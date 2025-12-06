Αγροτικές κινητοποιήσεις: Στις Μικροθήβες τρακτέρ από Αλμυρό και Ρήγα Φεραίο έκλεισαν την Εθνική Οδό - Καίνε άχυρα, χύνουν γάλα - ΕΙΚΟΝΕΣ - Real.gr

Quantcast
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Στις Μικροθήβες τρακτέρ από Αλμυρό και Ρήγα Φεραίο έκλεισαν την Εθνική Οδό – Καίνε άχυρα, χύνουν γάλα – ΕΙΚΟΝΕΣ

11:33, 06/12/2025
Σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού στο ύψος του κόμβου των Μικροθηβών προχώρησαν αγρότες, μελισσοκόμοι και κτηνοτρόφοι από τις περιοχές Αλμυρού, Βελεστίνου και Ν. Αγχιάλου. Εχουν κλείσει την εθνική και στα δύο ρεύματα 200 τρακτέρ.

Η Εθνική Οδός και στα δύο ρεύματα προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχει κατακλυστεί από τρακτέρ ενώ στην περιοχή έχει αναπτυχθεί μεγάλη αστυνομική δύναμη.

Οι αγρότες καίνε άχυρα, και έχουν αφήσει τις κυψέλες τους στον δρόμο, ενώ χύνουν το γάλα της παραγωγής τους.

Με πληροφορίες-ΦΩΤΟ από gegonotanews

