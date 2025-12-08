Αγροτικές κινητοποιήσεις: Για εγκληματική οργάνωση κατηγορούνται οι πρωταγωνιστές των επεισοδίων στα Χανιά - Δύο συλλήψεις στο Ηράκλειο - Real.gr

Πρωτοφανείς ήταν οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (08/12) στο Ηράκλειο και τα Χανιά, όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης προσπάθησαν να αποκλείσουν τα δύο αεροδρόμια και εμποδίστηκαν από αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αγρότες εκτόξευσαν πέτρες εναντίον των ΜΑΤ που απάντησαν με χημικά. Στα Χανιά τα επεισόδια πήραν διαστάσεις, όταν ομάδα αγροτών έσπασαν με μαγκούρες και κατσούνες ένα περιπολικό και στη συνέχεια το αναποδογύρισαν.

Με βεβαρημένο παρελθόν εκ των πρωταγωνιστών των επεισοδίων

Δύο άτομα, τα οποία συμμετείχαν στα επεισόδια, συνελήφθησαν στο Ηράκλειο, με το ένα να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για «φθορά ξένης ιδιοκτησίας», «παραβίαση κοινής ειρήνης» και «βία κατά υπαλλήλων». Την Τρίτη (09/12) οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Ηρακλείου.

Στα σοβαρά επεισόδια στα Χανιά, η δικογραφία ξεκίνησε με την ταυτοποίηση των ποινικών που συμμετείχαν στις επιθέσεις στις αστυνομικές δυνάμεις και τα υπηρεσιακά οχήματα.

Πληροφορίες της ΕΡΤ, αναφέρουν πως έχει σχηματιστεί δικογραφία σε δέκα σεσημασμένους -κυρίως- κτηνοτρόφους, με βεβαρημένο παρελθόν, όπως ζωοκλοπές, ναρκωτικά και όπλα, ενώ κάποιοι είχαν εκτίσει και ποινές σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Όσο προχωρά η ώρα, αλλά και η έρευνα, αναμένονται να ταυτοποιηθούν όλα τα άτομα που επιτέθηκαν με πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις και τα οχήματα της αστυνομίας.

Οι κατηγορίες που θα αντιμετωπίσουν οι εμπλεκόμενοι στα επεισόδια των Χανίων, είναι για εγκληματική οργάνωση, απόπειρες ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία- οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης και αλλά και για παρακώληση συγκοινωνιών.

Τα περισσότερα άτομα που συμμετείχαν στα επεισόδια στα Χανιά αλλά και στο Ηράκλειο, έχουν καταγραφεί από φορητές κάμερες και τα ντρόουν την αστυνομίας, γεγονός που διευκολύνει τις Aρχές να τους ταυτοποιήσουν.

Η Ασφάλεια Χανίων και Ηρακλείου, συγκεντρώνουν το προανακριτικό υλικό, και όταν ολοκληρωθούν οι δικογραφίες θα διαβιβαστούν στις δικαστικές Aρχές που θα ασκήσουν, ανάλογα με το βαθμό εμπλοκής τους, τις διώξεις στους κατηγορούμενους.

Οκτώ αστυνομικοί τραυματίστηκαν στα Χανιά από πέτρες, ενώ ένας αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς είχε τραυματιστεί με πέτρα στη γνάθο. Του έγιναν ράμματα και πήρε εξιτήριο.