί η αστυνομική κλούβα που είχε τοποθετηθεί κάθετα στο οδόστρωμα, εμποδίζοντας τη διέλευση και φράζοντας τον δρόμο. Ένταση σημειώθηκε και στο μπλόκο της Νίκαιας.Στο σημείο φθάνουν και αγρότες από τα Φάρσαλα οι οποίοι θα επιχειρήσουν να παρατάξουν περίπου 300 τρακτέρ, απέναντι στην κλούβα των ΜΑΤ.

Την ίδια ώρα, η εθνική οδός «έκλεισε» ουσιαστικά από τα τρακτέρ του Πλατυκάμπου, με τους συγκεντρωμένους να ενισχύουν το μπλόκο όσο περνούσε η ώρα. Η κατάσταση οξύνθηκε, όταν – σύμφωνα με μαρτυρίες – οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών σε σημείο του Πλατυκάμπου, προκειμένου να απωθήσουν τους αγρότες που επιχειρούσαν να επεκτείνουν το μπλόκο. Η κυκλοφορία στο τμήμα της Π.Ε.Ο. διεξάγεται με εκτροπές σε παρακαμπτήριες οδούς, με την Τροχαία να βρίσκεται επί τόπου για καθοδήγηση των οδηγών και αποφυγή περαιτέρω συμφόρησης.

Οι αγρότες της Καρδίτσας κατάφεραν, παρά την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, να ανέβουν στον Ε65. Την αρχή έκαναν οι αγρότες από το Προάστιο και την Ανάβρα. Πέρασαν με τα τρακτέρ τους στον Ε65 για να μεταβούν στο δέλτα της Καρδίτσας, όπου είχαν δώσει ραντεβού οι αγρότες του νομού.

 

 

 

