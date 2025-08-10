Αγροτοδασική πυρκαγιά στη Ροδόπη – Ήχησε το 112 - Real.gr

Στην περιοχή επιχειρούν 32 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 12 οχήματα, ενώ απο αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.
Μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύει ο αστικός ιστός του οικισμού. Η φωτιά είναι σε καλαμιές του ποταμού Βοσβόζη.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2025
Πριν από λίγο ήχησε το 112 με την προτροπή προς τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Νέα_Μουσινούπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025