Αγροτικό: Συλλαλητήριο με τρακτέρ στην Αθήνα - Τι αποφάσισαν οι εκπρόσωποι της πανελλαδικής επιτροπής - Real.gr

Σε νέες κινητοποιήσεις σχεδιάζουν αν προχωρήσουν οι αγρότες μετά τη σημερινή σύσκεψη στη Νίκαια.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του thesspost, αποφάσισαν μαζική κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα αποφάσισαν κατά τη σημερινή σύσκεψη στη Νίκαια, οι εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Επιτροπής αγροτών στη Νίκαια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thesspost, η κάθοδος προγραμματίζεται για την Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου. Επιπλέον, οι αγρότες θα προχωρήσουν σε ανάλογες κινητοποιήσεις μέσα στις πόλεις, τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Οι παραγωγοί θεωρούν ότι η κυβέρνηση άκουσε, αλλά έδωσε λύσεις στα βασικά τους ζητήματα, όπως την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος και το εμβόλιο στους κτηνοτρόφους για την ευλογιά, με συνέπεια αρκετοί επαγγελματίες να βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο.