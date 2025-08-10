Αγροτοδασική πυρκαγιά στη Ροδόπη – Ήχησε το 112 - Real.gr

Αγροτοδασική πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Νέα Μουσινούπολη, κοντά στον οικισμό των Παλιννοστούντων Κομοτηνής στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στην περιοχή επιχειρούν 32 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 12 οχήματα, ενώ απο αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύει ο αστικός ιστός του οικισμού. Η φωτιά είναι σε καλαμιές του ποταμού Βοσβόζη.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κομοτηνή. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες , μια ομάδα πεζοπόρου της #7ης_ΕΜΟΔΕ με 12 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2025

Πριν από λίγο ήχησε το 112 με την προτροπή προς τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.