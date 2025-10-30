Κινητοποιήσεις αγροκτηνοτρόφων στην Κρήτη - «Κομμένος» στα τέσσερα ο ΒΟΑΚ - Real.gr

Οι αγρότες κρατάνε με βάρδιες τα μπλόκο και επιτρέπουν τη διέλευση μόνο σε οχήματα ασφαλείας, σχολικά και τουριστικά πούλμαν.

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους δηλώνουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης, που παραμένουν για δεύτερη ημέρα στο μπλόκο που έχουν στήσει επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ)

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην Κρήτη συνεχίζονται με το νησί να είναι «κομμένο» στα τέσσερα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ANT1, το Ηράκλειο από τις 14:00 το μεσημέρι οι κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει την κυκλοφορία. Οι αγρότες κρατάνε με βάρδιες τα μπλόκο και επιτρέπουν τη διέλευση μόνο σε οχήματα ασφαλείας, σχολικά και τουριστικά πούλμαν.

Στο Ρέθυμνο το μπλόκο μεταφέρθηκε στον κόμβο Ατσιπόπουλου, αποκλείοντας ανά διαστήματα την εθνική οδό.

Στα Χανιά, οι κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον ΒΟΑΚ στα Τσικαλαριά και για δεύτερη συνεχόμενη μέρα επιτρέπουν τη διέλευση μόνο σε οχήματα έκτακτης ανάγκης. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, αγρότες και κτηνοτρόφοι αποφεύγουν να προκαλούν εντάσεις αλλά βρίσκονται σε πλήρη εγρήγορση μέχρι να βρεθούν άμεσα λύσεις.