Αγροτικό όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στα διόδια Καλαμακίου στην Αθηνών – Κορίνθου - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, όταν ένα αγροτικό όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στον σταθμό διοδίων Καλαμακίου, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση.

Πιο συγκεκριμένα, το αγροτικό όχημα ξεκίνησε να βγάζει πυκνό καπνό και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τυλίχθηκε ολόκληρο στις φλόγες, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Οι επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν εγκαίρως από το όχημα, ενώ υπάλληλοι των διοδίων προσπάθησαν να κατασβέσουν την πυρκαγιά στο όχημα με την χρήση πυροσβεστήρων.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, καθώς και όχημα της Ολυμπίας Οδού. Οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενώ το όχημα κάηκε ολοσχερώς.

Δείτε τα βίντεο: