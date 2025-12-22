Αγρότες: Στην άκρη των δρόμων τα τρακτέρ ενόψει Χριστουγέννων - Θέμα ασφάλειας εγείρει η ΕΛΑΣ - Real.gr

Αποφασισμένοι να κάνουν ρεβεγιόν στα μπλόκα είναι οι αγρότες της χώρας, τονίζοντας όμως παράλληλα ότι από την Τρίτη (23/12) θα μετακινήσουν τα τρακτέρ στις άκρες των δρόμων ώστε να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους οι ταξιδιώτες των Χριστουγέννων. Την ίδια ώρα, η αστυνομία θεωρεί ότι εγκυμονούν κίνδυνοι ασφαλείας για τους οδηγούς.

«Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι θα τα σπάσουν τα μπλόκα είναι γελασμένοι. Εμείς συνεχίζουμε και θα είμαστε ακόμη πιο δυναμικοί στις κινητοποιήσεις, οι οποίες θα γίνουν και τις δράσεις», τονίζουν χαρακτηριστικά οι αγρότες.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, οι αγρότες έκλεισαν για τρεις ώρες τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά, με την τροχαία, όμως, να εκτρέπει την κυκλοφορία όλων των οχημάτων προς την Παλαιά Εθνική Οδό, για λόγους ασφαλείας των οδηγών αλλά και των ίδιων των αγροτών.

Στη συνέχεια, και όταν άνοιξαν τα δύο ρεύματα της σήραγγας, οι αγρότες κατευθύνθηκαν με τα τρακτέρ τους στο μνημείο των Τεμπών για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα της τραγωδίας.

Μπλόκο της Νίκαιας: Αναδιάταξη των τρακτέρ από την Τρίτη

Οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας και σε συντονισμό με όλα τα μπλόκα ανά τη χώρα μέσω της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, έχουν δηλώσει ότι από νωρίς το πρωί της Τρίτης, θα αναδιατάξουν τα τρακτέρ με τρόπο τέτοιο ώστε τουλάχιστον τα Ι. Χ. αυτοκίνητα να περνούν μέσα από τα μπλόκα.

Αυτό συνέβαινε και τις προηγούμενες ημέρες όπως τόνισε η δημοσιογράφος του ΕΡΤnews Ελπίδα Κουτσογιάννη, αλλά την Τρίτη, θα γίνει πιο οργανωμένα, με αναδιάταξη των τρακτέρ ενώ επί της ουσίας οι αγρότες τοποθετούνται σε αυτό το μπρα ντε φερ, λέγοντας ότι κάνουν έκκληση στην κυβέρνηση να επιτρέψει στους ταξιδιώτες να περάσουν κανονικά από την Εθνική Οδό και οι ίδιοι θα κάνουν ό, τι μπορούν γι’ αυτό από την πλευρά τους.

Μάλγαρα: Απομάκρυνση των τρακτέρ ζητά η αστυνομία

Μια ημέρα νωρίτερα έχει ανοίξει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στο μπλόκο των Μαλγάρων ενώ σε ότι αφορά αυτό που οδηγεί προς Αθήνα, υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση μεταξύ αστυνομίας και αγροτών, όπως μεταδίδει ο δημοσιογράφος του ΕΡΤnews, Τίμος Φακαλής.

Οι αγρότες έχουν δεσμευθεί ότι το πρωί της Τρίτης θα μετακινήσουν τα τρακτέρ ώστε να γίνει μια αναδιάταξη προκειμένου να δοθούν στην κυκλοφορία δύο λωρίδες στο ρεύμα προς Αθήνα ωστόσο, η Τροχαία έχει τονίσει στους αγρότες ότι θα πρέπει να φύγουν από την Εθνική Οδό, από το κομμάτι της ΛΕΑ (Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης) καθώς και από το παράπηγμα στο οποίο διανυκτερεύουν εδώ και 22 ημέρες, προκειμένου να γίνει ασφαλής η διέλευση των οχημάτων.

Οι αγρότες απαντούν ότι δεν θα μετακινήσουν το πρόχειρο παράπηγμα που έχουν στήσει, καθώς αναμένεται να κάνουν εκεί χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν με τις οικογένειές τους, οπότε θα είναι δύσκολο να δώσει η Τροχαία το πράσινο φως για να μετακινηθούν οι διερχόμενοι οδηγοί από το ρεύμα προς Αθήνα.

Χαλκίδα: Τρίωρος αποκλεισμός στη γέφυρα

Στον προγραμματισμένο αποκλεισμό της γέφυρας της Χαλκίδας από τις 6 το απόγευμα και για τρεις ώρες, έχουν προχωρήσει οι αγρότες της Εύβοιας. Παράλληλα, είναι αποκλεισμένη και η παράπλευρη οδός που έρχεται από τη Γλύφα, στο σημείο.

Όσον αφορά στις επόμενες ημέρες, οι αγρότες της Εύβοιας έχουν αποφασίσει από την Τρίτη μέχρι και την Παρασκευή να μην προχωρήσουν σε κάποιον αποκλεισμό, προκειμένου να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες ενόψει των εορτών.

Στη Στερεά Ελλάδα, το μπλόκο της Θήβας θα παραμείνει ενεργό, η Εθνική Οδός σε αυτό το ύψος θα παραμείνει κλειστή καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών.

Σκέψη για παρόμοια κινητοποίηση υπάρχει και στο μπλόκο του Κάστρου, κάτι που θα οριστικοποιηθεί τη Δευτέρα. Παραμένει σε εκκρεμότητας το αν θα ανοίξει ο δρόμος στο ρεύμα της Εθνικής Οδού από Λιβαδειά προς Θεσσαλονίκη.

Πάτρα: Τι ζήτησε η Τροχαία από τους αγρότες

Κλιμάκιο της Τροχαίας Πατρών με άνδρες της Ολυμπίας Οδού, βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στο μπλόκο της Εγλυκάδας στην Περιμετρική Πατρών, στο μπλόκο των αγροτών το πρωί, για να συζητήσουν το αν και πώς θα επιτραπεί αύριο η διέλευση των οχημάτων από το σημείο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στο ρεύμα από Αθήνα προς Πύργο, οι αγρότες έχουν αφήσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τις 15 μέρες που βρίσκονται σε αυτό το μπλόκο, μία λωρίδα ανάμεσα από τα τρακτέρ, προκειμένου να περνούν τα αυτοκίνητα έκτακτης ανάγκης και τα ασθενοφόρα.

Αυτό το οποίο τους ζητήθηκε από την αστυνομία είναι να μεταφερθούν όλα τα οχήματα και όλα τα υλικά τα οποία έχουν οι αγρότες στη μία πλευρά του δρόμου, δηλαδή να μεταφερθούν προς τα αριστερά, προκειμένου να υπάρχει μία λωρίδα ελεύθερη, όπως επίσης και η ΛΕΑ.

Μάλιστα, από την Ολυμπία Οδό ζητήθηκε και χρόνος για να γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία.

Ωστόσο, από την πλευρά της Τροχαίας τίθεται και ένα ακόμα ζήτημα για το ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα κάνει τον διαχωρισμό στα φορτηγά και στα ΙΧ οχήματα, καθώς οι αγρότες δεν θέλουν να επιτρέψουν να περάσουν φορτηγά από την Περιμετρική, παρά μόνο τα Ι. Χ. που θα εξυπηρετήσουν τους ταξιδιώτες για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Μπλόκο στο τελωνείο Κήπων: Ανοίγει το βράδυ για τα φορτηγά

Από το βράδυ της Δευτέρας αναμένεται να αρχίσει να επιτρέπεται η διέλευση για τα φορτηγά στο τελωνείο των Κήπων. Οι αγρότες σε ένδειξη καλής θέλησης, θέλουν άνθρωποι και εμπορεύματα να φτάσουν στον προορισμό τους, τις ημέρες αυτές.

Μέχρι και την Παρασκευή το βράδυ θα γίνεται κανονικά η διέλευση των φορτηγών. Ήδη σήμερα το πρωί περίπου 30 φορτηγά έχουν έχει δοθεί εντολή για να ξεκινήσουν την έξοδό τους από τη χώρα προς την Τουρκία για λόγους αποσυμφόρησης. Περισσότερα από 250 βρίσκονται επί της Εγνατίας Οδού, αναμένοντας την αναχώρησή τους και περίπου άλλα τόσα είναι αναμένουν και στο τουρκικό έδαφος.

Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στο σημείο, δεν φεύγουν και μάλιστα, όπως λέει ο Αγροτικός Σύλλογος θα ενισχυθούν με περισσότερα οχήματα τις επόμενες ημέρες, γιατί όπως είπαν ο αγώνας συνεχίζεται για την ανάπτυξη της υπαίθρου και των και την αξιοπρεπή διαβίωση των ανθρώπων της.

Την ίδια ώρα, ανυποχώρητοι είναι οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 όπου είναι το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65. Σε συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει από μια λωρίδα ανά κατεύθυνση του Ε65 ανοιχτή από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.

Στην Τύρια Ιωαννίνων, οι αγρότες θα αποκλείσουν τη Δευτέρα από τις 7 το βράδυ μέχρι τις 10, τον δρόμο στο μπλόκο Καλπακίου για τα φορτηγά.

Μπλόκο Κομοτηνής: Ανοίγει η Εγνατία Οδός από 23 έως 26 Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με την τελευταία τους απόφαση αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις τους, οι αγρότες του μπλόκου του δυτικού κόμβου Κομοτηνής της Εγνατίας οδού, στο ρεύμα προς Ξάνθη, θα ανοίξουν τον αυτοκινητόδρομο από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 26 του μήνα, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των ταξιδιωτών ενόψει των Χριστουγέννων.

«Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφαλή μετακίνηση των συμπολιτών μας και τους ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Μπλόκο Σιάτιστα: Άρση του αποκλεισμού για τα φορτηγά

Σε άρση του αποκλεισμού για τα φορτηγά προχώρησαν οι αγρότες του μπλόκου Δυτικής Μακεδονίας στη Σιάτιστα. Οι αγρότες με τα τρακτέρ τους κράτησαν κλειστή την Εγνατία οδό και την Εθνική οδό Κοζάνης Ιωαννίνων από τις 10.30 το πρωί.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του αποκλεισμού, η διέλευση των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των λεωφορείων πραγματοποιούνταν κανονικά, χωρίς προβλήματα. Σύμφωνα με την απόφασή τους, από αύριο η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των εμπορικών φορτηγών, θα διεξάγεται κανονικά, με την αποκατάσταση της ομαλής ροής της κυκλοφορίας τόσο στην Εγνατία Οδό όσο και στην Εθνική Οδό Κοζάνης – Ιωαννίνων.