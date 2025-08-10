Αγροτοδασική πυρκαγιά στη Ροδόπη – Ήχησε το 112 - Real.gr

Quantcast
Αγροτοδασική πυρκαγιά στη Ροδόπη – Ήχησε το 112

10:06, 10/08/2025
Αγροτοδασική πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Νέα Μουσινούπολη, κοντά στον οικισμό των Παλιννοστούντων Κομοτηνής στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στην περιοχή επιχειρούν 32 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 12 οχήματα, ενώ απο αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύει ο αστικός ιστός του οικισμού. Η φωτιά είναι σε καλαμιές του ποταμού Βοσβόζη.

 

Πριν από λίγο ήχησε το 112 με την προτροπή προς τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

 

 

 

